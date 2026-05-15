Premium|Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Performance : शेअर बाजारातील अस्थिरतेत गुंतवणुकीची संधी; 'हा' मिड कॅप फंड ठरू शकतो फायदेशीर

वसंत कुलकर्णी - vasant@vasantkulkarni.comजागतिक तणाव, महागाई आणि व्याजदरातील अनिश्चितता यामुळे अलीकडच्या काळात शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळाली. तरीही, देशांतर्गत मागणीला चालना देणारे घटक आणि अर्थव्यवस्थेची मजबूत पायाभरणी लक्षात घेतल्यास, मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी संधी अद्याप कायम आहेत. अशा परिस्थितीत मिड कॅप फंडांकडे पुन्हा लक्ष वेधले जात असून, सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा बडोदा बीएनपी पारिबा मिड कॅप फंड गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.दोन दशकांच्या दमदार वाढीनंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये ८४,००० अंशांचा टप्पा ओलांडणारा ‘सेन्सेक्स’, जागतिक तणाव आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात ७३,००० अंशांच्या आसपास स्थिरावला. एप्रिलपासून मात्र बाजारात हळूहळू सुधारणा दिसू लागली आहे. एप्रिलअखेर ‘सेन्सेक्स’ ७६,९१३ अंशांवर पोचला.अमेरिका- इराण तणावासंदर्भातील सकारात्मक-नकारात्मक घडामोडींमुळे बाजारातील अस्थिरता शिगेला पोहोचली आहे. महागाई आणि इंधनदरवाढीमुळे आगामी तिमाहीत कॉर्पोरेट कमाई मंदावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निर्यातीबाबतही काही प्रमाणात अनिश्चितता आहे. तरीसुद्धा, मध्यम ते दीर्घ कालावधीत बाजाराला आधार देणारे अनेक सकारात्मक घटक समोर येत आहेत.मागणीला चालना देणारे घटकनवे कमी केलेले प्राप्तिकर दर, जीएसटी कपातीचे परिणाम, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग, व्याजदरातील संभाव्य कपात आणि तुलनेने नियंत्रित महागाई हे सर्व घटक ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवून देशांतर्गत मागणीला बळकटी देत आहेत. याचे सकारात्मक परिणाम पुढील काळात स्पष्टपणे दिसण्याची शक्यता आहे.जोखीम असूनही संधीबाजारातील मोठे चढ-उतार सहन करण्याची क्षमता असलेल्या छोटे गुंतवणूकदार आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये मिड कॅप फंडांचे प्रमाण वाढविण्याचा विचार करू शकतात. आज मिड कॅप शेअर स्वस्त नसले आणि त्यांच्या कमाईबाबत काही अनिश्चितता असली तरी या क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. दीर्घकालीन दृष्टीने (२-३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक) यात चांगल्या परताव्याची क्षमता आहे..बडोदा बीएनपी पारिबा मिड कॅप फंडबडोदा बीएनपी पारिबा मिड कॅप फंडाने दोन मे २०२६ रोजी २० वर्षे पूर्ण केली आहेत. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा फंड एक सक्षम पर्याय ठरला आहे. प्रतीश कृष्णन (नोव्हेंबर २०२५ पासून) आणि हिमांशु सिंग (ऑक्टोबर २०२४ पासून) हे या फंडाचे व्यवस्थापक आहेत.हा फंड व्हॅल्यू/कॉन्ट्रारियन आणि ग्रोथ या दोन्ही गुंतवणूक धोरणांचा संतुलित वापर करतो. त्यामुळेच त्याने सातत्यपूर्ण आणि बेंचमार्कपेक्षा सरस कामगिरी नोंदवली आहे. कामगिरीचा सशक्त इतिहास असलेला हा फंड गुंतवणूकदाराच्या कोअर पोर्टफोलिओचा महत्त्वाचा हिस्सा बनण्याची क्षमता बाळगतो. हा एक मिड कॅप फंड असल्याने आणि चांगला परतावा मिळविण्यासाठी गुंतवणुकीचा कालावधी बराच मोठा असल्याने, गुंतवणूकदार या फंडाच्या गुंतवणुकीसाठी ‘एसआयपी’चा मार्ग निवडू शकतात.कामगिरीचा आढावामागील २० वर्षांत (२ मे २००६ ते २७ एप्रिल २०२६) सुमारे १२.६४ टक्के वार्षिक परतावापाच वर्षांच्या रोलिंग रिटर्न्समध्ये ८३ टक्के वेळा बेंचमार्कपेक्षा चांगली कामगिरीनिफ्टी मिड कॅप १५० टीआरआयपेक्षा १.९७ टक्के ते ५.४ टक्के अधिक परतावाफंडाच्या परताव्याचे १ मे २०१६ ते ३० एप्रिल २०२६ दरम्यान तीन वर्षांचे रोलिंग रिटर्न्स विचारात घेतल्यास, १०० टक्के वेळा फंडाने ‘निफ्टी मिड कॅप १५० टीआरआय’ सापेक्ष सरस कामगिरी केली आहे. याची आकडेवारी खाली दिली आहे.‘एसआयपी’द्वारे गुंतवणुकीचा फायदादरमहा ५००० च्या ‘एसआयपी’द्वारेदीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यास...२० वर्षांत सुमारे १६ टक्क्यांपेक्षा वार्षिक परतावा१५ वर्षांत १७ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा५-१० वर्षांतही स्थिर आणि समाधानकारक परतावा(२१ एप्रिल २०२६ रोजीची रेग्युलर ग्रोथ एनएव्ही १०६.९२१९ सर्व टक्केवारी २१ एप्रिल २०२६ च्या ‘एनएव्ही’नुसार)यावरून स्पष्ट होते, की ‘एसआयपी’ हा या फंडासाठी प्रभावी गुंतवणूक मार्ग आहे.या फंडाचा अपसाइड कॅप्चर रेशो १३०.८ आहे, जो दर्शवतो, की तेजीच्या काळात त्याची एनएव्ही बेंचमार्कपेक्षा खूप जास्त वाढते. त्याचा डाउनसाइड कॅप्चर रेशो ८९.३ आहे, जो सूचित करतो, की घसरणीच्या काळात योजनेची एनएव्ही बेंचमार्कपेक्षा खूपच कमी घसरते. १००चा स्कोअर हे दर्शवतो, की फंड आपल्या बेंचमार्कच्या बरोबरीने कामगिरी करतो. हा निष्कर्ष ऑगस्ट २०२० ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंतच्या डेटावर आधारित आहे. याचा अर्थ, हा फंड तेजीच्या काळात अधिक फायदा देतो आणि घसरणीत तुलनेने स्थिर राहतो.पोर्टफोलिओची रचनामिड कॅप : ६३.७८ टक्केलार्ज कॅप : २३.५८ टक्केस्मॉल कॅप : ५.१२ टक्केरोकड : ७.५३ टक्केबाजारातील परिस्थितीनुसार, आवश्यकतेनुसार हा फंड लार्ज कॅप आणि स्मॉल कॅप शेअरमध्येही गुंतवणूक करतो. कोविड महासाथीनंतरच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये फंडाने वाहनपूरक उत्पादने आणि औद्योगिक वापराच्या वस्तूंशी संबंधित कंपन्यांमध्ये अधिक गुंतवणूक केली होती. नंतर फंडाने फार्मा आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्येही गुंतवणूक केली होती. या सर्व गुंतवणुका फायदेशीर ठरल्या. सध्या आयटी क्षेत्रातील गुंतवणूक ३.२६ टक्के आहे. फंडाच्या पोर्टफोलिओत सर्वाधिक गुंतवणूक अभियांत्रिकी आणि भांडवली वस्तू (१२.३३ टक्के), वाहन आणि वाहनपूरक उत्पादने (११.३३ टक्के), आरोग्यनिगा (८.६२ टक्के), रोकड (६.५८ टक्के), सर्व्हिसेस (६.५ टक्के) अशी आहे. फंड व्यवस्थापक परिस्थितीनुसार कॅश कॉल आणि सेक्टर रोटेशनचा योग्य वापर करतात..गुंतवणूकदारांसाठी निष्कर्षएकंदरीत, हा फंड गुंतवणूकदाराच्या पोर्टफोलिओचा कोअर भाग म्हणून योग्य आहे. मात्र, ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीचा कालावधी सात ते दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. मिड कॅप फंडांमध्ये अस्थिरता असली, तरी संयम आणि दीर्घकालीन दृष्टी ठेवल्यास त्यातून चांगल्या संपत्तीनिर्मितीची संधी उपलब्ध होते. क्रिसिल म्युच्युअल फंड रेटिंगसारख्या डेटा-आधारित प्रणालीमुळे गुंतवणूकदारांना योग्य फंड निवडणे सोपे होते. दीर्घकालीन कामगिरी आणि जोखीम यांचा सखोल अभ्यास करून अशा फंडांची शिफारस केली जाते.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत.९७०२४९०९००). 