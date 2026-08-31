Sakal Money

अर्थवेध : आमचं काय चुकलं?

एसआयपी, थीमॅटिक फंड आणि एकरकमी गुंतवणुकीतील सामान्य चुका उलगडत, छोट्या गुंतवणूकदारांनी बाजारातील चढउतारांना घाबरू नये याचा अर्थवेध
Mutual Fund SIP: 3 Common Investment Mistakes Investors Should Avoid

Mutual Fund SIP: 3 Common Investment Mistakes Investors Should Avoid

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक

एका बाजूला म्युच्युअल फंडामध्ये सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात ‘एसआयपी’द्वारे छोट्या गुंतवणूकदारांचा सहभाग सातत्याने वाढत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, काही गुंतवणूकदारांना मात्र, त्यांच्या ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीवर सध्या तोटा दिसत असल्याने त्यांना ‘आमचं काय चुकलं?’ हा प्रश्‍न भेडसावत आहे.

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