कोणत्याही वस्तूच्या किंवा सेवेच्या खरेदीसाठी पैसे मोजावे लागतात. मात्र जरी तुमच्याकडे कॅश किंवा तुमच्या बँकेच्या खात्यात कमी पैसे असले तर तुम्ही शॉपिंग Shopping करू शकता. Money Tips in Marathi Know how to increase Credit card shopping limit

यासाठी तुम्ही क्रेडिट कार्डचा Credit Card वापर करू शकता. क्रेडिट कार्डच्या मदतीने तुम्ही शॉपिंग करू शकता. अर्थात यासाठी तुम्ही कितीही खर्च करू शकत नाही. कोणतीही बँक Bank किंवा क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड देताना त्यासाठी एक ठराविक लिमिट दिली जाते.

म्हणजेच ५० हजार किंवा १ लाख किंवा ठराविक मर्यादेपर्यंत तुम्ही खर्च करू शकता. मात्र जर तुम्हाला गरज असेल तर तुम्ही इश्यू करण्यात आलेल्या क्रेडिट कार्डची लिमिट नक्कीच वाढवू शकता.

क्रेडिट कार्डची लिमिट वाढवून घेण्यासाठी अनेक गोष्टी पडताळल्या जातात. यासाठी तुमची कमाई किती आहे हे पाहिलं जातं. तुमचं उत्पन्न किंवा कमाई जितकी जास्त असेल तितकी क्रेडिट लिमिट तुम्हाला मिळू शकते. याचसोबत तुमचा क्रेडिट स्कोर देखील तपासला जातो. क्रेडिट स्कोर जास्त असल्यास क्रेडिट कार्डवर जास्त लिमिट दिली जाते.

जर तुम्ही क्रेडिट कार्डचा योग्य वापर करून वेळोवेळी पेमेंट केलं. तसंच ऑफर्स आणि रिवॉर्ड पॉइंट्सचा वापर केला तर तुम्हाला क्रेडिट कार्ड लिमिट वाढवून मिळू शकते. बँकेकडे निवेदन देऊन तुम्ही तुमच्याकडे असलेल्या क्रेडिट कार्टची लिमिट वाढवून घेऊ शकता. अर्थात ही लिमिट वाढवून द्यावी की नाही किंवा किती वाढवावी हे तुमच्या क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर आणि अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतं.

हे देखिल वाचा-

उत्पन्न वाढल्यास बँकेला द्या माहिती

जर तुमच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ झाली असेल तर तुम्ही याबद्दलची माहिती बँकेला देऊ शकता. यानंतर बँक तुमच्या क्रेडिट कार्डची लिमिट वाढण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते. तसंच बँकेच्या खात्यामध्य जर तुम्ही मोठी रक्कम ठेवत असाल आणि ही रक्कम तुम्ही FD किंवा इतर माध्यामात ठेवलीत तर तुम्हाला क्रेडिट लिमिट वाढवून मिळू शकते.

बँकेकडूनही मिळेल क्रेडिट लिमिट वाढवण्याची ऑफर

अनेकदा बँक क्रेडि कार्ड होल्डरचा कार्डचा वापर, पेमेंट हिस्ट्री अशा गोष्टी पाहून कार्डच्या वापरावर विविध ऑफर्स देत असतात. त्याचसोबत ग्राहकांना क्रेडिट लिमिट वाढवून देण्यासाठी ऑफर देत असतात.

क्रेडिट स्कोर चांगला ठेवा

अनेकजण क्रेडिट कार्डचा वापर करतात मात्र योग्य वेळी रिपेमेंट न करणं यामुळे अनेकदा सिबिल स्कोर कमी होतो. यासाठीच क्रेडिट सिबिल स्कोर चांगला राखण्याचा प्रयत्न करा. वेळेवर आणि पूर्ण रिपेमेंट करणं तसचं EMI वेळेवर भरणं ही काळजी घेऊन तुम्ही तुमचा सिबिल स्कोर चांगला ठेवू शकता. सिबिल स्कोर चांगला असल्यास तुम्ही बँकेकडे क्रेडिट कार्ड लिमिट वाढवण्यासाठी अर्ज करू शकता.

या काही गोष्टींची काळजी घेतल्यास तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डची लिमिट वाढवून घेऊ शकता.

टीप - क्रेडिट कार्डवरुन केलेली खरेदी जोखमीची ठरु शकते. जर रिपेमेंट क्षमता असेल तरच क्रेडिट कार्डवरुन खरेदी करा