Air India Express Offers : नववर्षाची विमान प्रवाशांसाठी मोठी ऑफर! Air India Express ची Pay-Day Sale सुरू; तिकिटांवर बंपर सवलत

Pay Day Sale Offers : विमानाने प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसने आपली मासिक पे-डे सेल सुरु केली आहे. यात देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची तिकिटांच्या किमतीवर सूट देण्यात आली आहे. कंपनीने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, देशांतर्गत उड्डाणांची तिकिटे १,९५० रुपयांपासून, तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची तिकिटे ५,५९० रुपयांपासून सुरू होत आहेत..याशिवाय, कमी सामानासह प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी लाइट फेअरचा पर्यायही देण्यात आला आहे. या फेअरमध्ये चेक-इन बॅगेजचा समावेश नसतो. या विशेष दरांवरील तिकिटांची बुकिंग एअरलाइनची अधिकृत वेबसाइट www.airindiaexpress.com आणि मोबाइल अॅप तसेच सर्व प्रमुख बुकिंग प्लॅटफॉर्म्सवरून १ जानेवारी २०२६ पर्यंत करता येणार आहे.हे सवलतीचे दर देशांतर्गत प्रवासासाठी १२ जानेवारी ते १० ऑक्टोबर २०२६ आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी १२ जानेवारी ते ३१ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वैध असतील..प्रवाशांसाठी ऑफर्सग्राहकांना अधिक आकर्षित करण्यासाठी एअर इंडिया एक्सप्रेसने अनेक अतिरिक्त फायदे दिले आहेत. एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या मोबाइल अॅपवरून केलेल्या सर्व बुकिंग्सवर झिरो कन्व्हिनियन्स फी लागू असेल. तसेच, वेबसाइटवरून नेट बँकिंगद्वारे पेमेंट केल्यास कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.त्यासोबतच, लाइट फेअर निवडणाऱ्या प्रवाशांना सवलतीच्या दरात चेक-इन बॅगेजची सुविधाही मिळणार आहे.देशांतर्गत उड्डाणांसाठी १५ किलो बॅगेज – १,५०० रुपयेआंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी 20 किलो बॅगेज – २,५०० रुपये.Gold Rate Today : आठवड्यात पहिल्यांदा सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीही सलग दुसऱ्या दिवशी स्वस्त; काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव? .बिझनेस क्लासवर २५% सूटएअर इंडिया एक्सप्रेसच्या लॉयल्टी मेंबर्ससाठी खास ऑफर्स देण्यात आल्या असून, त्यामध्ये बिझनेस क्लास तिकिटांवर २५% सूट समाविष्ट आहे..New Labour Code : आता कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडताच मिळणार ग्रेच्युटी! नवीन कामगार कायद्यात नेमका काय बदल झाला? .पेमेंट पर्यायप्रवास अधिक सोपा व्हावा यासाठी एअर इंडिया एक्सप्रेसने फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन्स दिले आहेत. यामध्ये EMI, तसेच आता खरेदी करा, नंतर पैसे भरा असे पर्याय उपलब्ध आहेत.याशिवाय, टाटा न्यूपास रिवॉर्ड्स प्रोग्रामच्या मेंबर्सना एअरलाइनच्या वेबसाइट आणि मोबाइल अॅपवरून बुकिंग केल्यास २५० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सूट मिळणार आहे. तर विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, सशस्त्र दलाचे सदस्य यांच्यासाठी वेबसाइट आणि अॅपवर विशेष सवलतीचे दर आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..