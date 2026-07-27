Sakal Money

Bank of Baroda: 'बँक ऑफ बडोदा'चा डेटा कसा 'लीक' झाला? ग्राहकांना धोका आहे का? बँकेने दिलं अधिकृत स्पष्टीकरण

Bank Of Baroda Employee Email Compromise Core Systems Secure: एका कर्मचाऱ्याचे ई-मेल खाते हॅक झाल्यामुळे हा प्रकार घडला असून, त्यामुळे काही डेटा लीक झाला आहे, असं बँकेने म्हटलंय.
Bank of Baroda Email Compromise

Bank of Baroda Email Compromise

esakal

संतोष कानडे
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Bank of Baroda issues official statement: एका हॅकरने 'बँक ऑफ बडोदा'चा सुमारे एक टीबी डेटा लीक केल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर देशभरातील ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली होती. यानंतर आता बँकेकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आलं आहे. नेमका प्रकार काय घडला, कसा घडला आणि त्याचं परिणाम काय झाले आहेत? याबाबत बँकेने माहिती दिली आहे.

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