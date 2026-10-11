Bankers Books Evidence Act: बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स कायदा

डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट १८९१’ हा कायदा अशा उद्देशाने करण्यात आला होता, की कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये बँकेतील मूळ पुस्तके व कागदपत्रे सादर न करता बँकेच्या पुस्तकातील माहितीचा बँकेने प्रमाणित केलेल्या प्रतींचा कायदेशीर पुरावा म्हणून वापर करणे सुलभ व्हावे. हा कायदा अशा काळात करण्यात आला होता, जेव्हा बँकिंग पुस्तके प्रामुख्याने भौतिक स्वरूपात (कागदोपत्री) ठेवली जात असत. डिजिटल बँकिंगच्या विस्तारामुळे बँकिंग पुस्तके आता अधिकाधिक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार, साठवले आणि जतन केले जात आहेत. त्यामुळे सध्याच्या बँकिंग प्रणालीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विद्यमान कायदेशीर आराखडा अद्ययावत आणि बळकट करणे आवश्यक झाले होते. त्यानुसार एक ऑक्टोबर २०२६ पासून बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स कायदा २०२६ अमलात आला. हा कायदा बँकिंग नोंदींना न्यायालयीन पुरावा म्हणून वापरण्यासाठी आधुनिक, तंत्रज्ञान-तटस्थ मान्यता देतो..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...महत्त्वाच्या तरतुदी‘बँकर्स बुक्स’ या व्याख्येची व्याप्ती वाढवून, बँकांद्वारे ठेवल्या जाणाऱ्या भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आभासी, क्लाउड-आधारित किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपातील पुस्तकांचा समावेश केला आहे. प्रमाणपत्रांचे प्रमाणित नमुने आणि प्रत्यक्ष (मॅन्युअल), डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणीकरण यांचे नमुने समाविष्ट केले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग पुस्तकांची ग्राह्यता स्पष्टपणे मान्य करण्यात येऊन ते भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक अशा कोणत्याही स्वरूपात सादर करण्यास परवानगी दिली आहे; न्यायालय लेखी आदेशाद्वारे बँकेच्या अधिकाऱ्याला ‘बँकर्स बुक्स’ सादर करण्यास किंवा एखाद्या कायदेशीर कार्यवाहीत (ज्यामध्ये बँक स्वतः पक्षकार नाही) बाबी, व्यवहार किंवा खाती सिद्ध करण्यासाठी साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहण्यास भाग पाडू शकेल, अशा तरतुदी आहेत..फायदेयूपीआय, इंटरनेट बँकिंग, कार्ड व्यवहार यांच्या नोंदी आता थेट पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जातील. यामुळे न्यायालयीन वादात पुराव्याची विश्वासार्हता वाढेल. प्रमाणित प्रतींमुळे कार्यक्षमता वाढेल व मूळ नोंदी वारंवार न्यायालयात सादर करण्याची गरज नाही. प्रमाणित प्रती पुरावा म्हणून स्वीकारल्या जातील, त्यामुळे बँकांचा वेळ आणि खर्च वाचेल. देशभरात एकसमान नमुना आणि डिजिटल सहीची सुविधा यामुळे फसवणूक, दिवाळखोरी आणि व्यावसायिक वाद जलद निकाली निघण्यास मदत होईल. विनाकारण समन्सपासून संरक्षण मिळाल्याने बँकिंग कामकाजात अडथळा येणार नाही. तंत्रज्ञान-तटस्थ भाषा असल्याने भविष्यातील नव्या तंत्रज्ञानासाठी पुन्हा कायदा बदलावा लागणार नाही..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स कायदा, २०२६’ हा १८९१ च्या वसाहतकालीन कायद्यापासून डिजिटल युगाकडे टाकलेले आवश्यक आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे. तो न्यायव्यवस्थेला वेग, बँकांना सुलभता आणि व्यवसायसुलभतेला चालना देतो. मात्र, त्याचे यश हे बँकांची तांत्रिक सज्जता, सायबर सुरक्षा व्यवस्था आणि न्यायालयांची सजग अंमलबजावणी यावर अवलंबून असेल. केवळ कायदा आधुनिक करून पुरेसे नाही, तर त्यासोबत पायाभूत सुविधा आधुनिक करणे हेच खरे आव्हान आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.