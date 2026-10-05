अर्थभान : जागतिक गुंतवणूक आणि गुंतवणूकदारांचे हित

सुहास दंडे, अनुभवी व्यावसायिकदीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठी गुंतवणूकदारांनी आपल्या गुंतवणुकीचे वैविध्यपूर्ण पर्यायांमध्ये विभाजन करणे गरजेचे आहे. आपल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी २० ते २५ टक्के रक्कम ही इंटरनॅशनल फंड किंवा ‘गिफ्ट सिटी’च्या मान्यताप्राप्त मार्गांनी परदेशी बाजारात गुंतवली जावी. उदा. पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंडाने आपल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी सुमारे ३५ टक्के रक्कम ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट यांसारख्या अमेरिकी कंपन्यांमध्ये गुंतवून भारतीय बाजारातील मंदीच्या काळातही गुंतवणूकदारांना चांगला सरासरी परतावा मिळवून दिला होता. बाजारात मोठी घसरण झाल्यास चांगल्या शेअरमध्ये सवलतीच्या भावात गुंतवणूक करण्यासाठी किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगी १५ टक्के रक्कम लिक्विड फंडात असणे गरजेचे आहे..धोरणात्मक बदलांची गरजसध्या भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’द्वारे म्युच्युअल फंडांसाठी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीवर सात अब्ज डॉलरची कायदेशीर मर्यादा लागू आहे. ही मर्यादा संपल्यामुळे अनेक म्युच्युअल फंडांना परदेशी बाजारात नवी गुंतवणूक करणे बंद करावे लागले आहे. त्यामुळे धोरणात्मक पातळीवर बदल होणे गरजेचे आहे..सर्वसामान्यांना समान संधी‘गिफ्ट सिटी’ अंतर्गत मोठ्या गुंतवणूकदारांना परदेशी बाजारात गुंतवणुकीची सुविधा उपलब्ध आहे. याच धर्तीवर, परकी गंगाजळीचे संतुलन राखून, रिझर्व्ह बँकेने म्युच्युअल फंडांच्या परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनाही ही संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे..परंपरागत पर्यायांवरील मर्यादाबँक मुदत ठेवींवरील कमी परतावा आणि त्यावर लागणारा कर, मंदीच्या काळात ‘एसआयपी’मधून मिळणारा कमी परतावा यामुळे मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांवर ताण येतो. यासाठी जागतिक गुंतवणुकीचे पर्याय खुले राहणे आवश्यक आहे..दीर्घकालीन आर्थिक उपायजागतिक व्यापारात मजबूत स्थान निर्माण करण्यासाठी भारताने चीनच्या धोरणांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. वस्तूंची निर्यात वाढवून परकी चलन (डॉलर) मोठ्या प्रमाणावर देशात आणल्यास, अर्थव्यवस्थेतील डॉलरची टंचाई दूर होईल व रिझर्व्ह बँकेला सर्वसामान्यांसाठी जागतिक गुंतवणुकीचे नियम अधिक शिथिल करणे शक्य होईल..मंदीच्या काळात भांडवलाचे रक्षण करणे, जागतिक स्तरावर गुंतवणूक पसरवणे आणि आर्थिक शिस्त पाळणे हाच एक यशस्वी मार्ग आहे. सरकारनेही सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचा विचार करून परदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादांबाबत सकारात्मक धोरण आखणे गरजेचे आहे.(डिस्क्लेमर ः म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.