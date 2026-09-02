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Apple Mobile: अ‍ॅपल कंपनीच्या नव्या 'सीईओं'चा पगार किती? कोण आहेत जॉन टर्नस? टिम कुक यांच्यावर कोणती जबाबदारी?

Apple CEO John Ternus salary package: नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन टर्नस आणि एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन बनलेल्या टिम कुक यांच्या नवीन वेतन पॅकेजची घोषणा कंपनीने केली आहे.
Apple SEC filing leadership change

Apple SEC filing leadership change

esakal

संतोष कानडे
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Tim Cook Executive Chairman Pay Package Details: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी असलेल्या 'ॲपल'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कूक हे ३१ ऑगस्ट रोजी पदावरून निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी सीईओ म्हणून कंपनीच्या हार्डवेअर इंजिनिअरिंग विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर टिम कुक हे आता कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष असतील.

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