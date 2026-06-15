थेट भेट : ‘भारताची ग्रोथ-स्टोरी अजूनही मजबूत’

मुकुंद लेले, संपादक, ‘सकाळ मनी’महाराष्ट्रातील उदयोन्मुख शहरांमध्ये म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीबाबतची जागरूकता वेगाने वाढत असून, येथील गुंतवणूकदार भारताच्या ‘ग्रोथ-स्टोरी’चा महत्त्वाचा भाग बनत आहेत, असे मत आदित्य बिर्ला सन लाइफ एएमसीचे (म्युच्युअल फंड) व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. बालसुब्रमणियन यांनी व्यक्त केले. ‘सकाळ मनी’साठी दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी महाराष्ट्रातील वाढत्या गुंतवणूक संस्कृतीपासून ते भारताच्या आर्थिक भवितव्यापर्यंत विविध विषयांवर भाष्य केले. त्याचा हा संक्षिप्त गोषवारा..प्रश्न : महाराष्ट्र आणि विशेषतः पुण्यातील गुंतवणूकदारांबाबत आपले निरीक्षण काय आहे?उत्तर : महाराष्ट्र ही आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. आमच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेपैकी (एयूएम)) जवळपास ३० टक्के हिस्सा महाराष्ट्रातून येतो. पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव, सोलापूर आणि रत्नागिरी यांसारख्या शहरांमध्ये म्युच्युअल फंडांबाबतची जागरूकता सातत्याने वाढत आहे. विशेषतः पुण्यातील गुंतवणूकदार दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीबाबत अधिक परिपक्व दृष्टीकोन ठेवताना दिसतात..प्रश्न : टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील गुंतवणुकीच्या संधींकडे आपण कशा प्रकारे पाहता?उत्तर : इचलकरंजी, पंढरपूर, रत्नागिरी यांसारखी शहरे आता आर्थिकदृष्ट्या वेगाने विकसित होत आहेत. औद्योगिक वाढ, पर्यटन, नवी रोजगारनिर्मिती आणि वाढती उत्पन्नक्षमता यामुळे या भागांतील लोकांचाही कल म्युच्युअल फंडांकडे वाढताना दिसत आहे..प्रश्न : शेअर बाजारातील सध्याच्या अस्थिरतेत गुंतवणूकदारांनी कोणते धोरण ठेवावे, असे वाटते?उत्तर : बाजारातील अल्पकालीन अस्थिरतेमुळे घाबरण्याचे कारण नाही. अशा काळात बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंड आणि फ्लेक्सी कॅप फंड हे चांगले पर्याय ठरू शकतात. बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंड हा बाजारातील परिस्थितीनुसार इक्विटी आणि डेट यांमधील वाटप बदलतो, तर फ्लेक्सी कॅप फंडामध्ये विविध ‘कॅप’च्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीची लवचिकता असते..प्रश्न : स्मॉल-कॅप आणि मिड-कॅप क्षेत्राबाबत आपला दृष्टिकोन काय आहे?उत्तर : आम्ही या क्षेत्रांबाबत सकारात्मक आहोत. भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेमुळे लहान आणि मध्यम कंपन्यांमध्ये चांगल्या संधी निर्माण होऊ शकतात. मात्र, अशा गुंतवणुकीसाठी किमान सात वर्षांचा कालावधी गृहित धरावा लागेल..प्रश्न : पुढील १२ ते १८ महिन्यांतील प्रमुख जोखमी कोणत्या वाटतात?उत्तर : भू-राजकीय तणाव, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, महागाईचा दबाव आणि एआय क्षेत्रातील काही मूल्यांकन-जोखीम याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. मात्र, भारताची आर्थिक पायाभूत ताकद मजबूत असल्याने दीर्घकालीन संधी कायम राहतील..प्रश्न : सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना आपण काय सल्ला द्याल?उत्तर : भारताची ‘ग्रोथ-स्टोरी’ अजूनही मजबूत आहे, त्यामुळे त्यावर विश्वास ठेवा. म्युच्युअल फंडात नियमित ‘एसआयपी’ सुरू ठेवा आणि अल्पकालीन अस्थिरतेकडे दुर्लक्ष करा. इक्विटी आणि हायब्रिड फंडांमध्ये शिस्तबद्ध, दीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यास संपत्तीनिर्मितीची मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते. भारताची अर्थव्यवस्था पुढील दशकात वेगाने वाढणार आहे आणि त्या वाढीचा लाभ घेण्यासाठी संयम व दीर्घकालीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे.(सविस्तर मुलाखत ‘सकाळ मनी’च्याजुलै २०२६ च्या अंकात).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.