AI Market Race: ‘एआय’वरच्या वर्चस्वासाठीची धडपड!

-अतुल कहाते, तंत्रज्ञान विषयाचे अभ्यासक-विश्लेषकएआय'च्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांचा विचार केला, तर सध्या 'ओपन एआय', 'ॲन्थ्रॉपिक' आणि 'गुगल' या तीन कंपन्या आघाडीवर आहेत. या तिन्ही कंपन्यांचे सतत एकमेकावर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. 'ओपन एआय' या कंपनीने 'एआय'च्या विश्वात आपल्या चॅट जीपीटीमुळे घेतलेली आघाडी आजही जवळपास शाबूत असली, तरी 'क्लॉड' या आपल्या सनसनाटी सॉफ्टवेअरच्या जोरावर 'ॲन्थ्रॉपिक'ने निर्माण केलेले वादळ सनसनाटी आहे. .यामुळे कदाचित 'ओपन एआय'वर 'ॲन्थ्रॉपिक' मात करेल, असे आता बोलले जाते. दुसरीकडे आधुनिक 'एआय'च्या निर्मितीमध्ये अतिशय महत्त्वाचा वाटा उचललेल्या; पण प्रत्यक्षात 'एआय'च्या वापरामध्ये मागे पडलेल्या गुगल/अल्फाबेट कंपनीने अलीकडच्या काळात जोरदार भरारी घेतली आहे. यामागची कारणे गुंतागुंतीची असली, तरी यातून नजीकच्या भविष्यात काय घडू शकेल, याकडे एक धावती नजर टाकता येईल..'ओपन एआय'चे चॅट जीपीटी सध्याच्या घटकेला जगभरात सर्वांत जास्त प्रमाणात वापरले जाणारे एआय सॉफ्टवेअर आहे. मोबाइल फोनवर डाऊनलोड केल्या जात असलेल्या ॲपचा विचार केला, तर हे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यानंतर ॲन्थ्रॉपिकच्या 'क्लॉड'चा क्रमांक येतो आणि त्याखालोखाल गुगलचे जेमिनी वापरले जाते. बाजारमूल्याच्या दृष्टीने विचार करता गुगल खूप पुढे असली, तरी तिच्या फक्त 'एआय'शी संबंधित असलेल्या आकड्यांचा अंदाज लावणे कठीण असल्याचे अभ्यासक म्हणतात. .या तुलनेत 'ओपन एआय'चे बाजारमूल्य ५०० अब्ज डॉलरच्या घरात असल्याचे, तर ॲन्थ्रॉपिकचे बाजारमूल्य ३०० अब्ज डॉलरच्या घरात असल्याचे मानतात. या दोन्ही कंपन्या आता शेअर बाजारात उतरण्यासाठी उत्सुक आहेत. दरम्यान 'ओपन एआय'वर एलॉन मस्क यांनी फसवणुकीचा खटला दाखल केल्यामुळे त्याचे नक्की काय होईल, याविषयी अनिश्चितता आहे, तर दुसरीकडे ॲन्थ्रॉपिकमध्ये तिचीच प्रतिस्पर्धी असलेल्या गुगलने गुंतवणूक केल्याचे एक प्रकारचे गोंधळून टाकणारे चित्र निर्माण झाले आहे. या दोन्ही कंपन्या शेअर बाजारात उतरल्यावर 'एआय'मध्ये होत असलेली आर्थिक गुंतवणूक खरोखरच रास्त आहे का, तो एक फुगा आहे, या चर्चेलाही नवी दिशा मिळू शकेल.. दरम्यान, शेअर बाजारात उतरण्याची तयारी म्हणून 'ॲन्थ्रॉपिक'ने 'क्लॉड चॅटबॉट'मध्ये आणखी सुधारणा करून तो लोकांच्या प्रश्नांना अगदी त्वरेने उत्तर देईल, यासाठीचे तांत्रिक बदल करायला घेतले आहेत. अक्षरश: नाट्यमय वाटावा असा हा थरारक प्रवास जवळपास दररोज नवे काहीतरी घडवून आणत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे त्याकडे बारीक लक्ष असायलाच हवे!