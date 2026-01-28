Sakal Money

Banking : 'या' बँकेचा मोठा निर्णय! खातेधारकांच्या खिशाचा भार होणार कमी

Bank Minimum Balance : देशातील एका लोकप्रिय खाजगी क्षेत्रातील बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता ग्राहकांच्या खिशातून कमी पैसा द्यावा लागणार आहे.
Vinod Dengale
Bandhan Bank News : देशातील अनेक बँका त्यांच्या बचत खात्यांवर किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची अट घालतात. म्हणजेच खात्यात ठराविक रक्कम कायम ठेवावी लागते. जर खात्यातील पैसे या मर्यादेपेक्षा कमी झाले, तर बँक ग्राहकांकडून दंड आकारते. ही किमान शिल्लक रक्कम प्रत्येक बँकेनुसार वेगवेगळी असते.

