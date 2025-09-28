दोन दशकांतील भरवशाचा साथीदार बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज कॅप फंड

-वसंत कुलकर्णी, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारबडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज कॅप फंडाला २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी २१ वर्षे पूर्ण झाली. हा फंड सुरू झाल्यापासून १००० रुपयांच्या मासिक गुंतवणुकीचे २५३ हप्ते गेले असून, २.५३ लाख गुंतवणुकीचे तारीख २६ सप्टेंबर २०२५ च्या ‘रेग्युलर ग्रोथ एनएव्ही’नुसार १२.९६ लाख रुपये झाले आहेत. परताव्याचा वार्षिक दर १३.६६ टक्के आहे, तर २१ वर्षांपूर्वी गुंतविलेल्या एकरकमी एक लाख रुपयांचे २१.८२ लाख रुपये झाले असून, परताव्याचा वार्षिक दर १५.८२ टक्के आहे. गुंतवणूकदार दीर्घकालीन म्हणजेच पाच ते सात वर्षे दूर असलेल्या उद्दिष्टांसाठी बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज कॅप फंडाचा विचार करू शकतात..बडोदा अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी आणि बीएनपी पारिबा अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी यांच्या १४ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या विलीनीकरणातून बडोदा बीएनपी पारिबा म्युच्युअल फंड अस्तित्वात आला. या फंडाची कामगिरी स्थिर आणि सातत्यपूर्ण असून, पॉइंट-टू-पॉइंट आधारावरदेखील मानदंड ‘निफ्टी १०० टीआरआय’ सापेक्ष सरस कामगिरी केली आहे. कॅलेंडर वर्ष २०१९ आणि २०२० मधील खराब कामगिरी नंतर २०२२ आणि २०२३ मध्ये हा फंड लार्ज कॅप फंड गटात सरासरीपेक्षा चांगला परतावा देणारा फंड ठरला आहे. या फंडाचे व्यवस्थापन जितेंद्र श्रीराम एक नोव्हेंबर २०२३ पासून करत असून, गेल्या २२ महिन्यांत, या फंडाने उत्कृष्ट कामगिरीची परंपरा कायम राखली आहे. हा फंड सामान्यतः फंड गटात ‘टॉप क्वार्टाइल’ ते ‘मिडल क्वार्टाइल’ दरम्यान राहिला आहे..या फंडाने एक सप्टेंबर २०१५ ते ३० ऑगस्ट २०२५ या दहा वर्षांच्या कालावधीत पाच वर्षांच्या चलत सरासरी आधारावर सरासरी १६.६७ टक्के परतावा दिला असून, ‘निफ्टी १०० टीआरआय’ सापेक्ष ९५ टक्के वेळा सरस कामगिरी केली आहे. दहा वर्षांच्या कामगिरी क्रमवारीत हा फंड चौथ्या स्थानी आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणारे फंड वाजवी प्रमाणात ‘सेक्टर रोटेशन’ करून अल्फा निर्माण करतात. या फंडाच्या गुंतवणुकीत मागील दोन वर्षांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञान उद्योग पहिल्या क्रमांकावर होता. परंतु, अलीकडच्या काही महिन्यांत त्याने माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील गुंतवणूक कमी करून बँकिंग आणि वित्तीय सेवा उद्योगात गुंतवणूक वाढविली आहे. .मागणीचा अभाव असलेल्या एफएमसीजी आणि सिमेंट क्षेत्रातील गुंतवणूकही कमी केल्याने चांगला परतावा देण्यास मदत झाली आहे. पेट्रोलियम उत्पादने, वाहन आणि वाहनपूरक उत्पादने या उद्योगात फंडाने गुंतवणूक केली आहे. प्रत्येक उद्योगातील आघाडीच्या दोन कंपन्यांचा गुंतवणुकीत समावेश आहे. पोर्टफोलिओतील प्रमाण मूल्यांकन आणि इतर बाजार घटकांवर आधारित ठरवले जाते. पोर्टफोलिओला अस्थिरतेपासून वाचवण्यासाठी फंडात सहा ते सात टक्के रोख आणि रोखे संलग्न गुंतवणूक राखली आहे. .एकूणच, ४५-४८ कंपन्यांचा समावेश असतो. पुरेसे वैविध्यीकरण असलेला सुसंगत पोर्टफोलिओ बांधलेला आहे. वाजवी किमतीत आणि वृद्धी साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून दर्जेदार आणि परिचित कंपन्यांत गुंतवणूक करण्यावर निधी व्यवस्थापक जितेंद्र श्रीराम यांनी लक्ष केंद्रित केले असल्याचे दिसते. गुंतवणूकदार या फंडाला त्यांच्या पोर्टफोलिओचा मुख्य भाग बनवू शकतात. यासाठी एकूण मूल्याच्या १५ ते १८ टक्के ‘एसआयपी’ करू शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.