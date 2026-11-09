Future Opportunities: ‘अभी तो पार्टी शुरू हुई है...’

यंदाच्या २०२६ या वर्षाचे पहिले १० महिने हे सर्वांसाठी अतिशय त्रासदायक असे होते. सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला त्याचा लालेलाल पोर्टफोलिओ बघून आपण बाजारात का आलो, अशी भावना होत होती. पडझड हा शब्द कमी पडावा असे शेअरचे भाव घसरले होते. त्यामुळे २०२६ ची दिवाळी ही शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना तोट्याची दिवाळी असेल, असे वाटत असतानाच, अचानक सर्व बाजूंनी चांगल्या बातम्या येणे सुरू झाले. मागील आठवडाभरात बाजाराने जी तेजीची आतशबाजी केली, ती खरोखरच स्वप्नवत होती. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (एफआयआय) सर्वांत मोठी दिलासादायक बाब म्हणजे दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील कराबाबत केंद्र सरकारने दिलेले चांगले संकेत. त्यामुळे ‘एफआयआय’नी विक्रीचा मारा थांबवून भारतीय शेअर बाजारात जोरदार खरेदी सुरू केली. या खरेदीचा प्रभाव एवढा होता, की पाच नोव्हेंबर या एकाच दिवसात त्यांनी सुमारे १५,००० कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. हा आकडा मागील वर्षभरात एका दिवसात खरेदी केलेल्या आकड्यांत सर्वांत जास्त असा होता. भारतीय बाजाराकडे पुन्हा आकर्षित होण्यास आणखी काही कारणांमध्ये कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली घसरण हेही एक कारण होते. मागील आठवड्यात कच्चे तेल हे जवळपास १६ ते १८ डॉलर प्रति बॅरल खाली आले..याच बरोबरीने अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत तेथील अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना बसलेला धक्का हा जागतिक अस्थिरता कमी होण्यास उपयोगी ठरेल, हे मानून; तसेच आता इराण युद्धात शांततापूर्ण तोडगा निघेल, हे जाणून गुंतवणूकदारांचा भारतीय शेअर बाजारावरील विश्वास दुणावला. ‘एआय’मुळे भारतीय बाजार सोडून दुसरीकडे गेलेल्या गुंतवणूकदारांना ‘एआय’ कंपन्यांमध्ये झालेली पडझड पाहून, इतर बाजारांपेक्षा भारतीय बाजारात अधिक चांगली संधी दिसू लागली. अशा आव्हानात्मक वातावरणातही भारतीय अर्थव्यवस्था दाखवत असलेली मजबुती ही सुद्धा गुंतवणूकदारांना चांगला संदेश देण्यात यशस्वी ठरली. वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) संकलनात सतत होणारी वाढ; तसेच दर महिन्याला येणारे वाहनविक्रीचे आकडे आणि सप्टेंबर तिमाहीचे आश्वासक निकाल हे सर्व इतर बाजारांच्या तुलनेत उजवे ठरताना दिसले..मागील सहा ट्रेडिंग सेशनमधील (रविवारचे ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ सत्र वगळून) ‘एफआयआय’ची निव्वळ खरेदी आणि त्या दिवशी ‘सेन्सेक्स’मध्ये झालेली वाढ यांचा मेळ घातल्यास ‘एफआयआय’ म्हणजे भारतीय बाजारातील ‘विशेष पाहुणे’ आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.ज्या ‘एफआयआय’नी जानेवारी ते ऑक्टोबर या काळात भारतीय शेअर बाजारात जवळपास ४.५० लाख कोटी रुपयांची विक्री केली होती, त्यांनी केवळ सहा ‘ट्रेडिंग सेशन’मध्ये जवळपास ५०,००० कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. त्यांची खरेदीतील आक्रमकता बघता ‘अभी तो पार्टी शुरू हुई है,’ हे असे म्हणायला हरकत नाही..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.तारीख ‘एफआयआय’ची ‘सेन्सेक्स’निव्वळ खरेदी मधीलवाढ३०-१०-२६ रु. ३५९८ कोटी ३०८ +०२-११-२६ रु. ३११४ कोटी १२३३ +०३-११-२६ रु. ६८३६ कोटी १२२५ +०४-११-२६ रु. ७२८४ कोटी ३८३ +०५-११-२६ रु. १४,९७४ कोटी २००८ +०६-११-२६ रु. १३,७५० कोटी १७१८ + .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.