Adani Ports : अदानी पोर्ट्स

मकरंद विपट - 'सेबी' रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्टअदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ही अदानी समूहाची कंपनी बंदरांचा पायाभूत सुविधांचा विकास, संचालन आणि देखभाल या व्यवसायात आहे. तिने मुंद्रा बंदर आणि त्याला लागून असलेल्या बहु-उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) आणि संबंधित पायाभूत सुविधांना जोडले आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये हिंडेनबर्ग या कंपनीने अदानी ग्रुपच्या बऱ्याच कंपन्यांवरती गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. त्यामुळे अदानी ग्रुपमधील सर्व कंपन्यांमध्ये मोठी घसरण पाहण्यात आली होती. अदानी पोर्टच्या शेअरमध्येही मोठी घसरण झाली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये या शेअरने चारशे रुपयांची नीचांकी पातळी दाखवली होती..त्यानंतर या शेअरच्या भावामध्ये हळूहळू वाढ होऊ लागली. त्यानंतर जुलै २०२४ मध्ये या शेअरच्या भावाने सोळाशे रुपयांचा उच्चांक गाठला. नंतर झालेल्या मार्केट करेक्शनमुळे या शेअरचा भाव १००० रुपयांपर्यंत खाली आला. त्यानंतर शेअर बाजाराबरोबर या शेअरच्या भावातसुद्धा वाढ झाली आणि या शेअरचा भाव जून २०२५ मध्ये १४०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. जून २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या काळात या शेअरचा भाव एका मर्यादित पातळीत फिरत राहिला. गेल्या शुक्रवारी या शेअरचा भाव मर्यादित पातळीची वरची पातळी तोडून बंद झाला..Cyber Crime : शेअर बाजार, ऑनलाइन जॉबच्या आमिषाने ४५ लाख रुपयांची केली फसवणूक.या शेअरच्या साप्ताहिक तांत्रिक विश्लेषणाच्या आलेखात दाखविल्याप्रमाणे, गेल्या शुक्रवारी या शेअरचा भाव उतरत्या ट्रेंडलाइनला वरील बाजूस छेद देऊन बंद झाला आहे. हा येणाऱ्या काळात या शेअरमध्ये येणाऱ्या तेजीचा संकेत आहे. त्यामुळे हा शेअर आता खरेदी करणे योग्य आहे. यासाठी साप्ताहिक पातळीवर १४३५ रुपयांचा स्टॉपलॉस ठेवावा. या शेअरचा भाव साप्ताहिक तक्त्यावर १४३५ रुपयांच्या खाली बंद झाला, तर या शेअरमधून बाहेर पडावे. येणाऱ्या एका वर्षभराच्या कालावधीत या शेअरचा भाव २२५० रुपयांपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. या व्यवहारात लाभ-व्यय गुणोत्तर १ : १८ असून, ते खरेदीसाठी अत्यंत पूरक आहे..(डिस्क्लेमर ःया कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा या कंपनीत माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.).