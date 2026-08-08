8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट! पुढचे दोन दिवस महत्त्वाचे, बैठकांना सुरुवात; 'हे' 5 मुद्दे गाजणार

8th Pay Commission fitment factor demand: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित विषयांच्या दिल्लीमध्ये मॅरेथॉन बैठका सुरु झाल्या आहेत. पुढचे दोन दिवस बैठकांचे सत्र चालणार असून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले जाणार आहेत. या बैठका १० ऑगस्टपर्यंत नियोजित करण्यात आलेल्या आहेत.दिल्लीत होणाऱ्या या बैठका अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत, कारण आयोगाने आपल्या नियत कार्यकाळातील एक मोठा टप्पा पूर्ण केला आहे. आयोगाने या बैठकांचा कोणताही अधिकृत अजेंडा सार्वजनिक केला नसला, तरी प्रामुख्याने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांशी संबंधित ज्वलंत मुद्द्यांवरच विचारविनिमय होत आहे..बैठकांचा उद्देश काय?केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या मूलभूत समस्या जाणून घेणे व त्यावर चर्चा करणे हा या बैठकांचा मुख्य उद्देश आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने कर्मचारी संघटना आणि पेन्शन युनियनसोबत प्रत्यक्ष संवाद सुरू केला आहे.फिटमेंट फॅक्टर, मूळ वेतनातील वाढ, भत्त्यांची पुनर्रचना आणि पेन्शन सुधारणा या प्रमुख मुद्द्यांवर बैठकांमध्ये भर दिला जात आहे. केंद्र सरकारने १८ महिन्यांची मुदत ठरवून दिल्यानंतर आता ही प्रक्रिया महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे..Samagra Shiksha Abhiyan : पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील समग्र अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या वीस वर्षाचा वनवास अखेर संपला.संघटनांच्या मागण्या कोणत्या?नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी आणि इतर युनियननी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. तसे झाले तर कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८००० रुपयांवरून थेट ६९००० रुपये होईल. पेन्शनर्स युनियनची मागणी अशी की, पूर्ण पेन्शन ही अंतिम काढलेल्या वेतनाच्या ६७ टक्के करण्यात यावी. तसेच कौटुंबिक पेन्शन ५० टक्के करावी, अशी आहे. याशिवाय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना वाढीव दराने अतिरिक्त पेन्शन देण्याचा आणि निश्चित वैद्यकीय भत्ता वाढवून दरमहा ३००० रुपये करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. कर्मचारी संघटनांनी X, Y आणि Z श्रेणीतील शहरांसाठी घरभाडे भत्ता अनुक्रमे ३६%, २४% आणि १२% करण्याची मागणी केली आहे. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत महागाई भत्ता ५०% च्या पुढे गेल्याचे गृहीत धरून तो मूळ वेतनात विलीन करून नव्याने भत्ते निश्चित करण्याबाबतही या बैठकांमध्ये चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.