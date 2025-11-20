Sakal Money

Bengaluru Theft : बंगळुरूमध्ये RBI अधिकारी बनून 7 कोटींची लूट! सिनेमालाही लाजवेल अशी फिल्मी स्टाइल चोरी

7 Crore Theft in Bengaluru : भरदिवसा सरकारी लोगो लावलेली गाडी वापरत 30 मिनिटांत RBI अधिकारी असल्याचे सांगून ATM व्हॅनमधून तब्बल 7 कोटींची चोरी केली.
सकाळ डिजिटल टीम
Bengaluru Theft by Fake RBI Officers : बेंगळुरूमध्ये बुधवारी दुपारी दिवसाढवळ्या एक भन्नाट, फिल्मी स्टाईल चोरी झाली. सुमारे पाच ते सहा जणांनी RBI अधिकारी असल्याचे भासवत आणि सरकारी लोगो असलेली गाडी वापरत, केवळ 30 मिनिटांत CMS कंपनीच्या कॅश व्हॅनमधून तब्बल ₹7 कोटींची लूट केली.

