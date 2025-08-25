Mutual Fund: म्युच्युअल फंडातून करा जोखीम व्यवस्थापन!

किरांग गांधी- पर्सनल फायनान्शिअल मेंटॉरतुम्ही शेअर बाजाराच्या प्रवाहात भरकटत आहात का? की खरोखर आपल्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करत आहात? केवळ मागील काळात चांगला परतावा दिला आहे म्हणून तुम्ही अजूनही म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक कायम ठेवली आहे का? असेल तर त्यात जोखीम व्यवस्थापनाचे तत्व पाळले जात आहे का?.पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२० मध्ये बाजार कोसळल्यावर गुंतवणूकदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भीती निर्माण झाली. मात्र, ज्यांनी ४० टक्के घसरणीनंतर अधिक गुंतवणूक केली, त्यांनी मोठा परतावा मिळवला. २०२१ आणि २०२२ या कालावधीने संयमी गुंतवणूकदारांना बाजाराने चांगले बक्षीस दिले. त्यानंतर आला २०२३ ते २०२५ हा कालावधी. या काळात प्रचंड चढ-उतार, स्मॉल आणि मिड कॅप फंडांचे फुगलेले मूल्यमापन आणि २०२४ च्या मध्यानंतर झालेली तीव्र घसरण यांचा अनुभव आला. नंतर बाजारात पुन्हा काही प्रमाणात सुधारणा झाली. अशावेळी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीकडे कसे पाहिले पाहिजे, यावर एक नजर टाकू या..दुर्लक्ष नको!म्युच्युअल फंड हे केवळ एक साधन आहे आणि साधने कामानुसार बदलायला हवीत. अनेक गुंतवणूकदारांची चूक अशी झाली, की त्यांनी चांगला परतावा देणाऱ्या फंडांशी भावनिक नाते जोडून घेतले. २०१९-२० मध्ये जेव्हा मूल्यांकन प्रचंड वाढले होते, तेव्हा ‘रीबॅलन्सिंग’चे संकेत दिसत असतानाही बरेच जण दुर्लक्ष करत राहिले. त्याचा परिणाम काय झाला? २०२० मधील घसरणीत मिळवलेला नफा पूर्णपणे नाहीसा झाला..मूल्यांकनावर लक्ष द्या!२०२०-२०२२ च्या तेजीने स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप फंडांचे मूल्य अत्यंत उंचावर गेले होते. सोशल मीडियावर १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक परताव्याचे स्क्रीनशॉट व्हायरल होत होते. पण खरे गुंतवणूकदार मुख्यत्वे मूल्यांकनाकडे पाहात होते, सोशल मीडियावरील स्क्रीनशॉटकडे नाही. जेव्हा ‘प्राईस टू अर्निंग’ प्रमाण टिकवणे अवघड झाले, तेव्हा त्यांनी फंडामधून बाहेर पडणे किंवा त्याचा हिस्सा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. बाकी लोकांनी काय केले? त्यांनी बाजार शिखरावर असताना गुंतवणूक केली..बाहेर पडण्याचे धोरणसर्वांत हुशार गुंतवणूकदारांनी बाजारातून पूर्णपणे बाहेर पडण्याऐवजी आपले पोर्टफोलिओ ‘रीबॅलन्स’ केले. ‘इक्विटी’मधून नफा वसूल करून त्याचा काही भाग ‘डेट’ किंवा सोन्यात वळवणे म्हणजे बाहेर पडणे नाही, तर जोखमीचे व्यवस्थापन करणे आहे. तेजीच्या काळात तुमचे ॲसेट ॲलोकेशन ६०:४० पासून ८०:२० झाले आणि तुम्ही काहीही केले नाही, तर तुम्ही गुंतवणूक करत नव्हता, तर जुगार खेळत होतात..गोंधळ नको!म्युच्युअल फंडाशी भावनिक नाते जोडू नका. जोखीम आणि परतावा यांचा ताळमेळ नसेल, तर गुंतवणुकीतून बाहेर पडा. तेजीचा कालावधी संपल्यानंतर तुमचे पैसे सुरक्षित ठेवणे फंड व्यवस्थापकाचे काम नाही, तर ते तुमचे काम आहे, कारण पैसे तुमचे आहेत..आता पोस्टमनही म्युच्युअल फंड विकणार! पोस्ट ऑफिस Mutual Funds चे नवे हब बनणार; ग्रामीण गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी .निष्कर्ष काय?असंख्य भारतीय आज म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करतात; पण आपण फंडातून कधी आणि कसे बाहेर पडायचे, हे त्यांना समजत नाही आणि यामुळे भविष्यात पश्चात्ताप करण्याची शक्यता वाढते. योग्य त्यावेळी फंडातून बाहेर पडणे ही कृती नकारात्मक नव्हे, तर तो शहाणपणाने जोखीम व्यवस्थापन करण्याचा मार्ग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.