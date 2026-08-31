अर्थवेध : आमचं काय चुकलं?

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकएका बाजूला म्युच्युअल फंडामध्ये सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात ‘एसआयपी’द्वारे छोट्या गुंतवणूकदारांचा सहभाग सातत्याने वाढत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, काही गुंतवणूकदारांना मात्र, त्यांच्या ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीवर सध्या तोटा दिसत असल्याने त्यांना ‘आमचं काय चुकलं?’ हा प्रश्न भेडसावत आहे. .बाजार घसरला;‘एसआयपी’ बंदसमजा, रमेशने ऑगस्ट २०२५ मध्ये एका लार्ज-कॅप फंडात ‘एसआयपी’ सुरू केली. त्याने सुरुवातीला पाच वर्षांचा गुंतवणूक कालावधी निश्चित केला होता. ऑगस्ट २०२५ ते जानेवारी २०२६ या सहा महिन्यांत त्याची ‘एसआयपी’ नियमितपणे सु ती. मात्र, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये विविध कारणांमुळे शेअर बाजारात अस्थिरता वाढली आणि गुंतवणुकीवर तोटा दिसू लागला. बाजारातील घसरण पाहून ‘एसआयपी’ बंद करण्याचा निर्णय त्याने घेतला. त्यानंतर बाजार काही काळ खालच्या पातळीवर राहिल्याने ‘एसआयपी’ पुन्हा सुरू करण्याचाही विचार केला नाही..काय चुकलं?म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीचा खरा फायदा बाजार कोसळत असताना होतो कारण त्यावेळी स्वस्तात युनिट मिळतात. याउलट बाजार जेव्हा वर जात असतो तेव्हा केलेल्या गुंतवणुकीत प्रत्येक महिन्यात आधीच्या महिन्यापेक्षा महाग दराने युनिट मिळतात. येथे या गुंतवणूकदाराने बाजार वर जात असताना गुंतवणूक सुरू केली आणि बाजार खाली जात असताना बंद केली. येथेच त्याचे गणित चुकले..एका थीमवर पूर्ण गुंतवणूकसमजा, उमेश नावाच्या एका गुंतवणूकदाराने जानेवारी २०२६ मध्ये डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित थीमॅटिक फंडात ‘एसआयपी’ गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याने आपली संपूर्ण उपलब्ध रक्कम या एकाच प्रकारच्या फंडात गुंतवली. दरम्यान, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वेगाने होणारे बदल, बाजारातील अनिश्चितता, परदेशी गुंतवणुकीतील बदल आणि भू-राजकीय परिस्थिती यांसारख्या विविध घटकांचा या प्रकारच्या उच्च-जोखीम असलेल्या गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. परिणामी फंडाच्या ‘एनएव्ही’मध्ये घसरण झाली आणि उमेशला आपल्या गुंतवणुकीवर तोटा दिसू लागला..काय चुकलं?थीमॅटिक किंवा सेक्टोरल फंडात गुंतवणूक करणे ही चूक नाही. मात्र, अशा फंडांची कामगिरी विशिष्ट क्षेत्र किंवा थीमवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. त्यामुळे त्यातील जोखीम तुलनेने अधिक असू शकते.अशा फंडात आपली सर्व रक्कम गुंतवणे चुकीचे ठरले. त्याऐवजी कमी जोखीम आणि उच्च जोखीम असलेल्या वेगवेगळ्या फंडात गुंतवणूक करून गुंतवणुकीचा समतोल साधणे अधिक योग्य ठरले असते..मोठी रक्कम एकरकमी गुंतवलीसमजा, महेशने जानेवारी २०२६ मध्ये दोन लाख रुपये एका मिड कॅप म्युच्युअल फंडात गुंतवायचे ठरवले. त्यातील दीड लाख रुपये त्या फंडात एकरकमी गुंतवून उरलेल्या पन्नास हजार रुपयातून दरमहा चार हजार रुपयांची ‘एसआयपी’ सुरू केली. मात्र, बाजार कोसळल्याने त्याच्या गुंतवणुकीवर तोटा दिसायला लागला..काय चुकलं?एकरकमी गुंतवणूक आणि ‘एसआयपी’ यांचा समतोल साधून गुंतवणूक करण्याचा महेशचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. परंतु, ते करत असताना त्याने अधिक रक्कम एकरकमी गुंतवणुकीत गुंतवली, तर तुलनेने कमी रक्कम ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीसाठी ठेवली. त्यामुळे त्याच्या गुंतवणुकीतील जोखीम वाढली. त्याचबरोबर गुंतवणुकीचा क्रम चुकला. ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीने सुरुवात करून बाजाराचा अंदाज आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने एकरकमी गुंतवणूक करणे अधिक योग्य ठरले असते..या तिघांकडून काय शिकू शकतो?रमेश, उमेश आणि महेश या तिघांनीही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचा योग्य निर्णय घेतला. मात्र, रमेशने बाजारातील अल्पकालीन घसरणीला घाबरून ‘एसआयपी’ बंद केली.उमेशने आपल्या गुंतवणुकीचे एका थीममध्ये अतिप्रमाणात केंद्रीकरण केले. महेशने मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करताना बाजारातील संभाव्य चढ-उतारांचा पुरेसा विचार केला नाही. अर्थात, या चुका सुधारण्यासारख्या आहेत. म्हणूनच आपणही ‘‘माझ्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतही अशाच काही चुका होत नाहीत ना?’’ आणि ‘‘काही चुका झाल्या असतील, तर त्या सुधारण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे का?’’ असे प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.