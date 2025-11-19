Aadhar Card Updates : आधारकार्ड मध्ये होणार मोठा बदल! नवीन आधार असणार अधिक सुरक्षित! जाणून घ्या काय होणार बदल

Aadhar UIDAI: आधार कार्ड आज आपल्या ओळखीचा एक महत्त्वाचा पुरावा बनला आहे. पण अनेकदा आधारवरील माहितीचा गैरवापर झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. हे थांबवण्यासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) आता एका नव्या प्रकारच्या आधार कार्डचा विचार करत आहे ज्यामुळे असे प्रकार रोखता येतील. .UIDAI ने नुकतेच एक अॅप लॉंच केले आहे. त्याच्याच ऑनलाइन कार्यक्रमात बोलताना UIDAI चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी आधार कार्डवर जास्त माहिती छापली गेल्याने तिचा दुरुपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे आता असे कार्ड आणण्याची कल्पना आहे ज्यात लोकांची गोपनीय माहिती इतर कुणाला शेअर केली जाणार नाही. .Gold Rate Today : महाराष्ट्रात थंडी, पण सोन्याचे भाव मात्र गरम! जाणून घ्या देशभरातील आणि महाराष्ट्रातील आजचे ताजे भाव .फोटोकॉपी देणे योग्य नाही?आधार अधिनियमानुसार एखाद्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक किंवा बायोमेट्रिक माहिती ऑफलाइन व्हेरिफिकेशनसाठी गोळा करणे, वापरणे किंवा साठवणे कायदेशीर नाही. तरीही अनेक संस्था आधार कार्डची फोटोकॉपी मागतात. हे टाळण्यासाठी UIDAI नवीन नियम आणू इच्छित असल्याचे कुमार यांनी सांगितले. .ऑफलाइन व्हेरिफिकेशन बंद होणार?भुवनेश कुमार यांनी नवीन नियम लागू करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले. त्यानुसार या नियमाचा उद्देश हॉटेल, कार्यक्रम आयोजक किंवा इतर संस्थानी ऑफलाइन व्हेरिफिकेशन करू नये आणि लोकांची गोपनीयता सुरक्षित राहावी हा आहे..Mukesh Ambani : 31,000 कोटींच्या बाजारात मुकेश अंबानी करणार गुंतवणूक! दोन वर्षात बाजार होणार दुप्पट! .हा बदल होणार"आधार कार्डवर तुमची सर्व माहिती असते. एवढ्या सगळ्या माहितीची गरजच काय आहे. जर आपण अजून माहिती छापली तर लोक तेच खरे मानतील आणि ज्यांना त्याचा गैरवापर करता येतो, ते करत राहतील. त्यामुळे आता कार्डवर फक्त फोटो आणि क्यूआर कोड एवढीच माहिती असावी याबाबत विचार सुरू आहे" अस कुमार यांनी स्पष्ट केल.कुमार यांनी सांगितलेले नवीन नियम आले तर आधार कार्डवर तुमचा फक्त फोटो आणि QR असेल ज्यामुळे तुमची इतर माहिती लोकांना दिसणार नाही. पुढच्या डिसेंबर महिन्यात हे नियम लागू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.