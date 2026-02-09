पुणे

Daund ZP Election Result : दौंड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ७ पैकी ६ जागा जिंकत आपले वर्चस्व कायम राखले

दौंड तालुक्याचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार राहुल कुल यांना त्यांच्या राहू - खामगाव गटातील जागा राखता आलेली नाही.
virdhawal jagdale

virdhawal jagdale

sakal

प्रफुल्ल भंडारी
Updated on

दौंड - दौंड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ७ पैकी ६ जागा जिंकत आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. भाजपने अवघी एक जागा २६५ मतांच्या निसटत्या फरकाने जिंकली आहे. भाजपचे आमदार राहुल कुल यांच्या राहू - खामगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जोरदार मुसंडी मारत ७६८ मतांच्या फरकाने जागा जिंकली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
NCP
MLA
daund
Result
panchayat samiti election
zp election

Related Stories

No stories found.