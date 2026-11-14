8th Pay Commission: फिटमेंट फॅक्टर कमी असला तरी 'या' एका निर्णयामुळे पगारात होणार मोठी वाढ; आठव्या वेतन आयोगाचं सोपं गणित

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबत सर्वाधिक चर्चा फिटमेंट फॅक्टर आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या दराची सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांकडून एकीकडे जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात आहे, तर दुसरीकडे वार्षिक इंक्रीमेंटचा दर वाढवण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. या दोन्ही घटकांचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर होतो. .जास्त फिटमेंट फॅक्टर मिळाल्यास वेतन आयोग लागू होताच सुरुवातीच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होते, तर वार्षिक इंक्रीमेंटचा दर जास्त असल्यास दरवर्षी होणाऱ्या पगारवाढीचा फायदा दीर्घकाळ मिळतो. जर ८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर कमी ठेवला गेला आणि वार्षिक इंक्रीमेंट वाढवून ७ टक्के केले, तर त्याचा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर नेमका काय परिणाम होईल, हे लेव्हल ५, ६ आणि ७ च्या कर्मचाऱ्यांच्या उदाहरणावरून सहज समजून घेता येते..७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ इतका ठेवण्यात आला होता आणि कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ३ टक्के इंक्रीमेंट मिळते. आता ८ व्या वेतन आयोगासाठी नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स, ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज फेडरेशन आणि भारत पेन्शनर्स समाज यांसारख्या संघटनांनी ३.८३३ फिटमेंट फैक्टरची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास १८,००० रुपयांचे किमान मूळ वेतन वाढून ६९,००० रुपये होऊ शकते..याशिवाय इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशनने २.९२ ते ४.३८ पर्यंतचे पर्याय देत ५२,५६० रुपये किमान वेतनाचा प्रस्ताव ठेवला आहे, तर दिल्लीतील सरकारी शिक्षकांनी २.६२ फिटमेंट फॅक्टरसह ४७,२१० रुपये आणि चेन्नई जीपीओ पेन्शनर्सनी ३.७७ फिटमेंट फॅक्टरनुसार ६८,००० रुपये किमान वेतनाची शिफारस केली आहे. तसेच, वार्षिक इंक्रीमेंट ६ ते ७ टक्के करण्याची मागणी संघटनांनी केली असून ७ टक्के इंक्रीमेंट मिळाल्यास ७ ते ८ वर्षांत एकूण पगार दुप्पट होऊ शकतो, असा दावा AINPSEF ने केला आहे..Bus Accident: चालकाला डुलकी; ट्रॅव्हल्स बस पुलाचा कठडा तोडून दहा फूट खोल नालीत! ;अपघातात एकाचा मृत्यू, २५ प्रवासी जखमी;.लेव्हल ५ च्या कर्मचाऱ्यांचे ७ व्या वेतन आयोगातील सुरुवातीचे मूळ वेतन २९,२०० रुपये आहे. जर २.५७ फिटमेंट फॅक्टर आणि ३ टक्के इंक्रीमेंट लागू झाले, तर पहिल्या वर्षी मूळ वेतन ७५,०४४ रुपये, पाचव्या वर्षी ८४,४६३ रुपये आणि दहाव्या वर्षी ९७,९१५ रुपये होईल. याउलट, २.१ फिटमेंट फॅक्टर आणि ७ टक्के इंक्रीमेंट मिळाल्यास पहिल्या वर्षी पगार ६१,३२० रुपये राहील, मात्र पाचव्या वर्षी तो ८०,३७८ रुपये आणि दहाव्या वर्षी १,१२,७३४ रुपयांवर पोहोचेल..जर २.५७ फिटमेंट फॅक्टर आणि ७ टक्के इंक्रीमेंट दोन्ही मिळाले, तर पहिल्या वर्षी ७५,०४४ रुपये, पाचव्या वर्षी ९८,३६७ रुपये आणि दहाव्या वर्षी १,३७,९६५ रुपये मूळ वेतन होईल. यावरून स्पष्ट होते की, कमी फिटमेंट फॅक्टर असूनही ७ टक्के इंक्रीमेंट मिळाल्यास दहाव्या वर्षी पगार जास्त वाढतो. असाच पुढील लेव्हलच्या पगाराचं कॅल्क्युलेशन करता येणार आहे.थोडक्यात, जास्त फिटमेंट फॅक्टरमुळे सुरुवातीला मोठा फायदा होतो, तर जास्त वार्षिक इंक्रीमेंटमुळे दीर्घकाळात पगारात मोठी झेप पाहायला मिळते. अर्थात, ही सर्व संभाव्य आकडेमोड असून आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि सरकारच्या मंजुरीनंतरच नेमकी पगारवाढ स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.