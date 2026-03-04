Anthropic AI: भारतीय IT क्षेत्र हादरविणाऱ्या Anthropic ला ट्रम्प यांचा 'घरचा आहेर'! केले 'ब्लॅकलिस्ट'; कारण काय? फायदा कुणाला?

Anthropic AI Ban Donald Trump: अमेरिकेने कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI क्षेत्रात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन प्रशासनाने AI कंपनी Anthropic ला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी संभाव्य धोका असल्याचे सांगून काळ्या यादीत टाकले आहे. याचा अर्थ असा की या निर्णयानंतर, कोणतीही अमेरिकन सरकारी संस्था, लष्कर किंवा संबंधित कंत्राटदार Anthropic च्या तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकणार नाहीत..अमेरिकन प्रशासनाकडून हे पाऊल अशा वेळी उचलण्यात आले आहे जेव्हा संरक्षण, सुरक्षा आणि धोरणात्मक प्रणालींमध्ये AI तंत्रज्ञानाचा वापर जगभरात वेगाने वाढत आहे. अमेरिकेचा हा निर्णय AI कंपन्या आणि सरकारांमधील वाढत्या संघर्ष दाखवत आहे. विशेष बाब म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात भारतीय IT सेक्टर कंपन्यांचे जे शेअर्स कोसळले होते त्याचे मुख्य कारण होते या कंपनीने AI तंत्रज्ञानात आणलेले नवीन फीचर आणि ते तयार करणारे इंजीनियर राहुल पाटील. पण आता या कंपनीला घरचाच आहेर मिळाला आहे. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .सरकारचा निर्णय काय ?अमेरिकन प्रशासनाने स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत की Anthropic मधील कोणतेही तंत्रज्ञान यापुढे सरकारी प्रणालींमध्ये वापरले जाणार नाही. यानुसार - Anthropic ला राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका म्हणून काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.सर्व फेडरल संस्थांना कंपनीचे तंत्रज्ञान तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.अमेरिकन सैन्याशी संबंधित कंत्राटदार, पुरवठादार आणि भागीदारांना कंपनीसोबत व्यवसाय करता येणार नाही.भविष्यातील कोणत्याही सरकारी प्रकल्पांमध्ये Anthropic सहभागी होऊ शकणार नाही.कंपनीची उत्पादने काढून टाकण्यासाठी एजन्सींना सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.संरक्षण आणि लष्करी कारवायांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या AI तंत्रज्ञानावर पूर्ण धोरणात्मक नियंत्रण हे लष्कराचे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे..ट्रम्प यांचा कडक इशारा Truth Social या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्णयावर कडक भूमिका घेतली. त्यांनी म्हटले की अमेरिका त्यांच्या लष्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित निर्णय खाजगी तंत्रज्ञान कंपनीच्या हातात सोडू शकत नाही. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले की - अमेरिका कट्टरपंथी डाव्या विचारसरणीच्या एआय कंपनीला सैन्याने आपले युद्ध कसे लढावे हे ठरवू देणार नाही.लष्करी रणनीती ठरवण्याचा अधिकार केवळ लष्करी नेतृत्वाचा आहे.सर्व सरकारी संस्थांनी Anthropic च्या तंत्रज्ञानाचा वापर ताबडतोब थांबवावा.अमेरिकेला या कंपनीच्या तंत्रज्ञानाची गरज नाही.कोणतीही खाजगी एआय कंपनी नाही तर देशाचे सरकार हे अमेरिकेचे भविष्य ठरवेल.जर कंपनीने सरकारच्या निर्णयानंतर सहकार्य केले नाही तर प्रशासन त्यांचे संवैधानिक अधिकार वापरेल..वाद काय?अमेरिकन सरकार आणि Anthropic च्या या वादाची सुरुवात Anthropic च्या एआय सिस्टीम, क्लाउडपासून झाली. कंपनीची ही प्रणाली जगातील सर्वात प्रगत जनरेटिव्ह AI मॉडेल्सपैकी एक मानली जाते. अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणेला ही नवीन क्लाउड एआय सिस्टीम कोणत्याही कायदेशीररित्या परवानगी असलेल्या सरकारी किंवा लष्करी उद्देशासाठी वापरायची होती. मात्र, Anthropic ने याबाबत काही स्पष्ट मर्यादा निश्चित केल्या होत्या. त्यात -पूर्णपणे स्वायत्त शस्त्र वापरात AIचा वापर केला जाणार नाही.देशांतर्गत सामूहिक देखरेखीसाठी तंत्रज्ञान प्रदान केले जाणार नाही.लष्करी वापरासाठी मानवी नियंत्रण आवश्यक राहील..Anthropic ने उघडपणे केला विरोधAnthropicचे CEO Dario Amodei यांनी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की, कंपनी सुरक्षा यंत्रणांकडून AI चा अनियंत्रित लष्करी वापर करण्यास परवानगी देणाऱ्या कोणत्याही मागण्या मान्य करणार नाही. यानंतर, सरकारने कंपनीला "Supply Chain Risk" घोषित केले. याचा अर्थ असा की, संवेदनशील संरक्षण पायाभूत सुविधांसाठी कंपनीवर विश्वास ठेवणे धोकादायक आहे. अँथ्रोपिकने या निर्णयाला विरोध केला आहे आणि अमेरिकन सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे..OpenAI ला संधी विशेष गोष्ट म्हणजे, Anthropic ला काळ्या यादीत टाकल्यानंतर काही तासांतच, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने आणखी एका प्रमुख एआय कंपनी, OpenAI शी करार केला असून या नवीन करारांतर्गत -OpenAI अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला एआय मॉडेल्स प्रदान करेलसंरक्षण आणि विश्लेषण प्रणालींमध्ये AIचा वापर वाढेलतथापि, OpenAIच्या करारात काही सुरक्षा अटी देखील आहेत.विशेष म्हणजे या अटींमध्ये मात्र सामूहिक देखरेख किंवा पूर्णपणे स्वयंचलित शस्त्र प्रणालींमध्ये एआयचा वापर केला जाणार नाही हे समाविष्ट आहे..FD Investment: 10 लाखांची एक FD की 1 लाखाच्या 10 FD? कोणत्या पर्यायात जास्त फायदा आणि सुरक्षितता? सोप्या शब्दांत समजून घ्या.AI क्षेत्रासाठी काय परिणाम?विश्लेषकांच्या मते, हा मुद्दा एका कंपनीपुरता मर्यादित नाही, तर भविष्यात सरकार आणि AI कंपन्यांमधील शक्ती संतुलनाचा एक प्रमुख मुद्दा बनू शकतो. कारण- सरकारांना धोरणात्मक AI वर नियंत्रण हवे आहेतंत्रज्ञान कंपन्यांना नैतिक सीमा राखायच्या आहेतसंरक्षण क्षेत्रात AIची भूमिका वेगाने वाढत आहेजागतिक AI नियमनाची गरज स्पष्ट झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.