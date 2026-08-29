Teacher Recruitment : झेडपीच्या शाळांना मिळणार ४३६ शिक्षक; पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्ती

पुणे - जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात ४३६ शिक्षक उपलब्ध झाले असून, समुपदेशन आणि कागदपत्र पडताळणीनंतर त्यांची रिक्त पदांवर नियुक्ती केली जाणार आहे. हे शिक्षक येत्या १० सप्टेंबरपर्यंत शाळांमध्ये रुजू होणार असल्याने शिक्षक उपलब्धतेचे प्रमाण ९७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे..ग्रामीण विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षकांची रिक्त पदे भरली जावीत आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी, यासाठी उपलब्ध शिक्षकांना नियुक्तीच्या शाळांवर लवकरात लवकर रुजू करून घेण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत..जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षक भरतीसाठी रिक्त पदांची माहिती शासनाला देण्यात आली होती. त्यानुसार पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला उपशिक्षक तसेच पदवीधर शिक्षक (भाषा, विज्ञान) या पदांसाठी शिक्षक उपलब्ध झाले आहेत. एकूण ५९३ रिक्त पदांपैकी ४३६ शिक्षक उपलब्ध झाले आहेत.शिक्षक उपलब्ध झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील रिक्त पदांची संख्या कमी होणार आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नियमित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे..दृष्टिक्षेपात...दोन दिवसांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून शिक्षक नियुक्तीचे वेळापत्रकपहिल्यांदा शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणीसमुपदेशनाद्वारे संबंधित शाळेत नियुक्तीचे आदेशदहा ते पंधरा दिवसांत सर्व शिक्षक संबंधित शाळांमध्ये रुजू होणार३,५१६ - एकूण शाळा१०,६४९ - शिक्षक संख्या४३६ - नव्याने रुजू शिक्षक.शिक्षक हा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. उपलब्ध झालेले ४३६ शिक्षक तातडीने शाळांमध्ये रुजू झाल्यास त्याचा थेट लाभ विद्यार्थ्यांना मिळेल. शिक्षकांची कमतरता दूर करून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे हा आमचा प्राधान्यक्रम आहे.- विवेक वळसे पाटील, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.