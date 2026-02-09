Daund ZP Election Result : दौंड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ७ पैकी ६ जागा जिंकत आपले वर्चस्व कायम राखले

दौंड - दौंड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ७ पैकी ६ जागा जिंकत आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. भाजपने अवघी एक जागा २६५ मतांच्या निसटत्या फरकाने जिंकली आहे. भाजपचे आमदार राहुल कुल यांच्या राहू - खामगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जोरदार मुसंडी मारत ७६८ मतांच्या फरकाने जागा जिंकली आहे..दौंड तालुक्याचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार राहुल कुल यांना त्यांच्या राहू - खामगाव गटातील जागा राखता आलेली नाही. या गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सागर शेलार यांनी भाजपचे उमेदवार अनिल सोनवणे यांचा ७६८ मतांच्या फरकाने पराभव केला.वरवंड - पारगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार डॅा. गायत्री खळदकर यांनी माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय दिवेकर यांच्या पत्नी सारिका दिवेकर यांचा तब्बल ३७०५ मतांच्या फरकाने पराभव केला..गोपाळवाडी - कानगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार साहेबराव पोळ यांनी भाजप उमेदवार तेजस कांबळे यांचा ३५६ मतांच्या फरकाने पराभव केला.यवत - बोरीभडक गटात भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अविनाश कुदळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अमित कुदळे यांचा अवघ्या २६५ मतांच्या फरकाने पराभव केला.खडकी - देऊळगाव राजे गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वीरधवल जगदाळे हे सर्वाधिक ४१५६ मतांच्या फरकाने विजयी झाले आहेत. तर यवत - बोरीभडक गटात भाजपचे अविनाश कुदळे हे अवघ्या २६५ मतांच्या फरकाने विजयी झाले आहेत..दौंड जिल्हा परिषद निकाल -■ गट - राहू - खामगावविजयी - सागर रघुनाथ शेलार - राष्ट्रवादी काँग्रेस - १३२७२पराभूत - अनिल माधवराव सोनवणे - भाजप - १२५०४पराभूत - अशोक बापू फडतरे शिवसेना उध्दव ठाकरे पक्ष -३०१पराभूत - अतुल पोपट टेळे - राष्ट्रीय समाज पक्ष - ८८पराभूत- मिलिंद रमेश म्हेत्रे - काँग्रेस - ३६१नोटा - १२६.■ गट- वरवंड - पारगावविजयी - गायत्री विशाल खळदकर - राष्ट्रवादी काँग्रेस - १५१७६पराभूत - सारिका संजय दिवेकर - भाजप - ११४७१पराभूत - मानसी नामदेव ताकवणे - शिवसेना - १८१६पराभूत - योगिनी विजयकुमार दिवेकर - अपक्ष - ५८०नोटा - १९२.■ गट - गोपाळवाडी - कानगावविजयी - साहेबराव राजाराम पोळ - राष्ट्रवादी काँग्रेस- १०६८१पराभूत - तेजस राजेंद्र कांबळे - भाजप - १०३२५पराभूत - अभिषेक रमेश खंडाळे - शिवसेना - ६००पराभूत - अक्षय बालीसाब शिखरे - वंचित बहुजन आघाडी - २१६पराभूत - विकास साहेबराव कदम - अपक्ष - ४६४पराभूत - भारत विठ्ठल सरोदे - अपक्ष - ७६नोटा- २०३.■ गट - खडकी - देऊळगाव राजेविजयी - वीरधवल कृष्णराव जगदाळे- राष्ट्रवादी काँग्रेस - १५०८७पराभूत - अप्पासाहेब नानासाहेब पवार - भाजप - १०९३१पराभूत - अमर तुफानसिंग परदेशी - अपक्ष - १९८९नोटा - १७६.■ गट - पाटस - कुरकुंभविजयी - अनुराधा सत्वशील शितोळे -राष्ट्रवादी काँग्रेस- १३४३०पराभूत - वैशाली साहेबराव वाबळे - भाजप -११४९६पराभूत - प्रियंका सचिन आटोळे - बहुजन समाज पक्ष - ५७७पराभूत - सारिका अविनाश मोहिते - संभाजी ब्रिगेड पार्टी - १६९नोटा - २४७.■ गट बोरीपार्धी - केडगावविजयी - तुषार रमेश थोरात - राष्ट्रवादी काँग्रेस - १४७७७पराभूत- अभिषेक आनंद थोरात - भाजप - ११४९४पराभूत - समीर पोपटराव भोईटे - शिवसेना उध्दव ठाकरे पक्ष - ५१५पराभूत - किसन बबन हंडाळ - शिवसेना - ६२पराभूत - अभिषेक रमेश थोरात - आम आदमी पक्ष - २४३पराभूत - अजित दिलीप शितोळे - अपक्ष - २७४नोटा - ११२.■ गट यवत - बोरीभडकविजयी - अविनाश रमेश कुदळे - भाजप - १२७०५पराभूत -अमित विष्णू कुदळे - राष्ट्रवादी काँग्रेस - १२४४०पराभूत - शुभम नागेश माळवे - शिवसेना - १९९पराभूत - सारिका भरत भुजबळ - काँग्रेस (आय) - २४६पराभूत - रामदास अशोक दोरगे- अपक्ष - २०४पराभूत - गणेश शंकर आखाडे - अपक्ष - १५९९नोटा - १९३.■ पक्षीय बलाबल•२०१७ - जागा ६राष्ट्रवादी काँग्रेस - ५रासप - १•२०२६ - जागा ७राष्ट्रवादी काँग्रेस - ६भाजप - १.■ वीरधवल जगदाळे यांची हॅटट्रिकखडकी - देऊळगाव राजे गटात दोन वेळा जिल्हा परिषद सदस्य राहिलेले दौंड शुगर लिमिटेडचे संस्थापक संचालक वीरधवल जगदाळे यांनी भाजपचे उमेदवार अप्पासाहेब पवार यांचा तब्बल ४१५६ मतांच्या फरकाने दणदणीत पराभव केला. वीरधवल जगदाळे तिसर्यांदा निवडून आले आहेत. पराभूत उमेदवार अप्पासाहेब पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष व दौंड पंचायत समितीचे माजी सभापती असून त्यांनी शेवटच्या क्षणी भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणूक लढविली..■ तुषार थोरात विजयीबोरीपार्धी - केडगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दौंडचे माजी आमदार रमेश थोरात यांचे पूत्र तुषार रमेश थोरात यांनी भाजप उमेदवार अभिषेक आनंद थोरात यांचा ३२८३ मतांच्या फरकाने पराभव केला. पराभूत उमेदवार अभिषेक थोरात हे कुर्ला - नेहरूनगर (मुंबई) मतदारसंघाचे दिवंगत माजी आमदार कृष्णाजी उपाख्य काकासाहेब थोरात यांचे नातू तथा भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष आनंद काकासाहेब थोरात यांचे पूत्र आहेत..■ अनुराधा शितोळे विजयीपाटस - कुरकुंभ गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार अनुराधा सत्वशील शितोळे यांनी भाजप उमेदवार वैशाली साहेबराव वाबळे यांचा १९३४ मतांच्या फरकाने पराभव केला आहे. भीमा - पाटस सहकारी सहकारी कारखान्याचे दिवंगत संस्थापक अध्यक्ष मधुकरराव शितोळे यांच्या अनुराधा शितोळे या सूनबाई तथा कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष सत्वशील मधुकरराव शितोळे यांच्या पत्नी आहेत. तर पराभूत उमेदवार वैशाली वाबळे या माजी जिल्हा परिषद सदस्या असून त्यांचे पती साहेबराव वाबळे हे दौंड पंचायत समितीचे माजी उपसभापती आहेत.पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण जागेसाठी असल्याने दौंड तालुक्यातील खडकी, बोरीपार्धी व राहू गट या सर्वसाधारण मतदारसंघातील लढतींकडे जिल्ह्याचे लक्ष होते. या तिन्ही गटांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत.. 