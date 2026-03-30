Bank Holiday: महावीर जयंतीला बँका सुरू राहणार की नाही? बँका सलग दोन दिवस बंद? RBI काय सांगते

Bank Holiday Mahavir Jayanti: उद्या 31 मार्चला कॅलेंडरनुसार महावीर जयंती असल्याने राज्यातील बँका सुरू असणार की बंद असा ग्राहकांना प्रश्न पडला आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये या वर्षीसाठी जारी केलेल्या RBIच्या कॅलेंडरनुसार 31 मार्च ला मुंबईत सुट्टी दाखविण्यात आली आहे. .बँकांना सुट्टीउद्या मंगळवार 26 मार्चला देशभरात महावीर जयंती असल्याने मुंबईसह राज्यातील पुणे, कोल्हापूर, नागपूर आणि इतर सर्व शहर आणि गावांतील बँकांच्या शाखा बंद असणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना उद्या बँकांच्या शाखांमध्ये जाऊन कोणताही फिजिकल व्यवहार करता येणार नाही..डिजिटल बँकिंग मात्र सुरू महावीर जयंतीला राज्यातील सर्व बँकांच्या शाखा बंद असल्या तरी ऑनलाइन बँकिंग, नेटबँकिंग, UPI अॅप्स, तसेच NEFT आणि RTGS सेवा नेहमीप्रमाणे चालू राहतील. तसेच ATM सेवाही सुरू राहतील.दरम्यान, कॅश डिपॉझिट, चेक क्लिअरन्ससारखी बँकेतील प्रत्यक्ष कामे या दिवशी होणार नाहीत. ही कामे करण्यासाठी तुम्हाला 2 दिवसानंतर म्हणजे 2 एप्रिललाच बँकेत जाव लागणार आहे कारण 1 एप्रिल ला बँका बंद असतील. .1 एप्रिलला बँका बंद?1 एप्रिलला नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होते. या दिवशी बँकांची वार्षिक क्लोजिंग (Annual Closing) असते त्यामुळे बँकांचे व्यवहार गुरुवार 1 एप्रिलला होणार नाहीत. .बँका कधी बंद असतात?भारतातील बँकांच्या सुट्ट्या ह्या RBI द्वारे निर्धारीत केल्या जातात. देशभरातील सर्व अनुसूचित आणि गैर-अनुसूचित बँका प्रत्येक महिन्याचा दुसरा आणि चौथा शनिवार, आणि सर्व रविवारी बंद असतात. या व्यतिरिक्त प्रत्येक राज्यानुसार सण, उत्सव आणि इतर सार्वजनिक सुट्ट्या वेगवेगळ्या असतात.