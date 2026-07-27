Bank of Baroda: 'बँक ऑफ बडोदा'चा डेटा कसा 'लीक' झाला? ग्राहकांना धोका आहे का? बँकेने दिलं अधिकृत स्पष्टीकरण

Bank of Baroda issues official statement: एका हॅकरने 'बँक ऑफ बडोदा'चा सुमारे एक टीबी डेटा लीक केल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर देशभरातील ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली होती. यानंतर आता बँकेकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आलं आहे. नेमका प्रकार काय घडला, कसा घडला आणि त्याचं परिणाम काय झाले आहेत? याबाबत बँकेने माहिती दिली आहे. .'बँक ऑफ बडोदा' या संस्थेने डेटा लीक झाल्याच्या दाव्यांवर आपले पहिले अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. एका कर्मचाऱ्याचे ई-मेल खाते हॅक झाल्यामुळे हा प्रकार घडला असून, त्यामुळे काही डेटा लीक झाला आहे, असं बँकेने म्हटलंय. बँकेची मुख्य 'कोअर बँकिंग सिस्टीम' पूर्णपणे सुरक्षित असून तिला कोणताही धक्का लागलेला नाही, असं बँकेने स्पष्ट केलंय..Shirur Protest: अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी शिरूर नगरपरिषदेसमोर लहूजी शक्ती सेनेचे बेमुदत उपोषण, दोन दिवसांत निर्णय न झाल्यास रास्ता रोकोचा इशारा.एका हॅकरने बँक ऑफ बडोदाचा सुमारे एक टीबी डेटा लीक केल्याचा दावा केल्यानंतर बँकेकडून हे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. या कथित डेटामध्ये ग्राहकांचे रेकॉर्ड आणि अंतर्गत कागदपत्रे असल्याचा दावा हॅकरने केला होता. यावर सोमवारी जारी केलेल्या पत्रकात बँकेने म्हटले आहे की, ही घटना समोर येताच तातडीने आवश्यक ती पावले उचलण्यात आली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली..बँकेने निवेदनात काय म्हटलंय?"एका कर्मचाऱ्याचे ई-मेल खाते हॅक झाल्यामुळे विशिष्ट डेटा लीक झाला. ही बाब आमच्या तात्काळ लक्षात आली आणि आम्ही लगेचच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू केल्या. बँकेची कोअर बँकिंग प्रणाली सुरक्षित आहे आणि ती नेहमीप्रमाणेच कार्यरत राहील. या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी बँकेने फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू केले आहे. तसेच लागू असलेल्या नियामक नियमांनुसार बँक संबंधित तपास यंत्रणा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत मिळून काम करत आहे.'' अशी माहिती बँकेने पत्रकात दिली आहे..Ganeshotsav Special: गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भक्तांना मध्य रेल्वेची मोठी भेट; सीएसएमटी, एलटीटी, पुणे व दिवाहून तब्बल २४६ गणपती विशेष गाड्या.हँकरचा दावा काय होता?हॅकरच्या दाव्यानुसार लीक झालेल्या फाईल्समध्ये ग्राहकांची माहिती, बँकिंग रेकॉर्ड्स, अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट आणि अनुपालन रेकॉर्ड्सचा समावेश आहे. तथापि, बँकेने हॅकरचे हे दावे पूर्णपणे मान्य केलेले नाहीत. तसेच नेमका कोणत्या स्वरूपाचा ग्राहक डेटा लीक झाला आहे, याबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.