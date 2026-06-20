Sakal Money

8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टरबाबत नवी मागणी समोर; बेसिक सॅलरीत होणार मोठी वाढ?

8th Pay Commission Latest Update : आता केंद्र सरकार आणि आयोग या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
8th Pay Commission Update

8th Pay Commission Update

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान कर्मचारी संघटनांनी विविध मागण्या आयोगाकडे सादर केल्या असून, त्यात फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याच्या मागणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

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