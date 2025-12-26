Pune Crime : अल-कायदा दहशतवादी संघटनेशी संबंधित जुबेरचे अफगाणिस्तान कनेक्शन

पुणे - पुण्यात अटक केलेल्या अल-कायदा दहशतवादी संघटनेशी संबंधित जुबेर इलियास हंगरगेकरचे अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग कनेक्शन समोर आले आहे. जुबेरच्या टेलिग्राम ग्रुपमधील १०२ आयडींपैकी चार आयपी ॲड्रेस मिळाले आहेत. त्यातील तीन आयपी ॲड्रेस अफगाणिस्तानचे, तर एक हाँगकाँगचा आहे. .जुबेरचा मोबाईल आणि लॅपटॉप न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळेत (फॉरेन्सिक लॅब) तपासले. त्यांनी केलेल्या विश्लेषणातून ही माहिती तपास यंत्रणांच्या हाती लागली आहे. राष्ट्रविरोधी कृत्यात सामील असल्याच्या संशयावरून अटकेनंतर न्यायालयीन कोठडीत गेलेल्या जुबेरला पुन्हा राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) ताब्यात घेत अटक केली आहे. त्याला तीन जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश विशेष न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांनी दिला आहे..जुबेरला २७ ऑक्टोबर २०२५ ला दुपारी पुणे रेल्वे स्थानकातून अटक केली होती. हंगरगेकर कोंढव्यातील कौसरबागमध्ये कुराण, हदीस, खिलाफत विषयांवर आक्रमक उपदेश द्यायचा. त्याला अटक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याच्या साथीदारांनी या ठिकाणावरून काही संशयित पुस्तके-प्रमाणपत्रे व इतर कागदपत्रे जमा केली. त्यानंतर ती सर्व कागदपत्रे काळेपडळमधील एका धार्मिक स्थळाच्या मोकळ्या जागेत जाळल्याचे महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे..जुबेरच्या विविध इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधून सुमारे एक टीबी डेटा जप्त केला आहे. त्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्याच्याकडे पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, कुवेत व ओमानमधील पाच व्यक्तींचे संपर्क क्रमांक आहेत. तो वापरत असलेल्या मोबाईलमध्ये ओमान व सौदी अरेबियातील पाच व्यक्तींचे संपर्क क्रमांक आढळले आहेत..पुस्तकात स्फोटके तयार करण्याची प्रक्रियाजुबेरच्या मोबाईल आणि लॅपटॉपमधून अल-कायदा-इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॅनिफेस्टेशन व इन्स्पायर मॅग्झिन आढळले. त्यामध्ये ‘गन स्कूल ट्रेनिंग विथ एके-४७’बाबतचे गोळीबाराचे फोटो होते. तसेच, स्फोटके तयार करण्याची प्रक्रिया पुस्तकात मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.