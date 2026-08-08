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8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट! पुढचे दोन दिवस महत्त्वाचे, बैठकांना सुरुवात; 'हे' 5 मुद्दे गाजणार

Fitment Factor and Basic Salary Hike: २०२६च्या सुरुवातीपर्यंत महागाई भत्ता ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याचे गृहीत धरून तो मूळ वेतनात विलीन करून नव्याने भत्ते निश्चित करण्याबाबतही या बैठकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
Justice Ranjana Prakash Desai

Justice Ranjana Prakash Desai

esakal

संतोष कानडे
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8th Pay Commission fitment factor demand: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित विषयांच्या दिल्लीमध्ये मॅरेथॉन बैठका सुरु झाल्या आहेत. पुढचे दोन दिवस बैठकांचे सत्र चालणार असून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले जाणार आहेत. या बैठका १० ऑगस्टपर्यंत नियोजित करण्यात आलेल्या आहेत.

दिल्लीत होणाऱ्या या बैठका अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत, कारण आयोगाने आपल्या नियत कार्यकाळातील एक मोठा टप्पा पूर्ण केला आहे. आयोगाने या बैठकांचा कोणताही अधिकृत अजेंडा सार्वजनिक केला नसला, तरी प्रामुख्याने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांशी संबंधित ज्वलंत मुद्द्यांवरच विचारविनिमय होत आहे.

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