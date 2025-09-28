Sakal Money

दोन दशकांतील भरवशाचा साथीदार बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज कॅप फंड

"20 Years of Growth: कॅलेंडर वर्ष २०१९ आणि २०२० मधील खराब कामगिरी नंतर २०२२ आणि २०२३ मध्ये हा फंड लार्ज कॅप फंड गटात सरासरीपेक्षा चांगला परतावा देणारा फंड ठरला आहे. या फंडाचे व्यवस्थापन जितेंद्र श्रीराम एक नोव्हेंबर २०२३ पासून करत आहे.
"Baroda BNP Paribas Large Cap Fund – 20 years of stability, growth, and investor trust."

"Baroda BNP Paribas Large Cap Fund – 20 years of stability, growth, and investor trust."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-वसंत कुलकर्णी, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार

बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज कॅप फंडाला २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी २१ वर्षे पूर्ण झाली. हा फंड सुरू झाल्यापासून १००० रुपयांच्या मासिक गुंतवणुकीचे २५३ हप्ते गेले असून, २.५३ लाख गुंतवणुकीचे तारीख २६ सप्टेंबर २०२५ च्या ‘रेग्युलर ग्रोथ एनएव्ही’नुसार १२.९६ लाख रुपये झाले आहेत. परताव्याचा वार्षिक दर १३.६६ टक्के आहे, तर २१ वर्षांपूर्वी गुंतविलेल्या एकरकमी एक लाख रुपयांचे २१.८२ लाख रुपये झाले असून, परताव्याचा वार्षिक दर १५.८२ टक्के आहे. गुंतवणूकदार दीर्घकालीन म्हणजेच पाच ते सात वर्षे दूर असलेल्या उद्दिष्टांसाठी बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज कॅप फंडाचा विचार करू शकतात.

Loading content, please wait...
Mutual Fund
Baroda
financial performance analysis
Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com