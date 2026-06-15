Sakal Money

थेट भेट : ‘भारताची ग्रोथ-स्टोरी अजूनही मजबूत’

महाराष्ट्रातील उदयोन्मुख शहरांमध्ये म्युच्युअल फंडांची झपाट्याने वाढती जागरूकता; पुण्यासह टियर-२, टियर-३ शहरांतील गुंतवणूकदार भारताच्या दीर्घकालीन ग्रोथ-स्टोरीचे नवे भागीदार
Macro Capital Inflows: Analyzing Maharashtras Dominant 30% Asset Contribution Slabs

Macro Capital Inflows: Analyzing Maharashtras Dominant 30% Asset Contribution Slabs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुकुंद लेले, संपादक, ‘सकाळ मनी’

महाराष्ट्रातील उदयोन्मुख शहरांमध्ये म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीबाबतची जागरूकता वेगाने वाढत असून, येथील गुंतवणूकदार भारताच्या ‘ग्रोथ-स्टोरी’चा महत्त्वाचा भाग बनत आहेत, असे मत आदित्य बिर्ला सन लाइफ एएमसीचे (म्युच्युअल फंड) व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. बालसुब्रमणियन यांनी व्यक्त केले. ‘सकाळ मनी’साठी दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी महाराष्ट्रातील वाढत्या गुंतवणूक संस्कृतीपासून ते भारताच्या आर्थिक भवितव्यापर्यंत विविध विषयांवर भाष्य केले. त्याचा हा संक्षिप्त गोषवारा.

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