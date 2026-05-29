संजीव मोघेब्रँच बँकिंगमधील परिवर्तन महत्त्वाचे!अॅक्सिस बँक डिजिटल आणि पारंपरिक बँकिंगचा संगम साधत आपल्या ब्रँच बँकिंग मॉडेलमध्ये मोठे परिवर्तन घडवत आहे. डिजिटल चॅनेलमधील अनुभव, डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन यांच्या साह्याने शाखांना केवळ व्यवहार केंद्रांपासून विश्वासार्ह सल्लागार आणि सर्वसमावेशक सेवा केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याचा बँकेचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर, अॅक्सिस बँकेचे प्रेसिडेंट; तसेच दक्षिण आणि पश्चिम शाखा बँकिंग विभागाचे प्रमुख संजीव मोघे यांची खास 'सकाळ मनी'साठी ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी घेतलेली ही मुलाखत...प्रश्न ः सध्याच्या 'प्रेसिडेंट आणि हेड ब्रँच बँकिंग' या पदावर येण्याआधी तुम्ही अॅक्सिस बँकेच्या कार्ड आणि पेमेंट्ससारख्या डिजिटल चॅनेलचे नेतृत्व केले आहे. तो अनुभव अॅक्सिस बँकेच्या ब्रँच बँकिंगचे नेतृत्व करताना कसा उपयोगी पडतो?मोघे ः कार्ड आणि पेमेंट्समधील माझ्या अनुभवावरून असे दिसून आले, की 'डिजिटल' हे केवळ एका चॅनेलचे प्रतिनिधित्व करत नाही; ते वेग, व्यवसाय वाढविण्याची क्षमता (स्केलेबिलिटी) आणि ग्राहक-केंद्रित धोरणांवर लक्ष केंद्रित करते. पेमेंट क्षेत्रात कार्यक्षमतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. शाखा बँकिंगमध्ये संक्रमण करताना, मी अखंडतेचे हे तत्त्वज्ञान पुढे नेले आहे. शाखा आता आमच्या ॲपला पूरक ठरतील, याकडे आमचे लक्ष आहे. आमच्या डिजिटल ऑपरेशन्समधील डेटा-चालित वापर आमच्या शाखांशी संवाद वाढविण्यासाठी; तसेच तो अधिक अचूक आणि वैयक्तिक गरजांनुसार तयार करण्यासाठी केला जातो. उदा. आमचा 'सिद्धी' प्लॅटफॉर्म आमच्या शाखा सहकाऱ्यांना रिअल-टाइम डेटा समजेल अशा दृष्टीने सुसज्ज करतो, ज्यामुळे ते मानवी कौशल्याने समृद्ध होऊन डिजिटल अल्गोरिदमशी तुलना करतायेण्याजोग्या पद्धतीने ग्राहकांशी संवाद साधू शकतात. फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड ४१ लाखांहून अधिक ग्राहकांपर्यंत विस्तारण्याच्या माझ्या अनुभवाने इकोसिस्टीम भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले. मी आता आमच्या शाखांमध्ये हा दृष्टिकोन समाविष्ट करत आहे, जेणेकरून त्या 'बर्गंडी' (उच्च व्यवसाय देणाऱ्या ग्राहकांचा वर्ग) ते लहान व्यवसायांसाठी डिझाइन केलेल्या 'मायक्रो लोन'पर्यंत सर्व सेवा एकत्रित करणारे स्थानिक केंद्र म्णून कार्य करतील. प्रश्न ः ॲप-आधारित बँकिंग मुख्य प्रवाहात येत असताना, अॅक्सिस बँकेच्या दीर्घकालीन धोरणात शाखा कोणती भूमिका बजावतात? आणि बँकिंग व्यवहारांच्या पलीकडे शाखा कशा विकसित होत आहेत?मोघे ः आमच्या बँकिंग ॲप 'ओपन बाय ॲक्सिस'मध्ये मोठे बदल केले असले तरी आमच्या शाखा आमचे 'ट्रस्ट सेंटर' म्हणून कार्य करत आहेत. आमच्या दीर्घकालीन धोरणात, शाखेला व्यवहारांसाठी एक विश्वासू सल्लागार आणि समस्या सोडवण्याचे केंद्र म्हणून परिभाषित केले जाते. सध्या, आमच्या 'शाखा ऑफ द फ्युचर' उपक्रमाचा भाग म्हणून ७५ टक्के ग्राहकांच्या विनंत्या डिजिटल पद्धतीने हाताळल्या जातात. या डिजिटल बदलामुळे शाखा कर्मचाऱ्यांचा वाचलेला वेळ उच्च-मूल्य असलेल्या ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी वापरता येतो, जसे की व्यापक आर्थिक नियोजन, गृहकर्ज सल्ला आणि लघु व मध्यम व्यवसाय ग्राहकांच्या व्यवसायवाढीसाठी मार्गदर्शन.आम्ही काळजीपूर्वक शाखा विस्तार करत आहोत. सध्या अॅक्सिस बँकेच्या ६११० शाखा आहेत, ज्या महानगर, शहरी, निम-शहरी आणि ग्रामीण भागात धोरणात्मकरीत्या वितरित केल्या आहेत. या शाखा आता आमच्या 'वन अॅक्सिस' तत्त्वज्ञानाचा भाग असून, एकात्मिक 'वन-स्टॉप शॉप' म्हणून कार्य करतात, ज्यामध्ये ट्रेझरी, कॅपिटल मार्केटपासून ते वैयक्तिक ग्राहकांच्या गुंतवणूकविषयक गरजांपर्यंतच्या सेवांचा समावेश आहे.प्रश्न ः शाखा बँकिंग धोरणांतर्गत, ग्रामीण आणि निम-शहरी महाराष्ट्रात विशेषतः पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांसाठी अॅक्सिस बँक कशी मदत करत आहे?मोघे ः आमचे 'भारत बँकिंग' धोरण मालमत्ता (कर्जे) आणि दायित्वे (ठेवी) यांवर आधारित आहे, ज्याद्वारे आम्ही सर्वप्रथम सर्वाधिक गरजू ग्राहकांना बाजारपेठांमध्ये कर्ज घेण्यास सक्षम करतो. त्याचबरोबर, ठेवींसाठी आवश्यक असलेला विश्वासही निर्माण करतो. महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात, आम्ही २३,६०० हून अधिक सामान्य सेवा केंद्रे (CSC) आणि ग्रामीण पातळीवरील उद्योजक (VLE) यांचा समावेश असलेल्या विस्तृत नेटवर्कचा वापर करतो. या धोरणात्मक भागीदारीमुळे अॅक्सिस बँक देशभरातील ६८६ जिल्ह्यांमधील पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांशी जोडली गेली आहे. आम्ही कृषी-सोने तारण कर्जे आणि शेती यांत्रिकीकरणासाठीची कर्जे पूर्णपणे डिजिटल एंड-टू-एंड पद्धतीने देत आहोत. आम्ही आमच्या व्यवसायाची अशी पुनर्रचना केली आहे, की शेतकऱ्यांसाठी कर्जमंजुरीचा वेळ दिवसांवरून मिनिटांपर्यंत कमी झाला आहे. फेस-ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवायसी वापरून, आम्ही खात्री करतो, की ज्या व्यक्तींकडे औपचारिक कर्जाचा मजबूत इतिहास नसतो, तरीही योग्य पडताळणीद्वारे त्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता ओळखून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देता येते.प्रश्न ः डिजिटल पॉइंट आणि हिताचीशी केलेल्या सहकार्यामुळे विविध उपक्रमांमध्ये शाखा 'ओपन बाय अॅक्सिस' ॲपसारख्या डिजिटल मंचाशी जोडल्या गेल्या आहेत का? आपण एका भौतिक-डिजिटल बँकिंग मॉडेलकडे वाटचाल करत आहोत का?मोघे ः निश्चितच. या भौतिक-डिजिटल दृष्टिकोनाला 'फिजिटल मॉडेल' असे संबोधले जाते. ग्राहक 'ओपन बाय अॅक्सिस' ॲपवर त्यांचा बँकिंग प्रवास सुरू करू शकतील आणि तो शाखेत किंवा त्याउलट माहितीची गोपनीयता न गमावता पूर्ण करू शकतील, याची खात्री करणे हा यामागील उद्देश आहे. उदा. ई-केवायसी प्लॅटफॉर्मचा वापर करून त्रयस्थ नेटवर्कवर 'कासा' (चालू खाते व बचत खाते) उघडणे सक्षम केले आहे. आमच्या एकत 