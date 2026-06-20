8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टरबाबत नवी मागणी समोर; बेसिक सॅलरीत होणार मोठी वाढ?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान कर्मचारी संघटनांनी विविध मागण्या आयोगाकडे सादर केल्या असून, त्यात फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याच्या मागणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..मागण्या सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ जूनपर्यंत होती. त्यानंतर आता आयोगाकडे आलेल्या सूचनांचा आणि प्रस्तावांचा विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि आयोग या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे..8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर ! 'हा' फॉर्म्युला लागू होताच खात्यात जमा होणार ५३ लाखांची रक्कम.कर्मचारी संघटनांनी मूळ वेतनात वाढ, महागाई भत्त्याच्या गणनेत सुधारणा आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार फिटमेंट फॅक्टर २.५७ इतका आहे. मात्र, वाढत्या महागाईचा विचार करून तो ३.८३ पर्यंत वाढवावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आली आहे..सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवेळी १.८६ या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे किमान मूळ वेतन ७ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर ३.८३ हा फॅक्टर मंजूर झाल्यास सध्याचे किमान मूळ वेतन जवळपास ६८,९४० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. म्हणजेच विद्यमान वेतनात सुमारे ५१ हजार रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! दूध आणि भाज्यांवरुन ठरणार नवा पगार? 3490 कॅलरी फॉर्म्युला नेमका आहे तरी काय?.तथापि, यासंदर्भात केंद्र सरकार किंवा आठव्या वेतन आयोगाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अंतिम निर्णयासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.