8th Pay Commission : 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांवर संकट! 8व्या वेतन आयोगात 'या' सुविधेचा लाभ मिळणार नाही? फेडरेशनचे अर्थमंत्र्यांना पत्र

Composite Salary Account : तुम्ही जर केंद्रीय कर्मचारी असाल, तर तुमच्यासाठी एक मोठा अपडेट आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन 'कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट' (Composite Salary Account) सुरू केलं आहे. मात्र, या पॅकेजपासून सुमारे 2.5 लाख कर्मचारी वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशनने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून या कर्मचाऱ्यांनाही सर्व सुविधा देण्याची मागणी केली आहे..काय आहे कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट पॅकेज?कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट हे एक असं वेतन खाते आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना बँकिंग सुविधांसोबतच विमा कव्हर, तसेच डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचे लाभ मिळतात. ही योजना वित्त मंत्रालयाने सर्व सरकारी बँकांच्या सहकार्याने सुरू केली आहे..कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंटबाबत ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट करून त्यासोबत पत्रही शेअर केलं आहे. त्या पत्रात त्यांनी लिहिल आहे की, "हे पॅकेज कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि बँकिंग गरजा अधिक मजबूत करण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. मात्र, ही योजना फक्त केंद्रीय मंत्रालयांपुरती मर्यादित ठेवणं योग्य नाही. दिल्ली सरकार आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचारी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या अंतर्गतच काम करतात. त्यामुळे त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळायला हवा", अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार देशातील सुमारे 5,000 केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये काम करणारे सुमारे 2.5 लाख कर्मचारी या योजनेबाहेर आहेत..कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट पॅकेजचे फायदेझिरो बॅलन्स - खात्यात शिल्लक नसली तरी कोणतेही शुल्क नाहीमोफत ट्रान्सफर - RTGS, NEFT, UPI सर्व व्यवहार मोफतमोफत चेकबुक - कोणताही अतिरिक्त शुल्क नाहीलॉकर सवलत - लॉकर भाड्यात सूटफॅमिली बँकिंग - कुटुंबीयांसाठी बँकिंग सुविधास्वस्त कर्ज - गृह, शिक्षण, वाहन, वैयक्तिक कर्ज कमी व्याजदरात व कमी प्रोसेसिंग फी1.5 कोटी रुपयांचा विमा मोफत .महत्त्वाचं म्हणजे, कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंटला थेट 8 व्या वेतन आयोगाशी जोडून पाहिलं जात आहे. त्यामुळे जर नवीन पॅकेजमध्ये या कर्मचाऱ्यांचा समावेश केला गेला नाही तर त्यांना मोठ्या फायद्यापासून वंचित राहावे लागेल. कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट योजना ही वित्त मंत्रालयाअंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) यांनी सुरू केली असून, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक वेल्फेअर पॅकेज म्हणून सादर करण्यात आली आहे..