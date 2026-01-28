Banking : 'या' बँकेचा मोठा निर्णय! खातेधारकांच्या खिशाचा भार होणार कमी

Bandhan Bank News : देशातील अनेक बँका त्यांच्या बचत खात्यांवर किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची अट घालतात. म्हणजेच खात्यात ठराविक रक्कम कायम ठेवावी लागते. जर खात्यातील पैसे या मर्यादेपेक्षा कमी झाले, तर बँक ग्राहकांकडून दंड आकारते. ही किमान शिल्लक रक्कम प्रत्येक बँकेनुसार वेगवेगळी असते..दरम्यान, खाजगी क्षेत्रातील बंधन बँकेने त्यांच्या बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक मर्यादेत मोठा दिलासा दिला आहे. जर तुमचे Bandhan Bank मध्ये खाते असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे..Gold Price Today : अमेरिकन फेडच्या निर्णयापूर्वी सोनं-चांदी चमकले! सोनं ३,२०० रुपयांनी महागलं, जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .बंधन बँकेचा मोठा निर्णयबंधन बँकेने त्यांच्या मानक बचत खात्यासाठी किमान शिल्लक मर्यादा कमी केली आहे. यापूर्वी खात्यात किमान ५,००० रुपये ठेवणे बंधनकारक होते. आता ही मर्यादा कमी करून २,००० रुपये करण्यात आली आहे. ही नवीन किमान शिल्लक मर्यादा 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे..ग्राहकांना काय फायदा किमान शिल्लक २,००० रुपये केल्यामुळे -सामान्य ग्राहकांवरील आर्थिक ताण कमी होईललहान बचतकर्त्यांना खाते सांभाळणे सोपे जाईलकमी पैसे असतानाही खाते सक्रिय ठेवता येईलदंड भरण्याची चिंता कमी होईलबँकिंग सेवा अधिक सोपी आणि परवडणारी बनेल.Budget 2026 : बजेट लीक म्हणजे काय? झाल्यास काय होतं? गोष्ट त्या बजेटची ज्यामुळे अर्थमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा....किमान शिल्लक मर्यादा नसलेल्या बँकाअनेक बँकांनी बचत खात्यांमधून किमान शिल्लक मर्यादा काढून टाकली आहे. यामध्ये SBI, PNB, BOI, इंडियन बँक आणि कॅनरा बँक सारख्या बँकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.