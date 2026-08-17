स्मार्ट माहिती : आयटी व्यवस्थापन आणि गुंतवणूकदार यांच्यात दरी

अतुल कहाते, तंत्रज्ञान विषयाचे अभ्यासक-विश्लेषकगेल्या दोन-तीन वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हा शब्द आयटी उद्योगाच्या प्रत्येक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. जगभरातील कंपन्या ‘एआय’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. विविध अहवालांनुसार, वर्ष २०३० पर्यंत ‘एआय’ बाजारपेठेचा आकार १.५ लाख कोटी अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भारतातील आयटी सेवा उद्योगाचा वार्षिक महसूल सुमारे २८० अब्ज अमेरिकी डॉलर असून, त्यात ५० लाखांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे ‘एआय’चा सर्वाधिक परिणाम होणार असेल, तर तो या उद्योगावरच होणार आहे..गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन‘एआय’बद्दलच्या मोठ्या अपेक्षा आणि कंपन्यांची प्रत्यक्ष आर्थिक कामगिरी यामध्ये आज काही प्रमाणात अंतर दिसून येत आहे. अनेक आयटी कंपन्यांचे व्यवस्थापन ‘एआय’मुळे नव्या व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील, उत्पादकता वाढेल आणि भविष्यात महसूल वाढेल, असे सांगत आहे. परंतु, गुंतवणूकदार मात्र वेगळ्या गोष्टींकडे पाहतात. त्यांच्यासाठी महसूल वाढ, नफ्याचे प्रमाण, ऑपरेटिंग मार्जिन आणि नव्या ऑर्डर हीच खरी मोजमापाची परिमाणे आहेत. या बाबींमध्ये अपेक्षित वेग दिसत नसल्याने गुंतवणूकदारांचा उत्साह काहीसा कमी झाला आहे. यामागे काही व्यावहारिक कारणे आहेत. अनेक ग्राहक कंपन्या अजून ‘एआय’वर मोठा खर्च करण्याऐवजी लहान प्रायोगिक प्रकल्पांवर भर देत आहेत. काही ठिकाणी ‘एआय’मुळे पारंपरिक सेवा कमी होत आहेत, तर नवे व्यवसाय अपेक्षित वेगाने वाढत नाहीत. परिणामी संक्रमणाचा काळ अपेक्षेपेक्षा अधिक लांबला आहे..यामुळे भारतीय आयटी उद्योगाची वाढ थांबली आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. या उद्योगाने वाय टू के, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या अनेक मोठ्या बदलांशी यशस्वीपणे जुळवून घेतले आहे. ‘एआय’देखील असेच एक मोठे तंत्रज्ञान परिवर्तन आहे.गुंतवणूकदारांनी केवळ ‘एआय’ या आकर्षक शब्दावर विश्वास ठेवण्याऐवजी कंपन्यांचे आर्थिक निकाल, रोख प्रवाह, ऑर्डर बुक आणि नफ्याची गुणवत्ता यांचा अभ्यास करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. शेअर बाजारात कथा काही काळ प्रभाव टाकू शकते; पण दीर्घकालीन यश ठरवतात ते नेहमीच आर्थिक आकडे. त्यामुळे व्यवस्थापनाच्या आश्वासनांना प्रत्यक्ष कामगिरीची जोड मिळाल्यानंतरच आयटी क्षेत्रावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक मजबूत होईल. सध्या तरी अशा प्रकारचा विश्वास टाकण्यासारखी परिस्थिती दिसत नाही, हे सत्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.