Premium|Asian Paints Vs Varun Beverages : रंगाच्या व्यवसायातील कंपन्यांतील चढाओढ

भूषण ओक'सकाळ मनी' मासिकाच्या या सदरातून आपण आजपर्यंत बालाजी अमिन्स, शिवालिक बायमेटल्स कंट्रोल्स, आयआरसीटीसी, सीडीएसएल, कॅम्स, प्राज इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया आणि नाल्को या कंपन्यांचा अभ्यास केला. व्यवसायात मोठा स्पर्धात्मक फायदा हाच याचा निकष होता. आता आपण वरुण बेव्हरेजेस आणि एशियन पेंट्स या कंपन्यांचा लेखाजोखा बघू या...खंदक (मोट) किंवा एकाधिकार द्विअधिकार (मोनोपोली ड्युओपोली) आणि नव्या स्पर्धकांसाठी प्रवेश प्रतिबंध (एंट्री बॅरियर) ही दीर्घ मुदतीच्या आणि टिकाऊ अशा स्पर्धात्मक फायद्याची सर्व रूपे व्यवसायात स्पर्धा टाळतात किंवा कमीतकमी ठेवतात आणि पर्यायाने व्यवसायाची सुरक्षितता वाढवितात. अशा व्यवसायात मार्जिन बहुधा स्थिर असतात आणि व्यवसाय आणि नफावाढीला भरपूर वाव असतो. आयआरसीटीसी, प्राज इंडस्ट्रीज आणि कोल इंडिया या जवळजवळ एकाधिकार असलेल्या कंपन्या आहेत, तर शिवालिक बायमेटल्स वगळता इतर सर्व कंपन्यांना एकच मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. या महत्त्वाच्या गुणांमुळे या कंपन्यांचे आकडे वर्षानुवर्षे उत्तम आहेत. कंपन्यांना असा स्पर्धात्मक फायदा बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टींमधून मिळू शकतो. जसे प्राज कंपनीला हा फायदा तांत्रिक ज्ञान आणि पेटंटद्वारे, तर आयआरसीटीसी आणि कोल इंडिया यांना सरकारी धोरणांमुळे मिळतो. बालाजी अमिन्सला हा फायदा केमिकलच्या किचकट उत्पादन प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञानामुळे मिळतो. शक्तिशाली ब्रँड किंवा कंपनीचा आकार खूप मोठा असणे आणि त्यामुळे उत्पादनखर्च प्रतियुनिट कमी असणे (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) हाही एक स्पर्धात्मक फायदा असू शकतो. प्रत्येकच कंपनी असा स्पर्धात्मक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असते. कोणताही व्यवसाय खूप फायदेशीर असला, की कालांतराने त्यात स्पर्धा निर्माण होतेच आणि त्यानंतर त्या कंपनीच्या नफावृद्धीवर गंभीर परिणाम होतात. या दृष्टीने आयआरसीटीसी, प्राज इंडस्ट्रीज आणि कोल इंडिया यांचे व्यवसाय सरकारी पाठबळ आणि तांत्रिक क्षमतेमुळे सर्वांत सुरक्षित व्यवसाय आहेत. .Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.स्पर्धात्मक फायदे आणि धोके‘गुंतवणुकीत सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे असा व्यवसाय शोधण्याचा प्रयत्न करणे ज्याच्याभोवती रुंद आणि दीर्घकाळ टिकणारा खंदक असेल’ असे वॉरन बफेट म्हणतात.वरुण बेव्हरेजेस आणि एशियन पेंट्स या कंपन्यांचा अभ्यास आपण या कंपन्यांकडे आतापर्यंत त्यांच्या प्रगतीला पूरक असणारे असे कोणते स्पर्धात्मक फायदे होते आणि आता त्यांच्या व्यवसायांना स्पर्धेमुळे कसा धोका निर्माण झाला आहे, या दृष्टिकोनातून करणार आहोत. प्रथम एशियन पेंट्स या कंपनीच्या व्यवसायाची वैशिष्ट्ये बघू. एशियन पेंट्सएशियन पेंट्स ही भारतातील रंगांचे उत्पादन करणारी एक सर्वांत जुनी कंपनी आहे. घरासाठी रंग म्हणजे एशियन पेंट्स असे समीकरण आणि घराघरात प्रसिद्धी असलेल्या या कंपनीची उत्पादने अत्यंत लोकप्रिय आहेत. या कंपनीच्या व्यवसायाची वैशिष्ट्ये आता पाहू..१) एशियन पेंट्स ही ५२ टक्के मार्केट शेअरसहित सर्वांत मोठी कंपनी. २) ७० हजार वितरकांना रोज तीन ते चार वेळा पुरवठा. साठ्याचे उत्तम व्यवस्थापन. ३) ही कंपनी स्पर्धकांच्या आणि काळाच्याही नेहमीच पुढे राहिली आहे. उदा. १९७० मध्ये तिने पहिला मेनफ्रेम संगणक घेऊन डेटाबेस बनवला, संगणकीकृत रंग मॅचिंग, १९९० मध्ये फोनवर ग्राहक मदत सेवा केंद्र, संगणकीकृत गोदामे आणि पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन). .Premium|Indian Festivals: अर्थोत्सव, सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेची सुगी!.४) कंपनीजवळ भारताच्या प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक ऋतूत, प्रत्येक वितरकाकडून विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचे मागणी, प्रकार, रंग आणि प्रमाण यांचा डेटा आहे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग करून कंपनी आपल्या उत्पादनाचे नियमन करते.५) कंपनीने घरसजावटीच्या क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. कंपनी अनेक उत्पादनसंबंधित बाबींमध्ये भांडवली गुंतवणूक करत आहे.६) कंपनीचे आर्थिक आकडे सर्व स्पर्धकांमध्ये सर्वोत्तम आहेत. कर्ज जवळजवळ नाहीच. व्यवसाय प्राप्ती आणि नफावृद्धीच्या आकड्यांचा कित्येक वर्षांपासून चढता आलेख आहे..या सर्व कारणांमुळे एशियन पेंट्स या कंपनीचा एक उत्तम ब्रँड निर्माण झाला आहे आणि याचा स्पर्धात्मक फायदा कंपनीला आतापर्यंत मिळत आला आहे. पेंट्स क्षेत्रातील नवी स्पर्धा या पार्श्वभूमीवर, २०२४ मध्ये आदित्य बिर्ला, पिडीलाइट आणि जेएसडब्ल्यू या कंपन्यांनी पेंट्स उत्पादन क्षेत्रात पदार्पण केले आहे आणि बाजारहिस्सा वाढविण्यासाठी या कंपन्या कमी किंमत, जाहिराती आणि वितरकांना जास्त मार्जिन्स अशा अनेक उपायांचा अवलंब करीत आहेत. यामुळे पेंट्स क्षेत्रात एक किंमतयुद्ध सुरू झाले आहे आणि याचा परिणाम एशियन पेंट्स कंपनीचे आकडे आणि बाजारवाटा या दोहोंवर कसा होतो आणि कंपनी त्यासाठी काय उपाय योजते, यावर कंपनीच्या पुढील कामगिरीचा आलेख अवलंबून असेल. .स्पर्धक कंपन्याग्रेसिम : एप्रिल २०२४ पासून ग्रेसिमच्या नियोजित सहा संयंत्रांपैकी पाच संयंत्रांमधून रंगांचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाले आहे आणि नियोजित उत्पादनांपैकी ८० टक्के उत्पादने वितरणवाहिन्यांद्वारे वितरित होत आहेत. ही उत्पादने ‘बिर्ला ओपस’ या ब्रँडखाली विकली जातात. नियोजित ६००० शहरांमध्ये वितरक प्रस्थापित झाले आहेत. कंपनीची एकूण भांडवली गुंतवणूक सुमारे १०,००० कोटी रुपयांची असून, कंपनीची नियोजित उत्पादनक्षमता १३.३ लाख किलोलिटर आहे. एशियन पेंट्सच्या २२ लाख किलोलिटर उत्पादनक्षमतेच्या तुलनेत ही कंपनी भारतातील दुसरी मोठी रंगोत्पादन कंपनी होईल. पिडिलाइट : फेव्हिकॉल आणि मिस्टर फिक्सिटसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या कंपनीची उत्पादने हैशा पेंट्स या ब्रँडखाली बाजारात आली आहेत. कंपनीचे वितरकांचे जाळे आणि विक्रीव्यवस्था मजबूत आहे. कंपनीचा व्यवसाय सुमारे ३६०० कोटी रुपयांचा असावा, असा अंदाज आहे. जेएसडब्ल्यू पेंट्स : ही शेअर बाजारात नोंदणीकृत नसलेली एक खासगी कंपनी आहे. २०२४ मध्ये या कंपनीची विक्री २००० कोटी झाली आणि कंपनीने कार्यचालन पातळीवर पहिल्यांदा नफा नोंदवला; पण निव्वळ नफा अजूनही झालेला नाही. २०२६ पर्यंत ५००० कोटी विक्री आणि १५-१८ टक्के मार्जिन कमावण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. .Premium : Cash Loan : दोस्ताकडून पैसे घेताय? मग दंड भरावा लागेल! कसं ते वाचा.संघटित रंगोत्पादनाच्या क्षेत्रात कन्साय नेरोलॅक, बर्जर पेंट्स आणि आणखी काही कंपन्या आहेत. मात्र, आता ग्रेसिम, पिडिलाइट आणि जेएसडब्ल्यू पेंट्स या तीन कंपन्या या क्षेत्रात उतरल्या असल्याने स्पर्धा तीव्र झाली आहे. एशियन पेंट्सची नवी पावलेग्रेसिम ही कंपनी एशियन पेंट्ससाठी मोठ्या स्पर्धकाच्या रूपाने उभी होऊ शकते असे दिसते आणि अशा स्पर्धेचा एशियन पेंट्सच्या विक्री आणि निव्वळ नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. याला तोंड देण्यासाठी एशियन पेंट्स ही कंपनी कोणती पावले उचलत आहेत, त्याचा आता आढावा घेऊ. १) रंगोत्पादनात नॅनो टेक्नॉलॉजीचा वापर आणि निलय नॅचरल यांसारख्या पर्यावरणानुकूल रंगांच्या उत्पादनावर भर. कमी व्हीओसी (अस्थिर रासायनिक द्रावणे) असलेल्या रंगांचे उत्पादन. २) येत्या तीन वर्षांत मुख्यतः अंतर्गत स्रोतांद्वारे ९००० कोटींची भांडवली गुंतवणूक. याद्वारे सध्याची उत्पादनक्षमता वार्षिक २२ लाखांवरून २६.७ लाख किलोलिटर इतकी होईल. कंपनी व्हीएई आणि व्हीएएम या कळीच्या रसायनांच्या उत्पादनासाठी संयंत्रे उभारणार आहे. ही रसायने आयातीला पर्याय असून, पूर्वोद्योग एकीकरण (बॅकवर्ड इंटिग्रेशन) साधतील. यातील २००० कोटी रुपये खर्च करून एक जलाधारित रंगांच्या उत्पादनाचे संयंत्र उभारण्यात येईल. फुजाइराह, दुबई येथे व्हाइट सिमेंट संयंत्रही लवकरच कार्यान्वित होईल. ३) घरसजावट क्षेत्रावर आता जास्त भर .रंगोत्पादन क्षेत्रातील एकूण मागणी : २०२३ पर्यंत रंग आणि लेप यांचे जागतिक मार्केट १८० अब्ज डॉलरचे (१५ लाख कोटी रुपये) होते, जे येत्या दहा वर्षांत २५६ अब्ज डॉलरपर्यंत (२१.५ लाख कोटी रुपये) वाढण्याची शक्यता आहे (स्रोत- स्टॅटिस्टा). भारताचे सध्याचे मार्केट सुमारे आठ अब्ज डॉलरचे (६७,००० कोटी) आहे आणि मागणीत सरासरी १२ टक्के वार्षिक वाढ दिसते. सद्यःस्थितीत या क्षेत्रातील पहिल्या सहा कंपन्यांची वार्षिक विक्री सुमारे ६० हजार कोटींची आहे, त्यापैकी एशियन पेंट्सचीच विक्री ३४ हजार कोटी रुपये आहे. जवळपास २० टक्के उत्पादन असंघटित क्षेत्रातही आहे. येत्या तीन वर्षांमध्ये रंगांची मागणी सुमारे एक लाख कोटींच्या वर जाईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील नव्या स्पर्धकांमुळे निर्माण होणाऱ्या जवळजवळ २५ हजार कोटी रुपयांच्या उत्पादनाला पर्याप्त मागणी उपलब्ध होण्यासाठी तीन वर्षांचा काळ लागेल. रंगोत्पादनाच्या क्षेत्रात एशियन पेंट्स ही कंपनी वर्गात नेहमी पहिला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसारखी आहे. यशाची कायम सवय असलेला विद्यार्थी जसा प्रचंड मेहनत करून आपला नंबर कायम टिकवतो; तसेच ही कंपनी आजपर्यंत करत आली आहे आणि यामुळे बाजाराने कंपनीला आतापर्यंत नेहमीच उच्च मूल्यांकन दिले आहे. .पेंट्सच्या क्षेत्रातील या स्पर्धेबद्दल बाजारात काय चर्चा आहे (गुंतवणूक क्षेत्रात याला ‘स्कटलबट’ म्हणतात) याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला असता, एशियन पेंट्सची मागणी कमी होते आहे, असा वितरक आणि दुकानदारांचा आतापर्यंत तरी अनुभव नाही. मात्र, ‘बिर्ला ओपस’चे रंग थोडे स्वस्त असून, ते वितरकांना मार्जिन जास्त देत असल्याने या कंपनीने ८-१० टक्के बाजारहिस्सा मिळवण्यात यश मिळवले आहे. याचबरोबर पेंट्स मिक्स करण्याचे एक मशीन बिर्ला कंपनी दुकानदारांना फुकट देते. जवळजवळ ७५ हजार रुपये किमतीचे हे मशीन दुकानदारांना एशियन पेंट्सकडून विकत घ्यावे लागते. या स्पर्धेमुळे एशियन पेंट्स कंपनीचा मार्केटिंग खर्च वाढला आहे. त्यांनाही वितरकांना जास्त मार्जिन द्यावे लागत आहे आणि त्याची विक्री मंदावली असून, कार्यचालन मार्जिन कमी झाले आहे. .वरुण बेव्हरेजेसजागतिक स्तरावर कोका कोला आणि पेप्सिको या शीतपेयांच्या क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपन्या आहेत. ३१२ अब्ज डॉलर बाजारमूल्य असलेली कोका कोला ही सर्वांत मोठी कंपनी असून, १८५ अब्ज डॉलर बाजारमूल्यांसहित पेप्सिको दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका वगळता पेप्सिकोच्या जागतिक स्तरावरील सर्वांत मोठ्या मक्तेदार विक्रेत्यांपैकी (फ्रँचायझी) एक असलेली वरुण बेव्हरेजेस लि. ही भारतातील शीतपेय उद्योगातील एक प्रमुख कंपनी आहे. कंपनी तीन दशकांहून अधिक काळ पेप्सिकोची मक्तेदार विक्रेती आहे आणि हा मक्तेदारी करार २०३९ पर्यंत वैध आहे. पेप्सिको कंपनीच्या मजबूत ब्रँडबरोबर वरुण बेव्हरेजेसनेही स्वतःचा एक ब्रँड निर्माण केला आहे. पेप्सिकोच्या व्यापारचिन्हाच्या अंतर्गत कंपनी बऱ्याच प्रकारच्या कार्बोनेटेड म्हणजे फसफसणाऱ्या आणि नॉन-कार्बोनेटेड पेयांचे उत्पादन करते, बाटलीबंद करते आणि त्यांची विक्री आणि वितरण करते. कार्बोनेटेड पेयांमध्ये (विक्रीच्या ७५ %) पेप्सी, पेप्सी ब्लॅक, माउंटन ड्यू, मिरिंडा, सेव्हन-अप, ड्यूक्स आणि सेव्हन-अप निंबूज मसाला सोडा यांचा, तर नॉन-कार्बोनेटेड पेयांमध्ये स्लाईस, ट्रॉपिकाना ज्यूस, गॅटोरेड (विक्रीच्या ७ %) आणि अॅक्वाफिना ब्रँड अंतर्गत पिण्याचे पाणी (विक्रीच्या १८ %) यांचा समावेश होतो.कंपनी सध्या एकूण ५० अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प चालवते. यापैकी भारतात ३८, तर बाकी १२ विविध देशांमध्ये आहेत. एप्रिल-मे २०२५ मध्ये प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), दामतल (हिमाचल प्रदेश), बक्सर (बिहार) आणि मेंदीपाथर (मेघालय) येथे चार नवी प्लांट सुरू करण्यात आले आहेत. नेपाळ, श्रीलंका, मोरोक्को, झिंबाब्वे, झांबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि कांगोसहित अनेक देशांमध्ये कंपनीची संयंत्रे आहेत. यासाठी कंपनीने या देशांमध्ये सोळा उपकंपन्या आणि एक संयुक्त उपक्रम स्थापित केले आहेत. .भांडवली गुंतवणूक : २०२३ आणि २०२४ मध्ये कंपनीने उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी अनुक्रमे २४०० आणि २१०० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली आहे. २०२५ मध्ये ३१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक नियोजित आहे. ही गुंतवणूक भारत आणि इतर देशात उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी केली गेली आहे. २०२६ मध्ये भारतात सुमारे ७००० कोटींची गुंतवणूक, तर अशीच रक्कम आंतरराष्ट्रीय क्षमतावृद्धीसाठी गुंतवली जाणार आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कंपनीने वित्तीय संस्थांकडून (क्यूआयपी) ७५०० कोटी इतके भांडवल उभे केले होते. त्यापैकी ५०४५ कोटी कर्जफेडीसाठी वापरले गेले, तर बाकी कंपनीजवळ शिल्लक आहेत. सद्यःस्थितीत कंपनीच्या ताळेबंदावर सुमारे २००० कोटींचे कर्ज दिसते. वित्तीय संस्थांकडून कंपनीच्या भागभांडवलात गुंतवणूक हा कंपनीबद्दलचा विश्वास दर्शवतो. .आर्थिक आकडे : कंपनीचे बाजारमूल्य सुमारे १,७५,००० कोटी असून, वार्षिक विक्री २०,००० कोटी रुपयांची आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये कार्यचालन मार्जिन्स २४ टक्के आणि स्थिर आहेत आणि या काळात विक्री आणि नफावाढ अनुक्रमे ३१ टक्के आणि ५५ टक्के होती. आरओसीई २४.८ आहे. रोकडआवक उत्तम आहे आणि खेळत्या भांडवलाची गरज प्रमाणात आहे. २४,७०० कोटी रुपयांचा ताळेबंद असून कर्ज आणि भागभांडवल गुणोत्तर ०.१२ आहे. ताळेबंद मजबूत आहे. सध्या कंपनीची विक्री उत्पादनक्षमतेच्या सुमारे ७० टक्के आहे. व्यवस्थापनाच्या अंदाजाप्रमाणे लक्षणीय भांडवली खर्चाशिवाय कमीतकमी पुढील दोन वर्षांसाठी भारतात विक्रीसाठी उत्पादनक्षमता पुरेशी पडेल. भारतातील नवे प्रकल्प एप्रिल-मे २०२५ मध्ये सुरू झाल्यामुळे दुसऱ्या तिमाहीत उत्पादनात फारसा फरक दिसला नाही. मात्र, भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी या नव्या सुविधांमध्ये विक्री वाढून कंपनीला स्थिर खर्च शोषण आणि ऑपरेटिंग लिव्हरेजचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीच्या २० हजार कोटी रुपयांच्या विक्रीपैकी सुमारे १४ हजार कोटी रुपये भारतात आणि उरलेली सहा हजार कोटी रुपये परदेशातून होते. भारतात सध्या वरुण बेव्हरेजेस आणि कोका कोला इंडिया या मुख्य कंपन्या आहेत आणि यांचा एकत्रित बाजारवाटा सुमारे ७० टक्के आहे. याशिवाय पार्ले अॅग्रो, बिसलेरी, डाबर अशा अनेक छोट्या कंपन्याही या क्षेत्रात आहेत. .नवी स्पर्धा : येणाऱ्या काळात मुख्य स्पर्धा रिलायन्स कंपनीच्या कॅम्पा कोलाकडून अपेक्षित आहे. रिलायन्सने कॅम्पा कोला हा भारतीय ब्रँड विकत घेऊन मोठ्या प्रमाणात बाजारात आणला आहे. कॅम्पा कोलाच्या २०० आणि ५०० मिलिलिटरच्या बाटल्यांची किंमत पेप्सी आणि कोका कोलाच्या अर्धीच, तर एक लिटरच्या बाटल्यांची किंमत ३०-४० टक्क्यांनी कमी आहे. मात्र, डाएट म्हणजे शर्कराविरहित पेयांची किंमत सारखीच आहे. रिलायन्स कंपनीची या क्षेत्रात ८००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची आणि १२ नवे उत्पादन प्रकल्प आणण्याची योजना आहे. रिलायन्स मार्केटिंगवरही भरपूर पैसे खर्च करत आहे. रिलायन्सकडे भांडवल मुबलक प्रमाणात आहे आणि बऱ्याच काळापर्यंत कमी मार्जिन्समध्ये उत्पादने विकून मोठा बाजारहिस्सा मिळवण्याची त्यांची क्षमता आहे. टेलिकॉम, रिटेल आणि इतर क्षेत्रांमध्ये त्यांनी असे डावपेच वापरून यश मिळवले आहे. त्यातच रिलायन्स ही एक श्रीमंत म्हणजे डीप पॉकेट्स असलेली कंपनी असल्याने वरुण बेव्हरेजेससाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. २०२५पर्यंत कॅम्पा कोलाचा बाजारहिस्सा १४ टक्क्यांपर्यंत आणि विक्री १००० कोटी झाल्याचा अंदाज आहे. कोका कोलाचा बाजारहिस्सा अजूनही ६० टक्के, तर वरुण बेव्हरेजेसचा बाजारहिस्सा ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आल्याचा अंदाज आहे. मात्र, वरुण बेव्हरेजेसच्या विक्रीच्या आकड्यांमध्ये अजूनही चांगली वाढ दिसते आहे. इतर छोट्या कंपन्यांना या स्पर्धेची जास्त झळ लागली असल्याचे दिसते..या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी व्हीबीएल माउंटन ड्यू झिरो शुगर आणि थम्सअप शुगर-फ्री सारख्या विनाशर्करा पेयांवर भर देत आहे, जी आता त्यांच्या आता एकत्रित विक्रीच्या ५५ टक्के आहेत. त्यांनी उत्पादनक्षमताही नुकतीच २५ टक्क्यांनी वाढवली आहे. कंपनी आफ्रिकेत घाना आणि टांझानियात विस्तार करते आहे आणि भारतातही विशेषतः ग्रामीण भागात विस्ताराचे प्रयत्न आहेत. .आर्थिक आकडे : कंपनीचे बाजारमूल्य सुमारे १,७५,००० कोटी असून, वार्षिक विक्री २०,००० कोटी रुपयांची आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये कार्यचालन मार्जिन्स २४ टक्के आणि स्थिर आहेत आणि या काळात विक्री आणि नफावाढ अनुक्रमे ३१ टक्के आणि ५५ टक्के होती. आरओसीई २४.८ आहे. रोकडआवक उत्तम आहे आणि खेळत्या भांडवलाची गरज प्रमाणात आहे. २४,७०० कोटी रुपयांचा ताळेबंद असून कर्ज आणि भागभांडवल गुणोत्तर ०.१२ आहे. ताळेबंद मजबूत आहे. सध्या कंपनीची विक्री एशियन पेंट्स आणि वरुण बेव्हरेजेससाठी हा कसोटीचा काळ आहे. पेंट्स आणि शीतपेयांची भारतात मागणी वाढती असली, तरी बाजारहिस्सा टिकवून ठेवणे, मार्केटिंगवरचा वाढीव खर्च सांभाळणे आणि मार्जिन फार घसरू न देणे अशी तारेवरची कसरत या कंपन्यांना करावी लागणार आहे. याचा बाजारहिश्श्यांवर झालेला परिणाम आपण पाहिला; पण आतापर्यंत कंपन्यांच्या आर्थिक आकड्यांवर झालेला परिणामासाठी... खालील चौकट पाहा. .आकड्यांवरून असे दिसते, की स्पर्धेचा परिणाम एशियन पेंट्सच्या आकड्यांवर प्रकर्षाने झालेला दिसतो आहे. ‘व्हीबीएल’च्या आकड्यांवर अजूनतरी परिणाम झालेला दिसत नाही; पण मूल्यांकन खाली आले आहे. निष्कर्ष काय?एशियन पेंट्स आणि वरुण बेव्हरेजेस (व्हीबीएल) या काळाच्या कसोटीवर आतापर्यंत खऱ्या उतरलेल्या उत्तम कंपन्या आहेत; पण तीन दशकांमध्ये प्रथमच या कंपन्यांसाठी मोठी आव्हाने उभी झाली आहेत. परिणामी नेहमीच उच्च मूल्यांकन मिळवणाऱ्या या कंपन्यांचे मूल्यांकन थोडे कमी झालेले दिसते. या कंपन्या स्पर्धेला पुरून उरतील आणि पुन्हा पहिल्यासारखी प्रगती करतील, असा ज्यांना विश्वास असेल, त्या गुंतवणूकदारांसाठी या कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीची उत्तम संधी आहे. 