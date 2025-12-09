Sakal Money

Ayushman Card : 5 लाखांचा मोफत आरोग्य विमा; कोणत्या आजारांवर आणि वर्षभर किती वेळा मोफत उपचार? नियम जाणून घ्या आणि आजच नोंदणी करा!

PMJAY : जर तुम्हाला विनामूल्य उपचारांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्ही लगेच तुमचे आयुष्यमान कार्ड बनवू शकता. या कार्डच्या मदतीने गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी सरकारकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे सुरक्षा कव्हर मिळते.
Vinod Dengale
Ayushman Bharat scheme : भारत सरकारने गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी आयुष्मान भारत योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना मोफत किंवा किफायतशीर आरोग्य सेवा देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्तींना 5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळतो. यासाठी प्रत्येकाला आयुष्मान कार्ड बनवावे लागते. ही योजना भारतातील सर्वात मोठ्या आरोग्य विमा योजनांपैकी एक मानली जाते.

