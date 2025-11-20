Bengaluru Theft : बंगळुरूमध्ये RBI अधिकारी बनून 7 कोटींची लूट! सिनेमालाही लाजवेल अशी फिल्मी स्टाइल चोरी

Bengaluru Theft by Fake RBI Officers : बेंगळुरूमध्ये बुधवारी दुपारी दिवसाढवळ्या एक भन्नाट, फिल्मी स्टाईल चोरी झाली. सुमारे पाच ते सहा जणांनी RBI अधिकारी असल्याचे भासवत आणि सरकारी लोगो असलेली गाडी वापरत, केवळ 30 मिनिटांत CMS कंपनीच्या कॅश व्हॅनमधून तब्बल ₹7 कोटींची लूट केली..कशी घडली घटना बुधवारी दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास CMS Info Systems या कंपनीची आर्मर्ड कॅश व्हॅन HDFC बँकेतून JP नगर ते HBR Layout या 22 किमीच्या मार्गावर जात होती. तीन कॅश बॉक्स व्हॅनमध्ये होते आणि त्यांच्यासोबत ड्रायव्हर, कस्टोडियन आणि दोन गनमेन असे चार जण प्रवास करत होते.अशोक पिलरजवळ पोहोचण्याआधीच एक मारुती झेन कार समोर येऊन व्हॅनला आडवी झाली. त्यानंतर लगेच मागून एक इनोव्हा गाडी आली. दोन्ही गाड्यांमधून काही जन उतरले आणि व्हॅनकडे गेले. आपल्या शांत आणि अधिकारी आवाजात त्यांनी CMS च्या चार कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, “आम्ही RBI अधिकारी असून तुमच्या कंपनीविरोधात नियमभंगाची तक्रार आली आहे. त्यामुळे तुमचे जबाब घेण्यासाठी तुम्हाला आमच्यासोबत याव लागेल.”.Gold Rate Today : सोनं खरेदी करायचा विचार करताय? तर हे आहेत आजचे दर! पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोने- चांदीचा भाव! .अशा घाबरलेल्या परिस्थितीत CMS च्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर लगेच विश्वास ठेवला. दोन्ही गनमेननी आपली शस्त्रे व्हॅनमध्येच ठेवली आणि कस्टोडियनसह त्या इनोव्हा मध्ये बसले. ड्रायव्हरला मात्र डेयरी सर्कल उड्डाणपुलावर जाऊन अधिकाऱ्यांची वाट पाहण्यास सांगितले. त्यानंतर ड्रायव्हर पुढे निघाला व त्याच्यामागे इनोव्हा निघाली. निमहंस जंक्शनवर पोहोचल्यावर इनोव्हा थांबली. बनावट अधिकाऱ्यांनी CMS च्या कर्मचाऱ्यांना खाली उतरून थेट जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये जा तिथे तुमचा जबाब घेतला जाईल असे सांगितले. .CMS चे कर्मचारी पायीच पोलिस स्टेशनकडे निघाले आणि ड्रायव्हर व्हॅन घेऊन उड्डाणपुलावर पोहोचला. तेवढ्यात पुन्हा इनोव्हा आली. यावेळेस इनोव्हातील लोकांच्या हातात बंदूक होती. त्यांनी ड्रायव्हरला धमकी देत त्यांनी कॅश बॉक्स व्हॅनमधून बाहेर काढले आणि बाजूला उभी असलेल्या मारुती WAGNOR गाडीत ठेवले. आणि काही क्षणांतच गाड्या भरधाव वेगाने पलायन करत नजरेआड झाल्या. .Income Tax Refund 2025: तुमचा टॅक्स रिफंड आला नाही? हे आहे कारण! जाणून घ्या रिफंड चेक करायच्या सोप्या स्टेप्स!.पोलिसांची कारवाई घटना कळताच बेंगळुरू पोलिसांनी तपास सुरू केला. पोलीस आयुक्त सीमंत कुमार सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "2 उपायुक्त आणि एक सहआयुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली 8 विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. CMS कडून तक्रार दाखल व्हायला उशीर झाला, तरीही प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता सर्व बाजूंनी तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात बनावट सरकारी लोगोची गाडीही सापडली आणि बनावट नंबर प्लेट असलेली गाडी वापरण्यात आली आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.