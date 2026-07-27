ZP Budget Boost: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; कृषी, शिक्षण, आरोग्य व महिला-बालकल्याण विभागांना भरीव तरतूद

नरेंद्र साठेपुणे : जिल्हा परिषदेच्या २०२६-२७ आर्थिक वर्षाच्या ३३३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी अंदाजपत्रकाला सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे मार्चमध्ये मंजूर झालेल्या ३०१ कोटी रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकात ३२ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. पुरवणी अंदाजपत्रकातून कृषी, शिक्षण, आरोग्य तसेच महिला व बालकल्याण विभागांच्या विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे..जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सर्वसाधारण सभा झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, सभापती जितेंद्र बडेकर, अमोल नलावडे, अंकिता पाटील-ठाकरे, दीपाली हुलावळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते..मार्च महिन्यात तत्कालीन प्रशासक गजानन पाटील यांनी २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रक मंजूर केले होते. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात नव्हते. निवडणुकीनंतर सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर अध्यक्ष जगदाळे यांनी सर्व सदस्यांकडून लेखी सूचना मागवल्या होत्या. सदस्यांनी दिलेल्या सूचनांच्या आधारे पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करून सभेपुढे मांडण्यात आले. चर्चेनंतर त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. चर्चेत गटनेते श्रीमंत ढोले, सुवर्णा दरेकर, विजयसिंह शिंदे, शिवाजी बुचडे, जिल्हा परिषद सदस्य करण खलाटे, विक्रम खुटवड, अजय इंगळे, सुजाता पवार, प्राजक्ता दुर्गाडे, राजेंद्र गावडे आणि मंगेश काकडे, पंचायत समिती सभापती कैलास काळे, किरण तावरे आदींनी सहभाग घेतला..पंचायत समिती सभापतींकडून निधीची मागणी...सर्वसाधारण सभा सुरू असताना जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींनी विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषद सदस्यांप्रमाणे पंचायत समिती सभापतींचाही विकासकामांच्या नियोजनात विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी अध्यक्षांकडे केली. यावेळी सर्व पंचायत सभापती मागणीसाठी उठून उभा राहिले होते..ऑफलाइन अर्ज प्रक्रियेची सदस्यांची मागणी...चार वर्षांच्या खंडानंतर जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात आल्याने विविध योजनांसाठी पुन्हा ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करावी आणि सदस्यांची शिफारस बंधनकारक करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. यावर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ही शासनाच्या धोरणानुसार सुरू असल्याने त्यामध्ये आवश्यक तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, असे जगदाळे आणि पाटील यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.