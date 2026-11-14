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8th Pay Commission: फिटमेंट फॅक्टर कमी असला तरी 'या' एका निर्णयामुळे पगारात होणार मोठी वाढ; आठव्या वेतन आयोगाचं सोपं गणित

Fitment Factor vs Increment Salary Calculation: जास्त फिटमेंट फॅक्टर मिळाल्यास वेतन आयोग लागू होताच सुरुवातीच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होते, तर वार्षिक इंक्रीमेंटचा दर जास्त असल्यास दरवर्षी होणाऱ्या पगारवाढीचा फायदा दीर्घकाळ मिळतो.
8th Pay Commission

8th Pay Commission

esakal

संतोष कानडे
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केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबत सर्वाधिक चर्चा फिटमेंट फॅक्टर आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या दराची सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांकडून एकीकडे जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात आहे, तर दुसरीकडे वार्षिक इंक्रीमेंटचा दर वाढवण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. या दोन्ही घटकांचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर होतो.

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8th Pay Commission