ZP School Pune : पुणे जिल्हा परिषदेचा 'मी फिट, माझी शाळा फिट' उपक्रम; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्यदायी क्रांती

पुणे : ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेकडून मंगळवार पासून ''मी फिट, माझी शाळा फिट'' या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात झाली आहे. यामाध्यमातून साडे आठ हजार विद्या येत्या २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये हा कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार आहे..उपक्रमाचा मुख्य उद्देशविद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीची वैज्ञानिक तपासणी करून त्यांना योग्य व्यायाम, आहार आणि क्रीडा संधी उपलब्ध करून देणे हा या मोहिमेचा केंद्रबिंदू आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे लहान वयातच मुले शारीरिक व्याधींना बळी पडत असल्याचे लक्षात घेऊन ही संकल्पना जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढे आणली आहे. "फिट विद्यार्थी – फिट शाळा – फिट पुणे" हा संकल्प प्रत्यक्षात उतरवणे हे यामागचे ध्येय आहे..उपक्रमाची वैशिष्ट्येविद्यार्थ्यांची मोबाईल ॲपच्या साहाय्याने फिटनेस तपासणी होणार आहे.शाळांमध्ये जिम व खेळाची मैदाने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.तपासणीच्या आधारे वैयक्तिक आहार व व्यायामाचे नियोजन दिले जाईल.शिक्षकांचीही वार्षिक आरोग्य तपासणी करून शाळेतील एकंदर आरोग्यदायी वातावरणावर भर दिला जाणार आहे.प्रत्येक शाळेत डिजिटल डॅशबोर्ड बसवला जाणार असून विद्यार्थ्यांच्या फिटनेस प्रगतीचा आलेख त्यावर दिसेल.शाळांमध्ये "फिट इंडिया" प्रमाणपत्र, दर आठवड्याला क्रीडा तास आणि विविध फिटनेस स्पर्धा आयोजित केल्या जाणार आहेत..विद्यार्थ्यांना लाभया उपक्रमामुळे मुलांना नियमित व्यायामाची सवय लागेल. स्पर्धांच्या माध्यमातून संघभावना, क्रीडास्पृहा आणि आत्मविश्वास वाढेल. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य आहार घेतल्यामुळे मुलांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य अधिक सक्षम होईल. ग्रामीण भागातील मुलांना शहरी भागातील सुविधांची बरोबरी करणारी क्रीडा व आरोग्याची साधने मिळणार आहेत.प्रशासनाचा प्रयत्नजिल्हा परिषदेचे अधिकारी सांगतात की, "आजच्या पिढीचे आरोग्य हे उद्याच्या देशाच्या विकासाशी जोडलेले आहे. त्यामुळेच हा उपक्रम केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष मैदानात यशस्वी व्हावा, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.".निष्कर्ष"मी फिट, माझी शाळा फिट" हा उपक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याबद्दल जागरूकता निर्माण करून त्यांना निरोगी आयुष्याच्या दिशेने मार्गदर्शन करेल. येत्या काही महिन्यांत या मोहिमेमुळे जिल्ह्यातील शाळांमध्ये आरोग्यदायी आणि क्रीडाप्रेमी वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.