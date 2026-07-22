Premium|Bank of India Flexi Cap Fund : शेअर बाजारातील अस्थिरतेतही ‘या’ फ्लेक्सी कॅप फंडाची दमदार कामगिरी; गुंतवणूकदारांसाठी पुन्हा संधी?

वसंत कुलकर्णी - vasant@vasantkulkarni.comकॅलेंडर वर्ष २०२६ मध्ये शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून विक्री वाढली असली, तरी दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी काही निवडक फंडांनी उल्लेखनीय कामगिरी कायम ठेवली आहे. लार्ज-कॅप कंपन्यांवर भर देत स्थिर आणि दमदार परतावा देणारा बँक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कॅप फंड हा अशाच योजनांपैकी एक असून, गेल्या सहा वर्षांत त्याने गुंतवणूकदारांची संपत्तीनिर्मिती लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. या फंडाचा घेतलेला आढावा...कॅलेंडर वर्ष २०२६ मध्ये ‘निफ्टी ५००’ने (२० जून २०२६ पर्यंत) तब्बल ३.२० टक्क्यांची (७६५ अंशांची) घसरण नोंदवली आहे. गेल्या काही महिन्यांत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीमुळे बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. या कॅलेंडर वर्षात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी विक्रमी विक्री केल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मार्च २०२६ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत कंपन्यांची कामगिरी निराशाजनक नसली, तरी उत्साहवर्धकही नव्हती. ग्राहकांचा घटलेला आत्मविश्वास लक्षात घेता, मे महिन्यात म्युच्युअल फंडांत, विशेषतः इक्विटी फंडांतील ओघ लक्षणीयरीत्या घटला आहे. बाजारातील अनेक क्षेत्रांत मोठी घसरण झाली असली, तरी गुंतवणूकदारांसाठी काही ठिकाणी ‘व्हॅल्यू’ अर्थात योग्य किमतीत उपलब्ध संधी दिसून येत आहेत. हे प्रामुख्याने लार्ज-कॅप कंपन्यांमध्ये दिसून येत असले, तरी स्मॉल कॅपमध्येही निवडक आकर्षक मूल्यांकनांवर गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध आहेत. या पार्श्वभूमीवर, लार्ज-कॅप कंपन्यांवर भर देणारा आणि ‘मॉर्निंगस्टार फोर स्टार रेटिंग’प्राप्त बँक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कॅप फंड नव्याने गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध करून देतो..भक्कम कामगिरीचा इतिहासया फंडाने १ जुलै २०२० ते २० जून २०२६ या कालावधीत वार्षिक २४.५१ टक्के दराने परतावा दिला असून, मूळ एक लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य ३,७०,२१९ रुपये झाले आहे. सहा वर्षांच्या भक्कम कामगिरीचा इतिहास असलेला असा एखादाच फंड आढळतो. फ्लेक्सी कॅप फंड गटात या कालावधीत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारा हा फंड असून, पाच वर्षांच्या कालावधीत तो क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. हा फंड २४५९ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो. मालमत्तेच्या क्रमवारीत त्याचे स्थान वर नसले, तरी कामगिरीच्या बाबतीत तो अग्रस्थानी आहे. ज्यांची जोखीमक्षमता मध्यम आहे आणि जे दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांसाठी बचत करू इच्छितात, अशा गुंतवणूकदारांनी या फंडात किमान सात ते दहा वर्षे ‘एसआयपी’ पद्धतीने गुंतवणूक करावी.अव्वल कामगिरी करणारा फंडया फंडाने गेल्या एक, तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीत ‘पॉइंट-टू-पॉइंट’ आधारावर अनुक्रमे ११.३२ टक्के, २०.९२ टक्के आणि १६.९ टक्के दराने वार्षिक परतावा दिला आहे. या कामगिरीमुळे हा फंड आपल्या गटातील अव्वल कामगिरी करणाऱ्या फंडांमध्ये गणला जातो. मध्यम ते दीर्घ कालावधीत या योजनेने ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’पेक्षा दोन ते चार टक्के अधिक परतावा दिला आहे. गेल्या सहा वर्षांच्या (१ जुलै २०२० ते ३० जून २०२६) कालावधीत तीन वर्षांच्या ‘रोलिंग रिटर्न’चा विचार करता, बँक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कॅप फंडाने सरासरी २३.२७ टक्के परतावा दिला आहे. हा परतावा या कालावधीतील या फंड गटात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच, वर नमूद केलेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत तीन वर्षांच्या ‘रोलिंग’ आधारावर या योजनेने ९८ टक्क्यांहून अधिक वेळा ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’पेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. या कालावधीत जवळपास ८४.३२ टक्के वेळा या फंडाने २० टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे; तर १०० टक्के वेळा १५ टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला असून, १२ ते १५ टक्क्यांदरम्यानचा परतावा केवळ ०.९५ टक्के वेळा नोंदवला गेला आहे. सुरुवातीपासून गेल्या सहा वर्षांत या फंडाचा ‘एसआयपी’ परतावा १८.०७ टक्के इतका दमदार राहिला आहे. याच कालावधीत ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’मधील ‘एसआयपी’ने १६.८८ टक्के परतावा दिला आहे. परताव्याची ही सर्व आकडेवारी बँक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कॅप फंडाच्या ‘रेग्युलर प्लॅन’शी संबंधित आहे. या फंडाचा ‘अपसाइड कॅप्चर रेशो’ (Upside Capture Ratio) जवळपास १०५ आहे. याचा अर्थ, बाजारातील तेजीच्या काळात या फंडाचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) मानदंडाच्या तुलनेत अधिक वाढते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, याचा ‘डाऊनसाइड कॅप्चर रेशो’ (Downside Capture Ratio) ८४.७ आहे. म्हणजेच बाजारातील घसरणीच्या काळात ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’च्या तुलनेत या योजनेचे ‘एनएव्ही’ कमी प्रमाणात घसरते..‘ट्रू टू लेबल’ फंडहा फंड खऱ्या अर्थाने ‘ट्रू टू लेबल’ फंड आहे. आलोक सिंग हे या फंडाचे निधी व्यवस्थापक असून, अवाजवी धोका न पत्करणारे अशी त्यांची ख्याती आहे. ते प्रामुख्याने ‘व्हॅल्यू’ अर्थात मूल्याधारित गुंतवणूक शैलीचा अवलंब करतात. पोर्टफोलिओमध्ये काही ‘ग्रोथ’ अर्थात वृद्धी-आधारित शेअरचाही समावेश आहे. या फंडाची मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप क्षेत्रांतील गुंतवणूक अशा विभागांत आहे, जिथे लार्ज-कॅप शेअरची उपलब्धता मर्यादित आहे. हा फंड एखाद्या कंपनीत केंद्रित गुंतवणूक करत नाही. पहिल्या पाच गुंतवणुकांचे प्रमाण एकूण गुंतवणुकीच्या १७ टक्के असून, पहिल्या दहा गुंतवणुकांचे प्रमाण ३० टक्के आहे. एकूण ६५ ते ६७ कंपन्यांचा पोर्टफोलिओमध्ये समावेश असला, तरी आघाडीच्या दहा कंपन्यांनंतर गुंतवणुकीची टक्केवारी तुलनेने कमी होताना दिसते..बँक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कॅप फंड : पोर्टफोलिओची बांधणीबँक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कॅप फंडाने गुंतवणुकीसाठी शेअरची निवड करताना लार्ज-कॅप कंपन्यांना प्राधान्य दिले आहे. साधारणपणे, एकूण पोर्टफोलिओमध्ये लार्ज-कॅप कंपन्यांचा वाटा ४९.९८ टक्के, मिड-कॅप २९.४४ टक्के, स्मॉल-कॅप १८.९८ टक्के आणि रोकड १.६ टक्के आहे. भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेतील वाढती महागाई यामुळे अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या रोखे परताव्याच्या दरात अचानक वाढ झाली. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२५ आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अस्थिरता निर्माण झाली. अशा दुर्मीळ प्रसंगांचा अपवाद वगळता, फंडाने रोख रक्कम आणि तत्सम मालमत्तेचे प्रमाण पोर्टफोलिओच्या ३.६ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवले आहे. लार्ज-कॅप क्षेत्रातील कंपन्यांचे मूल्यांकन सध्या वाजवी पातळीवर असल्याने, विशेषतः अलीकडील घसरणीनंतर, लार्ज-कॅप कंपन्यांकडे असलेला हा कल फंडाला मध्यम ते दीर्घ कालावधीत स्थिर परतावा मिळवून देण्यास मदत करतो. धातू आणि खनिज, अभियांत्रिकी उद्योग व भांडवली वस्तू, वाहन व वाहनपूरक उद्योग, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खासगी बँका ही या फंडाची प्राधान्याने गुंतवणूक केलेली उद्योगक्षेत्रे आहेत. स्टेट बँक, लॉइड मेटल्स, स्काय गोल्ड डायमंड, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स आणि आयसीआयसीआय बँक या आघाडीच्या पाच गुंतवणुका आहेत.(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९७०२४९०९००)(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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