भारतात शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी वयाची १८ वर्षे पूर्ण असावी लागतात, असा सर्वसाधारण समज असतो. मात्र, दिल्लीतील अवघ्या ६ दिवसांच्या आर्या गोयल (Arya Goel) या चिमुकलीने हा गैरसमज मोडीत काढत देशातील आणि जगातील सर्वात लहान वयाची डिमॅट खातेधारक होण्याचा अनोखा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे..१२ दिवसांचा जुना विक्रम मोडलास्टॉक ब्रोकिंग प्लॅटफॉर्म 'पॉकेटफुल' (Pocketful) द्वारे आर्याचे हे डिमॅट खाते उघडण्यात आले. यापूर्वी सर्वात लहान डिमॅट खातेधारकाचा विक्रम १२ दिवसांच्या बाळाच्या नावावर होता, तर ऑक्टोबर २०२६ मध्ये झिरोधाचे संस्थापक नितीन कामथ यांनी त्यांच्याकडील सर्वात लहान ग्राहक २८ दिवसांचे असल्याचे सांगितले होते. आता आर्याने अवघ्या ६ दिवसांत हा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे..Punjab Lottery Winner : १५ वर्षे कुटुंबापासून लपवून ठेवली 'ती' सवय; अवघ्या ५०० रुपयांच्या तिकिटाने ट्रक चालक एका रात्रीत झाला १२ कोटींचा मालक!.आठवड्याभरात पूर्ण केली कागदपत्रेअल्पवयीन मुलांच्या नावावर डिमॅट खाते उघडण्याची प्रक्रिया तुलनेने किचकट असते; परंतु आर्याच्या आई-वडिलांनी तिच्या जन्मानंतर अवघ्या सहा दिवसांत आधार नोंदणी, मायनर पॅन कार्ड आणि बँक खात्यासह सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. .पॉकेटफुलचे संस्थापक सर्वम गोयल यांनी आर्याच्या पालकांच्या दूरदृष्टीचे कौतुक करत, मुलांच्या लहानपणापासूनच आर्थिक नियोजनाची सुरुवात करण्याचा सल्ला दिला आहे..पोस्ट ऑफिसची ही जबरदस्त योजना! ५ वर्षांच्या गुंतवणुकीवर मिळतेय ५ लाखांहून अधिक व्याज.अल्पवयीन मुलांसाठी डिमॅट खात्याचे नियम काय?भारतात डिमॅट खाते उघडण्यासाठी वयाची कोणतीही किमान मर्यादा नाही; अगदी नवजात बालकाच्या नावावरही खाते उघडता येते. त्यासाठी खालील नियम लागू असतात:आवश्यक कागदपत्रे: बाळाचे आधार कार्ड, मायनर पॅन कार्ड, बाळाच्या नावाचे बँक खाते आणि पालक किंवा कायदेशीर अभिभावकाचे (Guardian) केवायसी दस्तऐवज लागतात.खाते संचालन: मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत हे खाते पालक किंवा कायदेशीर अभिभावक चालवतात. मूल सज्ञान (१८ वर्षे पूर्ण) झाल्यानंतर पुन्हा केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून हे खाते संबंधित व्यक्तीकडे हस्तांतरित केले जाते..(टीप: ही माहिती आर्थिक जागरूकता आणि विक्रमाच्या संदर्भापुरती आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीच्या अधीन असते; कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचे मार्गदर्शन घ्यावे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.