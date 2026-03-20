Bank Holiday: उद्या बँकांना सुट्टी? ईदमुळे 21 मार्चला तुमच्या शहरात बँका बंद की सुरू? पाहा RBI ची माहिती

Bank Eid Holiday : 21 मार्चला ईद असल्यामुळे बँक ग्राहकांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 21 मार्चला बँका सुरू राहणार की बंद असणार असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, 21 मार्चला देशातील बहुतांश ठिकाणी बँका बंद राहणार असल्या तरी सर्व शहरांमध्ये बंद राहणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या शहरातील यादी तपासूनच नियोजन करावे. .21 मार्चला कुठे बंद असणार बँका?21 मार्च रोजी ईद-उल-फितर आणि सरहुल या सणांच्या निमित्ताने देशातील अनेक राज्यांमध्ये बँकांना सुट्टी असेल. RBI च्या कॅलेंडरनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरळ, आसाम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड, गोवा, चंदीगड यांसह अनेक राज्यांमध्ये सर्व बँकांच्या शाखा बंद राहतील..दरम्यान, काही शहरांमध्ये बँका मात्र 21 मार्चला सुरू राहणार आहेत. कोची, शिमला आणि तिरुवनंतपुरम येथे 21 मार्च रोजी नियमित कामकाज सुरू राहील अशी माहिती RBI च्या वेबसाइट वर दिली आहे..पुढील महत्त्वाच्या सुट्ट्यामार्च महिन्यात मोठ्या परांनात सण आणि इतर उत्सव असल्याने पुढे इतर कोणत्या दिवशी बँक बंद आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. यात -26 मार्च – राम नवमी31 मार्च – महावीर जयंतीया दोन दिवसांत बँका बंद असतील. मार्च महिना हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना असल्याने या कालावधीत बँकिंग कामे वाढलेली असतात, त्यामुळे चेक क्लिअरन्स, कॅश व्यवहार किंवा शाखेला भेट देण्याची कामे आधीच पूर्ण करणे योग्य ठरेल..ऑनलाइन सेवा बँक सुट्टीचा अर्थ सर्व सेवा बंद असा नसतो. ATM मधून पैसे काढणे, बॅलन्स तपासणे यासारख्या सुविधा सुरू राहतील. तसेच नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट सेवा अखंडितपणे चालू राहतील.NEFT, RTGS, IMPS यांसारख्या फंड ट्रान्सफर सेवा तसेच PhonePe, Google Pay, Paytm सारखे ॲप्स 24x7 उपलब्ध असतील. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अडचण येणार नाही. मात्र, शाखेशी संबंधित कामांसाठी ग्राहकांनी नियोजन करणे आवश्यक आहे.