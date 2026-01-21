Sakal Money

8th Pay Commission : 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांवर संकट! 8व्या वेतन आयोगात 'या' सुविधेचा लाभ मिळणार नाही? फेडरेशनचे अर्थमंत्र्यांना पत्र

Composite Salary Account : केंद्र सरकारने नवीन कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट सुरू केलं आहे, मात्र सुमारे 2.5 लाख कर्मचारी या योजनेपासून वंचित आहेत. या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेतील सर्व सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशनने अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
8th Pay Commission Update: NPS Federation Flags Exclusion of 2.5 Lakh Employees

Vinod Dengale
Composite Salary Account : तुम्ही जर केंद्रीय कर्मचारी असाल, तर तुमच्यासाठी एक मोठा अपडेट आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन ‘कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट’ (Composite Salary Account) सुरू केलं आहे. मात्र, या पॅकेजपासून सुमारे 2.5 लाख कर्मचारी वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशनने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून या कर्मचाऱ्यांनाही सर्व सुविधा देण्याची मागणी केली आहे.

