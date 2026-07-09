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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आठव्या वेतन आयोगात डबल फायदा? 'टॅक्स'बाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

Central Employees Seek Complete Professional Tax Exemption: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७६ नुसार, सर्व राज्य सरकारांना व्यावसायिक कर लावण्याचा आणि तो वसूल करण्याचा अधिकार आहे.
Professional Tax Exemption

Professional Tax Exemption

esakal

संतोष कानडे
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Government Employee News: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगामध्ये टॅक्समध्ये सूट देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आलेली आहे. वेतन आयोग सध्या पूर्णपणे सक्रिय असून देशातील विविध राज्यांमध्ये कर्मचारी संघटनांसोबत बैठका घेऊन त्यांच्या मागण्या आणि सूचना ऐकून घेतल्या जात आहेत.

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