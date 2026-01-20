Sakal Money

Aadhaar LPG Link : आधार-LPG लिंक नाही? तर सबसिडी बंद होणार! सरकारचा इशारा; आजच घरबसल्या 'असे' करा लिंक

LPG Subsidy : तुम्ही जर तुमच एलपीजी कनेक्शन आधार कार्डशी लिंक केल नसेल तर तुम्हाला मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे आजच खाली दिलेल्या स्टेप्स करून आपल LPG आधारशी लिंक करा.
LPG Subsidy Alert: Aadhaar Linking Required, Know the Easy Process

Vinod Dengale
Updated on

LPG Link to Aadhaar : तुम्ही जर गॅस वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. आतापासून सरकारने गॅस सबसिडी आणि इतर सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी एलपीजी गॅस कनेक्शन आधारशी लिंक करणे बंधनकारक केले आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे योग्य लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे आणि बनावट किंवा डुप्लिकेट सबसिडी थांबवणे.

