Sakal Money

Premium|America in debt : ट्रम्प असे विचित्र का वागतात? अमेरिका खरंच कर्जात बुडाली आहे का ?

Donald Trump economy policies : सर्वशक्तिमान भासणारी अमेरिका स्वत: मात्र प्रचंड कर्जात बुडालीय. त्याचीच माहिती देणाऱ्या ‘America is $३७ Trillion in Debt’ या पुस्तकाविषयी...
अमेरिकेचे ३७ ट्रिलियन डॉलर कर्ज : भयावह सत्याचा उलगडा

अमेरिकेचे ३७ ट्रिलियन डॉलर कर्ज : भयावह सत्याचा उलगडा

E sakal

सकाळ मनी
Updated on

विशाखा बाग

gauribag7@gmail.com

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विक्षिप्तपणामुळे संपूर्ण जगात दिवसागणिक नवीन राजकीय, भू-आर्थिक अशा विविध स्तरांवर सतत हालचाली घडत आहेत. अमेरिका किती मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेली आहे, त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग फक्त अमेरिकेसाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठीसुद्धा किती धोकादायक आणि कठीण आहेत... याबद्दल

वेन सी. रॉबिन्सन यांनी लिहिलेल्या ‘America is $३७ Trillion in Debt’ या पुस्तकाची ओळख करून देणारा हा लेख...

Loading content, please wait...
Donald Trump
Sakal Money
Trump Administration Policies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com