ठरलं! 'या' तारखेला होणार भगवंत मान यांचा शपथविधी; राज्यपालांची घेतली भेट

चंदीगड : पंजाबमध्ये काँग्रेसला धोबीपछाड देऊन सत्ता काबिज करणाऱ्या आम आदमी पार्टीचे (आप) मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार भगवंत मान यांनी शनिवारी चंदीगडमधील राजभवनात जाऊन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांची भेट घेतली आणि सत्ता स्थापनेचा दावा केला. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी पंजाबमध्ये आपण यापूर्वी कधीही झालं नाही असं काम करु असा विश्वास जनतेला दिला. (Bhagwant Mann declares date and time for sworn in cermoney meets with Governor)

मान म्हणाले, "आमच्या आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र घेऊन मी आज राज्यपालांची भेट घेतली आणि सत्ता स्थापनेचा दावा केला. यावेळी त्यांनी केव्हा शपथविधीचा कार्यक्रम घ्यायचा याबाबत विचारणा केली. हा शपथविधी शहीद भगतसिंग यांच्या मूळगावी खाटकर कलान इथं होणार आहे. १६ मार्च रोजी दुपारी १२.३० वाजता हा शपथविधी सोहळा होईल"

पंजाबमधील घराघरांतून लोक या शपथविधी सोहळ्याला येतील. यावेळी लोक भगतसिंग यांना अभिवादनही करतील. आमच्याकडे चांगलं मंत्रिमंडळ असेल जे ऐतिहासिक निर्णय घेतील जे यापूर्वी कधीही घेतले गेलेले नाहीत. यासाठी तुम्हाला फक्त काही काळ वाट पाहावी लागेल.