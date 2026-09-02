Tim Cook Executive Chairman Pay Package Details: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी असलेल्या 'ॲपल'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कूक हे ३१ ऑगस्ट रोजी पदावरून निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी सीईओ म्हणून कंपनीच्या हार्डवेअर इंजिनिअरिंग विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर टिम कुक हे आता कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष असतील..नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन टर्नस आणि एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन बनलेल्या टिम कुक यांच्या नवीन वेतन पॅकेजची घोषणा कंपनीने केली आहे. अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनकडे दाखल केलेल्या माहितीनुसार, जॉन टर्नस यांना चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ५८ मिलियन डॉलर्स वेतन पॅकेज मिळण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये ३ मिलियन डॉलर्सचा वार्षिक पगार आणि पुढील वर्षासाठी ५५ मिलियन डॉलर्सचे स्टॉक अॅवॉर्ड्स समाविष्ट आहेत..Driverless Car Crash in Islamabad : पाकिस्तानी जुगाडाचा फज्जा! ड्रायव्हरलेस कारची टेस्टिंग महागात; थेट पोलीस व्हॅनला धडक अन्... VIDEO VIRAL.याशिवाय, टर्नस यांना सप्टेंबरअखेर संपणाऱ्या २०२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे २.५ दशलक्ष डॉलर्सचे प्रो-रेटेड रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक युनिट्स देखील मिळतील. त्यांच्या २०२७ मधील एकूण स्टॉक अॅवॉर्डपैकी ७५ टक्के वाटा अॅपलच्या एस अँड पी ५०० मधील कामगिरीवर आधारित असेल, तर उर्वरित २५ टक्के वाटा पुढील चार वर्षांत समान हप्त्यांमध्ये दिला जाईल..दुसऱ्या बाजूला, टिम कुक यांना एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन म्हणून सुमारे ४७ मिलियन डॉलर्स (अंदाजे ४४६ कोटी रुपये) मिळतील, ज्यात २ दशलक्ष डॉलर्सचा मूळ वार्षिक पगार आणि आर्थिक वर्ष २०२७ साठी ४५ दशलक्ष डॉलर्सच्या नियोजित स्टॉक अॅवॉर्ड्सचा समावेश आहे. सीईओ पदावर असताना कुक यांना ३ दशलक्ष डॉलर्स मूळ पगार मिळत होता आणि गेल्या वर्षी त्यांनी एकूण ७४.३ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ७०५ कोटी रुपये) कमावले होते; त्यामुळे नव्या भूमिकेत त्यांचे पॅकेज पूर्वीपेक्षा कमी झाले आहे..Baramati News : बारामतीच्या पूलावरील प्रकाशयोजनेस अमेरिकेतील पारितोषिक; नेहा दोशी यांच्या कामाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल....कुक यांच्या २०२७ मधील स्टॉक अॅवॉर्ड्सपैकी ५० टक्के कामगिरीवर आधारित, तर उर्वरित ५० टक्के चार वर्षांत मिळणारे नियमित शेअर्स असतील. नियमांनुसार एखाद्या अधिकाऱ्याने कंपनी सोडल्यास शेअर्स जप्त होतात; मात्र कुक यांनी वर्षभरानंतर निवृत्ती घेतली तरी त्यांना नियोजित तारखांनुसार शेअर्स मिळतील, अशी विशेष सवलत देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.