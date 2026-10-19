ASK Automotive: एएसके ऑटोमोटिव्ह (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ५८८)

-भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकएएसके ऑटोमोटिव्ह ही देशातील आघाडीची टियर-१ वाहन सुटे भाग उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे. १९८८ मध्ये हरियानातील मानेसर येथे स्थापन झालेली ही कंपनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाली. सुरुवातीला दुचाकी वाहनांसाठी ब्रेक शूज बनविण्यापासून कंपनीने गेल्या ३७ वर्षांत वाहन उद्योगासाठी विविध प्रकारचे अत्याधुनिक घटक आणि अभियांत्रिकी उपाय पुरविण्यापर्यंत मजल गाठली आहे. कंपनीने स्वतःचे संशोधन, अचूक अभियांत्रिकी, टूलिंग आणि जागतिक तांत्रिक भागीदारी यांच्या मदतीने स्पर्धात्मक क्षमता विकसित केली आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...पारंपरिक ब्रेकिंग उत्पादनांबरोबरच हलक्या वजनाचे ॲल्युमिनियम घटक, सेफ्टी कंट्रोल केबल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणारे घटक यांमध्ये कंपनीने विस्तार केला आहे. सध्या कंपनीचे १८ उत्पादन प्रकल्प असून, ते प्रमुख वाहन उत्पादकांच्या कारखान्यांजवळ स्थित आहेत. कंपनीची एक संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आणि तीन सहउपक्रम आहेत. कंपनीची जपान, तायवान, ब्राझिल, कॅनडा आणि जर्मनीतील कंपन्यांशी तांत्रिक भागीदारी आहे. ब्रेकिंग प्रणाली हा कंपनीचा पारंपरिक आणि मजबूत व्यवसाय आहे. ॲल्युमिनियम पार्ट हा कंपनीचा सर्वांत मोठा आणि वेगाने वाढणारा व्यवसाय आहे, तर केबलचा व्यवसायही वाढता आहे. कंपनीच्या उत्पादनांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती इंजिन आणि ईव्ही या दोन्ही प्रकारच्या वाहनांसाठी घटक पुरवू शकते. त्यामुळे ईव्हीच्या कमी-जास्त वाढीचा कंपनीच्या व्यवसायावर परिणाम होत नाही. कंपनी कमी नफा देणाऱ्या व्हील असेंब्ली व्यवसायातून बाहेर पडत असून, जास्त नफा देणाऱ्या ॲल्युमिनियम पार्ट आणि विशेष केबल उत्पादनांकडे भांडवल वळवत आहे..स्पर्धात्मक फायदे : दुचाकी ब्रेकिंग प्रणालींमध्ये सुमारे ५० टक्के बाजारहिस्सा, ग्राहकांच्या कारखान्यांजवळ असलेले १८ उत्पादन प्रकल्प, स्वतःची फ्रिक्शन मटेरियल फॉर्म्युलेशन आणि तांत्रिक भागीदारीचे अद्ययावत तंत्रज्ञान, ग्राहकांसोबत दीर्घकालीन संयुक्त उत्पादन विकास, स्वतंत्र डिझाइन सेंटर आणि टूल रूम आणि इंजिन आणि ईव्ही दोन्ही वाहनांसाठी उपयुक्त उत्पादनांची श्रेणी अशी काही कंपनीची वैशिष्ट्ये आहेत..भांडवली खर्च व विस्तार योजना : वर्ष २०२७ साठी कंपनीने भांडवली खर्चाचे नियोजन ४०० कोटी रुपयांवरून वाढवून सुमारे ७०० कोटी रुपये केले आहे. या गुंतवणुकीचा उपयोग बेंगळुरूच्या नव्या प्रकल्पासाठी, करौली येथील उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी, स्वयंचलन आणि यंत्रसामग्रीच्या आधुनिकीकरणासाठी केला जाणार आहे.व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन : आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये उच्च टीन्स उत्पन्नवाढ आणि १३.५ टक्के कार्यचालन मार्जिन आणि डीई गुणोत्तर ०.५ च्या खाली राखण्याचे व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट आहे.संभाव्य जोखमी : भारतीय दुचाकी बाजारपेठेतील मंदी ही कंपनीसाठी सर्वांत मोठी जोखीम आहे. कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ ग्राहक सोसतील अशाच प्रकारचे करार असल्याने ती जोखीम नाही..आर्थिक आकडेवारी : (१६ ऑक्टोबर २०२६) कंपनीचे बाजारमूल्य ११,६०० कोटी रुपये असून, विक्री आणि निव्वळ नफा दोन्ही गेल्या तीन वर्षांमध्ये १८ टक्के आणि ३४ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई २५.४ आणि २५.१ म्हणजे उत्तम आहेत. कंपनीची रोख आवक चांगली आहे. २५५७ कोटी रुपयांच्या ताळेबंदात कर्ज ६७९ कोटींचे आहे.मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या ३६.७ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे पाच वर्षांच्या सरासरी ३८.५ या गुणोत्तराएवढेच आहे. पीईजी १.०८ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर २०.८ आणि पिट्रोस्की नंबर मात्र, सहा म्हणजे ठीक आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...निष्कर्ष: कंपनीची उत्तम व्यवसायवाढ येत्या दोन वर्षात अपेक्षित आहे. मात्र, मूल्यांकन थोडे जास्त आहे. मूल्यांकनावर नजर ठेवून गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.