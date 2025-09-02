पुणे

ZP School Pune : पुणे जिल्हा परिषदेचा 'मी फिट, माझी शाळा फिट' उपक्रम; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्यदायी क्रांती

Fit Student Fit School : पुणे जिल्हा परिषदेच्या ‘मी फिट, माझी शाळा फिट’ या उपक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्ती, आहार व क्रीडासंस्कृतीवर भर देत व्यापक आरोग्य चाचणीस सुरुवात झाली आहे.
ZP School Pune
ZP School Pune Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेकडून मंगळवार पासून ‘‘मी फिट, माझी शाळा फिट’’ या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात झाली आहे. यामाध्यमातून साडे आठ हजार विद्या येत्या २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये हा कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार आहे.

education
student
ZP
ZP School

