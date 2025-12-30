Sakal Money

Air India Express Offers : नववर्षाची विमान प्रवाशांसाठी मोठी ऑफर! Air India Express ची Pay-Day Sale सुरू; तिकिटांवर बंपर सवलत

एअर इंडिया एक्सप्रेसने ‘पे-डे सेल’ सुरू केली आहे. या ऑफरअंतर्गत देशांतर्गत उड्डाणांची तिकिटे १,९५० रुपयांपासून, तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची तिकिटे ५,५९० रुपयांपासून उपलब्ध आहेत.
Pay Day Sale Offers : विमानाने प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसने आपली मासिक पे-डे सेल सुरु केली आहे. यात देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची तिकिटांच्या किमतीवर सूट देण्यात आली आहे. कंपनीने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, देशांतर्गत उड्डाणांची तिकिटे १,९५० रुपयांपासून, तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची तिकिटे ५,५९० रुपयांपासून सुरू होत आहेत.

