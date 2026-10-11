Artificial Intelligence: ‘एआय’च्या तेजीवर दरवाढीचे सावट

अतुल कहाते, तंत्रज्ञान विषयाचे अभ्यासक-विश्लेषकअमेरिकेतील शेअर बाजारात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ‘एआय’शी संबंधित कंपन्यांची गेल्या काही वर्षांत जोरदार घोडदौड झाली आहे. मायक्रोसॉफ्ट, एनव्हिडिया आणि ॲपलसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअरचे भाव वाढल्यामुळे नॅस्डॅकसारख्या निर्देशांकांनाही मोठी चाल मिळाली. ‘एआय’मुळे या कंपन्यांचा नफा भविष्यात मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. मात्र, आता या तेजीसमोर एक महत्त्वाचे आव्हान उभे राहिले आहे. ते म्हणजे अमेरिकेतील व्याजदर आणि सरकारी रोख्यांवरील परतावा. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर अमेरिकेचे सरकार कर्ज घेण्यासाठी बाँड म्हणजे सरकारी रोखे विकते. या रोख्यांमध्ये पैसे गुंतवल्यावर गुंतवणूकदाराला उत्पन्न मिळते. या उत्पन्नाचा दर म्हणजे बाँड यिल्ड. हा दर वाढला, की तुलनेने सुरक्षित सरकारी रोख्यांमधूनही चांगला परतावा मिळू शकतो. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...‘एआय’ शेअरवर परिणाम?‘एआय’ कंपन्यांच्या शेअरचे भाव भविष्यातील मोठ्या नफ्याच्या अपेक्षेवर वाढलेले आहेत. सुरक्षित रोख्यांमधूनही चांगला परतावा मिळू लागला, तर काही गुंतवणूकदार महाग वाटणाऱ्या शेअरमधून पैसा काढून रोख्यांकडे वळू शकतात. त्यामुळे शेअर बाजारात दबाव आणि चढ-उतार वाढू शकतात..‘एआय’ कंपन्या डेटा सेंटर, चिप्स आणि संगणकीय पायाभूत सुविधांवर अब्जावधी डॉलर खर्च करत आहेत. त्यामुळे ‘एआय’ची तेजी केवळ सॉफ्टवेअर कंपन्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. डेटा सेंटर उभारणाऱ्या आणि त्यांना उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाही त्याचा फायदा होत आहे. ‘एआय’विषयी गुंतवणूकदारांचा उत्साह गेल्या काही महिन्यांत वारंवार वाढला आणि कमी झाला आहे. म्हणजेच बाजारात विश्वास आहे; पण त्यासोबत चिंतादेखील आहे. तरीही ‘एआय’ची दीर्घकालीन संधी संपलेली नाही. आता या प्रचंड गुंतवणुकीतून प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि नफा किती वेगाने वाढतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धडा स्पष्ट आहे. एखादे क्षेत्र भविष्यात मोठी संधी देत असले, तरी चांगली कंपनी, योग्य भाव आणि योग्य मूल्यांकन पाहणे आवश्यक आहे. ‘एआय’च्या तेजीमागे धावताना जोखीम विसरू नये. अमेरिकेतील व्याजदर आणि रोख्यांचा परतावा वाढला, तर त्याचा परिणाम जगभरातील बाजारांवर होऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांनी केवळ एखाद्या क्षेत्राची लोकप्रियता न पाहता कंपनीचा नफा, कर्ज, रोख प्रवाह आणि शेअरचे मूल्यांकन यांचाही विचार करावा. बाजारात उत्साह असतानाच सावधपणे गुंतवणूक करणे अधिक शहाणपणाचे ठरते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.