Aadhaar LPG Link : आधार-LPG लिंक नाही? तर सबसिडी बंद होणार! सरकारचा इशारा; आजच घरबसल्या 'असे' करा लिंक

LPG Link to Aadhaar : तुम्ही जर गॅस वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. आतापासून सरकारने गॅस सबसिडी आणि इतर सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी एलपीजी गॅस कनेक्शन आधारशी लिंक करणे बंधनकारक केले आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे योग्य लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे आणि बनावट किंवा डुप्लिकेट सबसिडी थांबवणे. .त्यामुळे आता जर तुमचं एलपीजी गॅस कनेक्शन अजून आधारशी लिंक नसेल, तर गॅस सबसिडी मिळण्यात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे हे काम लवकर पूर्ण करणं फायदेशीर ठरेल. आधार आणि एलपीजी लिंक करणं खूप सोपं आहे आणि ते ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींनी करता येतं..लिंक करण्यासाठी हे दोन फॉर्म आवश्यकएलपीजी गॅस कनेक्शन आधारशी लिंक करण्यासाठी फॉर्म १ आणि फॉर्म २ भरावे लागतात. यातील फॉर्म १ हा आधार नंबर बँक खात्याशी लिंक करण्यासाठी आहे तर फॉर्म २ हा आधार नंबर एलपीजी गॅस कनेक्शनशी लिंक करण्यासाठी आवश्यक आहे. हे दोन्ही फॉर्म तुम्ही ऑनलाइन डाउनलोड करू शकता किंवा गॅस एजन्सी कार्यालयातून मिळवू शकता..आधार–LPG लिंक करण्याची सोपी पद्धतयेथे एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे लिंकिंगची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन होत नाही. तुम्ही फक्त फॉर्म डाउनलोड करू शकता, जो नंतर जमा करावा लागतो.स्टेप १ - तुमच्या एलपीजी गॅस कनेक्शन प्रोव्हायडरच्या (उदा. इंडेन, भारत गॅस, एचपी गॅस) अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.स्टेप २ - त्यात 'LPG Services' किंवा 'Join DBTL using Aadhaar / Download Forms' या पर्यायावर क्लिक करा.स्टेप ३ - फॉर्म १ (बँक खातं-आधार लिंक अर्ज) आणि फॉर्म २ (LPG आधार लिंकिंग फॉर्म) हे दोन्ही फॉर्म डाउनलोड करून त्यांची प्रिन्ट काढा.स्टेप ४ - फॉर्म १ भरा आणि त्यासोबत आधार कार्डची एक प्रत जोडल्यानंतर तो फॉर्म तुमच्या बँकेत किंवा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसमध्ये जाऊन तो जमा करा. यामुळे तुमचं आधार बँक खात्याशी लिंक होईल.स्टेप ५ - फॉर्म २ भरा आणि सोबत सर्व कागदपत्रांच्या प्रति जोडून हा फॉर्म एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसमध्ये जमा करा. यामुळे तुमचं आधार कार्ड एलपीजी ग्राहक क्रमांक किंवा आयडीशी लिंक होईल. तपासणीनंतर तुमचं आधार एलपीजी गॅस कनेक्शनशी लिंक केलं जाईल..ऑफलाइन पद्धतीने आधार–LPG लिंक कशी करावीस्टेप १ - जवळच्या गॅस एजन्सीत जा आणि फॉर्म १ व फॉर्म २ घ्या.स्टेप २ - फॉर्म १ भरून आधार कार्डसह बँकेत किंवा गॅस एजन्सीत जमा करा.स्टेप ३ - फॉर्म २ भरून आवश्यक कागदपत्रांसह गॅस एजन्सीत जमा करा..पोस्टाद्वारे आधार–LPG लिंक कशी करावीगॅस कंपनीच्या वेबसाइटवरून फॉर्म १ आणि फॉर्म २ डाउनलोड करा.फॉर्म १ भरून आधार कार्डच्या प्रतीसह बँकेत जमा करा.आधार बँक खात्याशी लिंक झाल्यानंतर फॉर्म २ भरा आणि आवश्यक कागदपत्रांसह गॅस एजन्सीच्या पत्त्यावर पोस्टाने पाठवा.