All Cap Active FoF investmen: ऑल कॅप ॲक्टिव्ह ‘एफओएफ’मधील संधी

-नीलेश महाजन संचालक, नीलदीप इन्व्हेस्टमेंट्सगुंतवणूकदारांना संशोधन, शेअरची निवड, क्षेत्रांमधील वितरण, मार्केट कॅप एक्सपोजर किंवा पोर्टफोलिओ पुनर्संतुलनाची चिंता न करता शेअर बाजारात सहभागी होता यावे, यासाठी एक सोपा आणि सुलभ मार्ग प्रदान करण्यासाठी म्युच्युअल फंडांची रचना करण्यात आलेली असते. परंतु, भारतात आता सक्रिय व्यवस्थापन असलेल्या शेकडो इक्विटी म्युच्युअल फंड योजना उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूक हीच गोंधळात टाकणारी आणि दडपण आणणारी वाटू शकते..संशोधन, शेअरची निवड, क्षेत्रांतील वितरण आणि पुनर्संतुलन यांचे कार्य फंड व्यवस्थापकाद्वारे केले जाते, तरीही कोणत्या बाजार भांडवलात गुंतवणूक करायची याचा निर्णय गुंतवणूकदारावरच अवलंबून असतो. इक्विटी फंडाच्या लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, लार्ज आणि मिड कॅप, मल्टी कॅप, फ्लेक्सी कॅप अशा अनेक श्रेणी आहेत. यातील प्रत्येक श्रेणी विशिष्ट मार्केट कॅपिटलायझेशन किंवा त्यांच्या मिश्रणात गुंतवणूक करण्यासाठी तयार केलेल्या असतात. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही निवड करणे अवघड ठरू शकते कारण लार्ज, मिड आणि स्मॉल कॅप विभाग वेगवेगळ्या बाजार परिस्थितीत वेगळ्या पद्धतीने कामगिरी करतात. योग्य वेळी योग्य एक्सपोजर घेण्यासाठी सुज्ञपणे आणि संशोधनावर आधारित निर्णय घेणे आवश्यक असते. येथेच विविध बाजार भांडवलांमधील सक्रिय व्यवस्थापन असलेल्या इक्विटी-केंद्रित फंडांमध्ये गुंतवणूक करणारे फंड ऑफ फंड मूल्य वाढवणारे ठरू शकतात..वाढ, चलनवाढ, व्याजदर, वित्तीय तूट इत्यादी मूलभूत निकषांचा मागोवा घेण्यासोबतच हे फंड मूल्यांकनांनुसार वेगवेगळ्या बाजार भांडवलीकरणाचे तुलनात्मक आकर्षण निश्चित करतात. बाजार भांडवलाच्या परिस्थितीनुसार हे फंड चांगली कामगिरी करण्याची अपेक्षा असलेल्या बाजारपेठेच्या विभागांमधील इक्विटी फंडांमध्ये गतिमानपणे गुंतवणूक वाढवतात. तसेच जिथे परतावा मध्यम असण्याची अपेक्षा असेल, अशा बाजार विभागांमधील निधींमध्ये गुंतवणूक कमी करतात. लार्ज, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपमध्ये बहादरदार कामगिरी (आउटपरफॉर्मन्स) आणि निराशाजनक कामगिरी (अंडरपरफॉर्मन्स) यांचे कालावधी आलटून-पालटून येतात. हे पाहता ही गतिशील भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे गुंतवणूकदार तिला विविध इक्विटी ऑल कॅप अॅक्टिव्ह फंड ऑफ फंड्समध्ये आउटसोर्स करू शकतात आणि मार्केट-कॅपशी संबंधित गुंतवणूक निर्णयांसाठी वन-स्टॉप सोल्यूशनचा फायदा घेऊ शकतात..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल ऑल कॅप अॅक्टिव्ह एफओएफया अनुषंगाने गुंतवणूकदार आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल डायव्हर्सिफाइड इक्विटी ऑल कॅप अॅक्टिव्ह एफओएफचा विचार करू शकतात. हा एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड्स असून, सुरचित अंतर्गत फ्रेमवर्कद्वारे सर्व मार्केट कॅपमध्ये सक्रिय व्यवस्थापन असलेल्या इक्विटी योजनांपर्यंत पोहोचविणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. बाजारपेठेची परिस्थिती आणि त्यांच्या फ्रेमवर्क मूल्यांकनानुसार फंड मॅनेजर गतिमानपणे वितरण निश्चित करतात. याची नवी फंड ऑफर (एनएफओ) १६ मार्च २०२६ पर्यंत खुली आहे.