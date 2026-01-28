Amazon Layoffs : अमेझॉनकडून मोठा निर्णय; आणखी १६ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार

Amazon to Lay Off 16,000 More Employees : अमेरिकन टेक जायंट अमेझॉनने बुधवारी घोषणा केली की ते त्यांच्या ग्लोबल वर्कफोर्समधून १६ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार आहेत. कंपनीची ही तीन महिन्यांतील दुसरी मोठी कपात आहे. महामारीच्या काळात अधिकच्या भरतीनंतर पुनर्रचना केली जात आहे आणि एआय टूल्स स्वीकरण्याचा विचार करत आहे.
या कपातीच्या अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस, रिटेल, प्राइम व्हिडिओ आणि एचआर विभागातील कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सीएनबीसीच्या अहवालानुसार, अमेझॉनने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या अखेरीस १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले होते.
सीईओ अँडी जेसी यांनी कंपनीसाठी ऑपरेशनल लेव्हल कंपनीच्या गरजेवर भर दिला होता, विशेषतः ऑपरेशनल लेव्हल कमी करून आणि व्यवस्थापकांची संख्या कमी करून, विशेष करून नोकरशाही संपवण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे. तर अमेझॉनच्या पीपल एक्सपीरियन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेथ गॅलेटी म्हणाल्या, "तुमच्यापैकी काही जण कदाचित विचारत असतील की ही एका नवीन युगाची सुरुवात आहे का - जिथे आम्ही दर काही महिन्यांनी मोठ्या कपातीची घोषणा करू. ही आमची योजना नाही."
नोकऱ्यांमध्ये कपात केल्याने हे देखील अधोरेखित होते की एआय कॉर्पोरेट वर्क फोर्सची गतीशीलता कशाप्रकारे बदलत आहे. एआय असिस्टंटमधील लक्षणीय सुधारणा कंपन्यांना नियमित प्रशासकीय कामांपासून ते किचकट कोडिंग समस्यांपर्यंतची कामे जलद आणि अचूकतेने करण्यास मदत करत आहेत, ज्यामुळे याला मोठ्याप्रमाणात स्वीकारल्या जात आहे.
