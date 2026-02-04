ZP Panchyat Samiti Election : निवडणुकीत मार्करऐवजी शाईचा वापर; साडेतीन हजार मतदान केंद्रे

पुणे - महापालिका निवडणुकीदरम्यानचा अनुभव लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी पुन्हा एकदा पारंपरिक इंडेलिबल इंक शाई वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी म्हैसूर येथून १० हजार ८०० शाईच्या बॉटल उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत मतदारांच्या बोटाला लावण्यात आलेल्या मार्कर पेनवरून मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला होता. अनेक ठिकाणी मार्करची शाई पुसली जाणे, ती स्पष्ट दिसत नसणे, यावर मतदारांकडून आक्षेप घेण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी पुणे जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ६०५ मतदान केंद्र उभारली आहेत. या सर्व केंद्रांवरील प्रत्येक मतदान बुथवर किमान दोन शाईच्या बॉटल ठेवण्यात येणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत यापूर्वी अनेक वर्षांपासून मतदारांच्या बोटावर इंडेलिबल इंक लावण्याची पद्धत आहे..ही शाई सहजासहजी पुसली जात नाही आणि काही दिवस बोटावर टिकून राहते. त्यामुळे दुबार मतदान टाळण्यास मदत होते. या शाईचे उत्पादन मैसूर पेंट्स अँड वॉर्निश लिमिटेड या सरकारी कंपनीकडून केले जाते आणि ती देशभरातील विविध निवडणुकांमध्ये वापरली जाते. मात्र, मागील महापालिका निवडणुकीत आयोगाकडून मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला होता.मार्कर नीट काम करत नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. काही ठिकाणी शाई दिसत नव्हती, तर काही ठिकाणी लगेच पुसली जात असल्याचे मतदारांनी तक्रारी केल्या होत्या. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पुन्हा पारंपरिक शाई वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे..जिल्ह्यात प्रशासन सज्जजिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीकरिता जिल्ह्यात तीन हजार ६०५ मतदान केंद्र असून १५ लाख २२ हजार २५६ पुरुष, तर १४ लाख ५० हजार १४ महिला आणि ९१ इतर असे एकूण २९ लाख ७२ हजार ३५९ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.येत्या सात फेब्रुवारीला मतदान होणार असून जिल्ह्यातील अधिकाधिक मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे..बारामती तालुक्यात २९९, मावळ २४३, मुळशी २२७, शिरूर ३३७, हवेली २६३, दौंड ३१७, इंदापूर ४००, पुरंदर २३५, भोर २३७, वेल्हे १०५, आंबेगाव २३९, जुन्नर ३६६ आणि खेड तालुक्यात ३३७ असे एकूण तीन हजार ६०५ मतदान केंद्र आहेत. यामध्ये प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे १३ आदर्श व महिला मतदान केंद्र आहेत, अशी माहिती डुडी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.