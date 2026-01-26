Bank Closed : सलग चार दिवस बँका बंद! 27 जानेवारीला बँकिंग सेवा का बंद राहणार? बँकेत जाण्याआधी जाणून घ्या कारण

Bank Closed Tomorrow : आज २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशभर सार्वजनिक राष्ट्रीय सुट्टी असल्यामुळे सर्व बँका बंद आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना बँकांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावी लागली आहेत. सुट्टीमुळे आज बँकांमध्ये कोणतेही व्यवहार होऊ शकले नाहीत. मागचे दोन दिवसही चौथा शनिवार आणि रविवार असल्याने बँका बंद होत्या. त्यामुळे अनेक जण आता २७ जानेवारीला बँकेत जाण्याचा विचार करत आहेत, मात्र त्यांना हे माहित असणे आवश्यक आहे की या दिवशीही बँका बंद असू शकतात. .२७ जानेवारीला बँका का बंद राहणार?२७ जानेवारीला बँका बंद राहण्याचे कारण कोणतीही सरकारी सुट्टी नाही. या दिवशी बँक कर्मचाऱ्यांच्या देशव्यापी संपामुळे अनेक ठिकाणी बँकिंग सेवा ठप्प राहण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडून या दिवशी कोणतीही अधिकृत सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, बँक युनियनच्या प्रस्तावित संपामुळे देशभरातील अनेक बँकांच्या शाखा बंद राहू शकतात असे सांगण्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे..Gold Rate Today : प्रजासत्ताकदिनी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ! चांदीही चमकली; जाणून घ्या आजचे भाव .UFBU कडून देशव्यापी संपाची घोषणायुनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) या संघटनेने २७ जानेवारी २०२६ रोजी देशभरात संपाची घोषणा केली आहे. ही संघटना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तसेच काही जुन्या खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे मंगळवारी अनेक शहरांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये बँकिंग सेवा बंद राहण्याची शक्यता आहे..संपामागचं नेमकं कारण काय?बँक कर्मचाऱ्यांचा हा संप कामकाजाच्या व्यवस्थेशी संबंधित मागण्यांसाठी आहे. बँक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आठवड्यात केवळ ५ दिवस काम आणि शनिवार-रविवार दोन्ही दिवस सुट्टी मिळावी..Pension Scheme : PF आणि EPF मध्ये फरक काय? तुमच्या पेन्शनची रक्कम कशी ठरते? कुणाला होतो जास्त फायदा? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत .संघटनेच्या प्रस्तावानुसार, बँक कर्मचारी सोमवार ते शुक्रवार दररोज ४० मिनिटे अधिक काम करण्यास तयार आहेत, मात्र त्याच्या बदल्यात सर्व शनिवारी सुट्टी देण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सध्या बँक कर्मचारी आठवड्यात कधी ५ तर कधी ६ दिवस काम करतात. त्यांना रविवारी साप्ताहिक सुट्टी मिळते, तसेच दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारीच बँका बंद असतात.त्यामुळे २७ जानेवारीला घरातून बाहेर पडताना एकदा खात्री करा की आज तुमच्या शहरातील किंवा भागातील संबंधित बँक चालू आहे की बंद आणि मगच बाहेर पडा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.