Premium|America in debt : ट्रम्प असे विचित्र का वागतात? अमेरिका खरंच कर्जात बुडाली आहे का ?

विशाखा बागgauribag7@gmail.comअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विक्षिप्तपणामुळे संपूर्ण जगात दिवसागणिक नवीन राजकीय, भू-आर्थिक अशा विविध स्तरांवर सतत हालचाली घडत आहेत. अमेरिका किती मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेली आहे, त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग फक्त अमेरिकेसाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठीसुद्धा किती धोकादायक आणि कठीण आहेत... याबद्दल वेन सी. रॉबिन्सन यांनी लिहिलेल्या ‘America is $३७ Trillion in Debt’ या पुस्तकाची ओळख करून देणारा हा लेख....एक खूपच आश्चर्यकारक बातमी वाचनात आली. बातमीचा सारांश असा, की अजय आणि विजयमध्ये भांडण होत आहेत आणि कमलला त्याचा त्रास होतोय. त्यामुळे कमल भारतला सांगतोय, की तू आता आमच्यामध्ये खेळायला यायचे नाहीस. आलास तर आम्ही तुझ्यावर खूप कडक नियम लावू आणि तुला नीट खेळूसुद्धा देणार नाही. आपला वाचकवर्ग नक्कीच हुशार आहे या बातमीचा अर्थ काढण्यासाठी. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा वेडेपणा थांबायला तयार नाही आणि यामुळेच संपूर्ण जगात दिवसागणिक नवनव्या राजकीय, भू-आर्थिक अशा विविध स्तरांवर सतत हालचाली घडत आहेत. मागच्या चार-पाच महिन्यांपासून किंबहुना ट्रम्प यांनी सत्तेत येण्याच्या आधीपासूनच या गोष्टींना वाचा फोडायला सुरुवात केली होती. प्रत्यक्षात इतक्या विचित्र पातळीवर गोष्टी घडतील याची कल्पना करणेसुद्धा कठीण होते. ‘भारत-पाक युद्ध मीच थांबवले, इस्राईल आणि हमासमध्ये मीच तह करून दिला, युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठीसुद्धा मीच पुढाकार घेतो आहे. त्यामुळे मलाच शांततेचे नोबेल मिळायला हवे,’ हे ट्रम्प यांनी स्वतःहूनच दहा वेळेला म्हणणे, हे दुसरे-तिसरे काही नसून, विक्षिप्तपणाचेच लक्षण आहे..Premium | Incense stick market : उदबत्त्यांची उलाढाल दीडशे कोटी डॉलर्सपर्यंत ! सुगंधाच्या निर्यातीत भारताचा वरचष्मा!!.दुसऱ्या महायुद्धानंतर विविध कारणांनी त्रस्त झालेल्या इतर देशांवर सार्वभौमत्व मिळण्याची आयती संधी अमेरिकेला मिळाली. त्या संधीचे सोने करण्याच्या नादात मागच्या ५० वर्षांत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एका न सुटणाऱ्या प्रचंड मोठ्या आर्थिक कोड्यात आणि कर्जाच्या जंजाळात देशाला अडकवून ठेवले आहे. ‘आमच्यामुळे सर्व जग सुरू आहे,’ हा आभास अमेरिकेने निर्माण केला आणि तो आभास त्यांना इतका प्रिय आहे, की त्यासाठी जगभरात त्यांनी विविध देशांच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये, युद्धांमध्ये नाक खुपसण्यास आता जरा जास्तच प्रमाणात सुरुवात केली आहे. .धोक्यांच्या सूचनांची विस्तृत मांडणी‘America is $37 Trillion in Debt’ हे पुस्तक वेन सी. रॉबिन्सन यांनी लिहिलेले आहे. अमेरिका किती मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेली आहे, त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग फक्त अमेरिकेसाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठीसुद्धा किती धोकादायक आणि कठीण आहेत याबद्दल त्यांनी या पुस्तकात लिहिले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या मागील साधारण ५० वर्षांत होऊन गेलेल्या विविध राष्ट्राध्यक्षांनी वेळोवेळी कसे कर्ज घेतले या इतिहासाबरोबरच भविष्यात येणाऱ्या सहजासहजी न सोडवता येणाऱ्या धोक्यांच्या सूचनांचीही या पुस्तकामध्ये अतिशय विस्तृतपणे मांडणी केलेली आहे. मागच्या २० वर्षांत तर अमेरिकेमध्ये महसुली जमा-खर्चातील तूट जास्तच प्रमाणात वाढत चाललेली आहे. रॉबिन्सन हे अमेरिकी नौदलात काम केलेले आणि अनेक वर्षांपासून अमेरिकेमध्ये शोधपत्रकारिता करणारे पत्रकार आहेत. अमेरिकेत विविध खात्यांमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार त्यांनी वेगवेगळ्या मुलाखतींद्वारे आणि पुस्तकांद्वारे जगासमोर मांडला आहे.संपूर्ण जगामध्ये अमेरिकी वित्तीय धोरणाची अत्यंत खालावलेली परिस्थिती, या कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी नवीन करआकारणीपासून ते सरकारी, महसूल खर्च कसे कमी करता येतील या संदर्भातसुद्धा पुस्तकात सखोल चर्चा करण्यात आलेली आहे. अमेरिकी सरकारने सर्वसामान्य जनतेसाठी चालवलेल्या विविध सरकारी योजना, त्यामध्ये खर्च होत असलेला अतोनात पैसा, या सरकारी योजनांमध्येसुद्धा सरकारी अधिकारी आणि मंत्री यांच्या संगनमताने सुरू असलेला भ्रष्टाचार, सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची वाढत चाललेली संख्या आणि त्यासाठी मात्र कराच्या रूपाने विविध नोकऱ्या आणि उद्योगधंदे करून सरकारी खात्यात पैसा जमा करत असणाऱ्यांची संख्या यांचे वाढत चाललेले व्यस्त गुणोत्तर, या सर्व गोष्टींमुळे अमेरिकी सरकारचे कंबरडे पूर्णपणे मोडून पडलेले आहे. .Premium| Maharashtra Housing Scheme 2025: सरकारच्या ७०,००० कोटींच्या योजनेत माझं घर घेणं मला शक्य होईल का..?.त्यातच संपूर्ण जगावर लष्कराच्या रूपाने अधिकार गाजवण्याची अमेरिकेची इच्छा अजूनही संपत नसल्यामुळे दर वर्षी वाढत चाललेल्या डिफेन्स बजेटमुळेही सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडतो आहे. अमेरिकेचे २०२५ मध्ये फक्त डिफेन्स बजेटच ९६० अब्ज डॉलर आहे.सध्याच्या घडीला अमेरिकी सरकार फक्त कर्जावरील फक्त व्याज जवळपास १.२ ट्रिलियन डॉलर एवढे भरते आहे. महसुली खर्चाचा १३ टक्के खर्च हा फक्त व्याज देण्यात जातो आहे. सध्याचा अमेरिकेचा ‘डेट टू जीडीपी रेशो’ हा १२३ टक्के आहे. म्हणजेच सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या कितीतरी जास्त पटींनी (१०० टक्के) कर्ज अमेरिकी सरकारने घेतले आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक अमेरिकी नागरिकाच्या डोक्यावर एक लाख डॉलरपेक्षाही अधिक कर्ज झाले आहे..अमेरिकेचे ट्रेझरी बाँड जगभरकर्जरोख्यांच्या स्वरूपात अमेरिकेचे ट्रेझरी बाँड संपूर्ण जगभर पसरलेले आहेत. चीन, जपान आणि यूके यांसारख्या देशांची तर अमेरिकी ट्रेझरी बाँडमध्ये सर्वांत जास्त गुंतवणूक आहे. याचबरोबर अमेरिकी सरकारला पतपुरवठ्याची कमतरता भासू नये म्हणून तेथील मध्यवर्ती बँक म्हणजेच फेडरल रिझर्व्ह वेळोवेळी हे ट्रेझरी बाँड विकत घेण्याचे आणि विकण्याचेही काम करत असते. त्यामधूनच व्याजाचा दर, महागाईचा दर नियंत्रणात आणण्याचे काम करून देशात पैशांचे चलनवलन योग्य प्रमाणात राखण्याचे काम केले जाते. .Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे... अमेरिकेच्या डोक्यावरचे कर्ज जगभरातील देशांची आणि कंपन्यांची अमेरिकी ट्रेझरी बाँडमध्ये असलेली गुंतवणूक असे असूनसुद्धा दर वर्षी बाजारात येणारे नवीन अमेरिकी ट्रेझरी बाँड फेडरल रिझर्व्ह ठरवत असलेले व्याजाचे दर आणि त्यामुळे संपूर्ण जगभरातील भांडवली बाजारांवर आणि सेंट्रल बँकांवर होणारे परिणाम अमेरिकी स्टॉक मार्केट पडले तरीही त्या प्रमाणात अमेरिकी डॉलरचे मूल्य न वाढता झालेले डॉलरचे अवमूल्यनया सर्व गोष्टींचे एकमेकांवर होणारे परिणाम, या सर्व बाबींची अतिशय सखोल आणि मुळापासून चर्चा व विश्लेषण या पुस्तकात करण्यात आले आहे. एकूण बारा भागांमध्ये हे पुस्तक लिहिण्यात आलेले आहे. ३७ लाख कोटी डॉलर एवढे कर्ज कसे तयार झाले इथपासून ते या क्षणाला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प असे का वागत आहेत, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या पुस्तकामध्ये तुम्हाला मिळू शकतील..कर्जाची दाहकता कमी करणे गरजेचे१९१७ मध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या खर्चाच्या त्रासातून बाहेर येण्यासाठी म्हणून अमेरिकी सरकारने पहिल्यांदा जारी केलेले ट्रेझरी बाँड आणि त्यानंतर वेळोवेळी विविध खर्चाचा भार हलका करण्यासाठी म्हणून वितरित केलेले कर्जरोखे, त्यामधून उभी केलेली देशाची अर्थव्यवस्था याचा आधार घेऊनच उभे राहिलेले अमेरिकेतील स्टॉक मार्केट आणि आता अमेरिकी डॉलर आणि अमेरिकी स्टॉक मार्केट याच्या आधारावर सुरू असलेले संपूर्ण जागतिक अर्थविश्व याचा एक खेळ मांडला गेलेला आहे. .आता हा खेळ असाच सुरू ठेवायचा असेल, तर सरकारी कर्जरोखे वेळोवेळी वितरित करून आणि करदराची पुन्हा नव्याने आखणी करूनच कर्ज हळूहळू कमी करता येणार आहे. थोड्या कालावधीत संपूर्णपणे कर्ज कमी करणे हे आर्थिक आणि त्याचप्रमाणे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या हिताचे अजिबातच नाही. त्यामुळे कर्जाची दाहकता हळूहळू कमी करून अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणणे हा एकमेव पर्याय अमेरिकेकडे आता आहे. .Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?.सरकारवरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी तर ट्रम्प असे दिवसेंदिवस वेडेपणाने वागत नाहीत ना? किंवा संपूर्ण जगाला अमेरिकेवर असलेल्या एवढ्या मोठ्या कर्जाची चिंता का जाणवते आहे? अमेरिकेतील सर्वसामान्य जनतेवर आणि पर्यायाने अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या अनेक भारतीयांवरसुद्धा या कर्जाचा काय परिणाम होऊ शकतो, तसेच इतर देशांचा अमेरिकी सरकारवर आणि तेथील अर्थव्यवस्थेवर विश्वास राहिला नाही, तर होणारे डॉलरचे अवमूल्यन आणि त्याचबरोबर या सगळ्या गोष्टींचा जगभरातील लोकांवर होणारा परिणाम, हे सर्व जाणून घेण्याची ज्यांना इच्छा आहे, असे अर्थविश्वावर प्रेम करणारे वाचक, विद्यार्थी आणि अनेक अभ्यासकांसाठी हे पुस्तक मोठ्या प्रमाणात मार्गदर्शनपर ठरेल, हे निश्चित.(लेखिका कॉर्पोरेट ट्रेनर आणि गुंतवणूक सल्लागार आहेत.). 