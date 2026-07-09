8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आठव्या वेतन आयोगात डबल फायदा? 'टॅक्स'बाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

Government Employee News: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगामध्ये टॅक्समध्ये सूट देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आलेली आहे. वेतन आयोग सध्या पूर्णपणे सक्रिय असून देशातील विविध राज्यांमध्ये कर्मचारी संघटनांसोबत बैठका घेऊन त्यांच्या मागण्या आणि सूचना ऐकून घेतल्या जात आहेत. .याच दरम्यान, नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरीच्या कर्मचारी पक्षाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन आणि मोठी मागणी समोर ठेवली आहे. राज्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक करातून (प्रोफेशनल टॅक्स) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे सूट देण्यात यावी, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. या मागणीमुळे कर्मचाऱ्यांवरील कराचा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे..त्याने बिल,EMI थोडीच भरले जातात... इमरान हाश्मीसोबत स्क्रीन शेअर तरीही अभिनेत्रीवर आली काम मागण्याची वेळ, पोस्ट शेअर करत केली विनंती .भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७६ नुसार, सर्व राज्य सरकारांना व्यावसायिक कर लावण्याचा आणि तो वसूल करण्याचा अधिकार आहे. हा कर प्रत्येक राज्यानुसार आणि तिथल्या वेगवेगळ्या टॅक्स स्लॅबच्या आधारे पगारातून वजा केला जातो. मात्र, या कराची कमाल मर्यादा वर्षाला २५०० रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे..जुनी कर व्यवस्था (ओल्ड टॅक्स रिजीम) निवडलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आयकर कायद्याच्या कलम १६(३) अंतर्गत पगारातून कापल्या गेलेल्या व्यावसायिक करावर वजावट म्हणजेच सूट मिळते. परंतु, नवीन कर व्यवस्थेमध्ये अशी कोणतीही सूट उपलब्ध नाही..Pune: संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना पाच टन मोतीचूर लाडू व चार हजार पाणी बॉटलचे वाटप .कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं काय?केंद्रीय कर्मचारी आधीच केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर कर भरतात. याशिवाय, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या खरेदीवर त्यांच्याकडून जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर देखील वसूल केला जातो. या सर्व करानंतर राज्यांकडून त्यांच्या पगारातून व्यावसायिक कर कापणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्यासारखे आहे. म्हणूनच, एनसी-जेसीएमच्या कर्मचारी पक्षाने वेतन आयोगाला सोपवलेल्या आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाने आपल्या अंतिम अहवालात सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना व्यावसायिक करातून मुक्त करण्याची शिफारस समाविष्ट करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.