पुणे

Pune Crime : अल-कायदा दहशतवादी संघटनेशी संबंधित जुबेरचे अफगाणिस्तान कनेक्शन

पुण्यात अटक केलेल्या अल-कायदा दहशतवादी संघटनेशी संबंधित जुबेर इलियास हंगरगेकरचे अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग कनेक्शन आले समोर.
al qaeda terrorist

al qaeda terrorist

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुण्यात अटक केलेल्या अल-कायदा दहशतवादी संघटनेशी संबंधित जुबेर इलियास हंगरगेकरचे अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग कनेक्शन समोर आले आहे. जुबेरच्या टेलिग्राम ग्रुपमधील १०२ आयडींपैकी चार आयपी ॲड्रेस मिळाले आहेत. त्यातील तीन आयपी ॲड्रेस अफगाणिस्तानचे, तर एक हाँगकाँगचा आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Afghanistan
Terror

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com