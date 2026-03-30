म्युच्युअल फंड : ‘एआय’ क्षेत्रातील म्युच्युअल फंड

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकगुंतवणूकदारांनी काय करावे?आपण म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत नवखे असू, तर असे फंड सुरुवातीला टाळावेत; पण अनुभवी गुंतवणूकदार असल्यास अशा प्रकारचा एखादा फंड ठेवण्यास हरकत नाही. अर्थात, त्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन ठेवावा. आपली संपूर्ण रक्कम अशा फंडामध्ये गुंतवू नये; तसेच एकरकमी गुंतवणूक करू नये. फंडाची आतापर्यंतची कामगिरी, खर्चाचा दर, फंड मॅनेजरचा अनुभव तपासावा.'एसआयपी' पद्धतीने गुंतवणूक करावी; तसेच नियमितपणे फंडाच्या कामगिरीचा आढावा घ्यावा..गेल्या काही दिवसांत भारतीय शेअर बाजारात आयटी कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात मोठी घसरण होत आहे. जागतिक पातळीवर असलेली युद्धाची परिस्थिती याला जबाबदार असली, तरी त्याआधीपासूनच काही दिवस दिग्गज आयटी कंपन्यांचे शेअरचे भाव लक्षणीयरीत्या खाली यायला सुरुवात झाली होती. 'एआय' अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक आयटी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवसायांवर परिणाम होईल, या भीतीमुळे गुंतवणूकदारांनी विक्री वाढवली; तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांनीही मोठ्या प्रमाणावर अशा शेअरची विक्री केली. दुसरीकडे, 'एआय' क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना आता सुगीचे दिवस येतील, असे संकेत मिळत आहेत. डिजिटलायझेशन, ऑटोमेशन आणि डेटा ॲनालिटिक्सची वाढती मागणी यामुळे 'एआय' आधारित सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मोठी संधी निर्माण होत आहे आणि या सेवांमध्ये गुंतवणूकही वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांच्या शेअरमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीची संधी निर्माण झाली आहे..'एआय' क्षेत्रातील भारतीय म्युच्युअल फंडभारतात 'एआय' क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करणारे म्युच्युअल फंड प्रामुख्याने थिमॅटिक फंडांच्या स्वरूपात उपलब्ध आहेत. हे फंड माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल सेवा, क्लाऊड, ऑटोमेशन आणि डेटा ॲनालिटिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. तसेच काही ईटीएफ हे परदेशातील 'एआय' क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअरमध्येदेखील गुंतवणूक करतात.काही प्रमुख फंड१) मिरे ॲसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अँड टेक्नॉलॉजी ईटीएफ२) मिरे ॲसेट एनवायएसई एफएएनजी ईटीएफ३) मोतीलाल ओसवाल नॅस्डॅक १०० ईटीएफ४) टाटा डिजिटल इंडिया फंड५) आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टेक्नॉलॉजी फंड६) पराग पारीख फ्लेक्सी कॅप फंड'एआय' किंवा टेक्नॉलॉजी आधारित म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक केल्यास दीर्घकालीन वाढीची चांगली संधी मिळू शकते. व्यावसायिक फंड मॅनेजर संशोधनावर आधारित निर्णय घेतात, त्यामुळे गुंतवणूक अधिक नियोजनबद्ध होते. 'एसआयपी' पद्धतीमुळे बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम कमी होऊन दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यास मदत होते..संभाव्य जोखीमहे क्षेत्र अत्यंत अस्थिर असल्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या शेअरभावात मोठे चढ-उतार होत असतात. जागतिक आर्थिक स्थिती, व्याजदरांतील बदल किंवा अमेरिकी बाजारातील घडामोडींचा थेट परिणाम या फंडांवर होऊ शकतो; तसेच तांत्रिक बदल वेगाने होत असल्यामुळे काही कंपन्या स्पर्धेत मागे पडू शकतात, हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे. सेक्टोरल फंड प्रकार असल्याने, डायव्हर्सिफिकेशन मर्यादित असते, त्यामुळे जोखीम तुलनेने जास्त असते. चलनवाढ व डॉलर-रुपया विनिमय दरातील बदल अशा फंडांच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकतात..