Best Credit Cards For Women: महिलांसाठी बेस्ट आहेत 'हे' क्रेडिट कार्ड, जाणून घ्या तुमच्यासाठी कोणतं आहे योग्य

Best Credit Cards For Women In India: भारतातील महिलांसाठी आर्थिक जग झपाट्याने बदलत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, २०२२ पासून क्रेडिट कार्ड धारक महिलांची संख्या दरवर्षी २० टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. हे त्यांच्या वाढत्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे प्रतिबिंब आहे. महिलांसाठी क्रेडिट कार्ड त्यांच्या खर्चाच्या पद्धती आणि जीवनशैलीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेले आहेत. त्यामध्ये खरेदीचे रिवॉर्ड, आरोग्य फायदे, प्रवासाच्या ऑफर आणि इतर अनेक फायद्यांता समावेश आहे. महिलांसाठी कोणते कार्ड बेस्ट आहेत हे जाणून घेऊया. .बॉबकार्ड टियारा क्रेडिट कार्डहे महिलांसाठी एक उत्तम कार्ड आहे जे आरोग्य आणि जीवनशैली दोन्ही फायदे देते.महत्वाची फिचर:वार्षिक शुल्क: २,४९९ रुपये (काही खर्च भागवल्यास माफ)रिवॉर्ड्स: जेवण, प्रवास आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर खर्च केलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांसाठी १५ रिवॉर्ड पॉइंट्स.आरोग्य फायदे: वार्षिक महिला आरोग्य पॅकेज (पॅप स्मीअर आणि मॅमोग्राफी चाचण्या)लाइफस्टाइल पर्क्स: मिंत्रा, न्याका, फ्लिपकार्ट आणि लॅक्मे सलूनवर सूटकोणासाठी: करिअर-केंद्रित महिला ज्या आरोग्य आणि जीवनशैली दोन्हीला महत्त्व देतात..आयडीएफसी फर्स्ट वॉव क्रेडिट कार्डदररोजच्या खर्चावर शून्य शुल्कासह उत्तम कॅशबॅक.महत्वाची फिचर:शुल्क: जॉइनिंग किंवा वार्षिक शुल्क नाही.कॅशबॅक: सर्व खर्चांवर (किराणा सामान, बिल पेमेंट इ.) ४% कॅशबॅक.फायदे: त्वरित बक्षिसे, क्रेडिट्स आणि निरोगीपणाचे फायदेकोणासाठी: ज्या महिलांना शुल्कमुक्त कार्ड आणि दररोजच्या खर्चावर चांगला कॅशबॅक हवा आहे..दिवा क्रेडिट कार्ड (युनियन बँक ऑफ इंडिया)कमी शुल्क आणि चांगले फायदे असलेले कार्ड.महत्वाची फिचक:शुल्क: ४९९ रुपये + जीएसटी सामील होणे, ४९९ रुपये वार्षिक (३०,००० रुपयांच्या वार्षिक खर्चावर माफ)विमानतळावर प्रवेश: दरवर्षी ८ देशांतर्गत आणि २ आंतरराष्ट्रीय लाउंज भेटीविमा: १० लाख रुपयांचा वैयक्तिक अपघात विमाडिजिटल फिचर: UPI लिंकिंग सुविधाहे कोणासाठी आहे: प्रवास आणि विमा दोन्हीची आवश्यकता असलेल्या बजेट-जागरूक महिला.SBI SimplyCLICK क्रेडिट कार्डऑनलाइन शॉपिंगची आवड असलेल्या महिलांसाठी खास आहे. महत्वाची फिचरशुल्क: ४९९ रुपये (१ लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चावरील महिलांसाठी माफ)रिवॉर्ड्स: Amazon, Flipkart आणि इतर ई-कॉमर्स साइट्सवर १०X रिवॉर्ड पॉइंट्स.फायदे: महिला कार्डधारकांसाठी वार्षिक शुल्कात सूट.कोणासाठी फायदेशीर: ज्या महिला बहुतेक ऑनलाइन खरेदी करतात.योग्य क्रेडिट कार्ड कसे निवडावे? खर्चाचे मूल्यांकन करातुमच्या खर्चाच्या पद्धतीनुसार तुम्ही योग्य कार्ड निवडले पाहिजे.अधिक खरेदी : SBI SimplyCLICK हा सर्वोत्तम पर्याय आहेअधिक प्रवास: कोणते चांगले आहे, बॉबकार्ड टियारा की दिवा?दैनंदिन खर्च: आयडीएफसी फर्स्ट वॉव कार्ड आदर्श आहे.फी नाही तर फायदे पहावार्षिक शुल्कामुळे घाबरून जाण्याऐवजी, वास्तविक मूल्य काढणे महत्वाचे आहे.उदाहरण (दिवा कार्ड):वार्षिक शुल्क: ४९९ रुपये८ घरगुती लाउंज भेटींचा खर्च (अंदाजे १००० रुपये प्रति भेट): ८,००० रुपयेविमा मूल्य: रु. १,००० (अंदाजे)वार्षिक रिवॉर्ड व्हॅल्यु (मासिक खर्च २०,००० रुपये गृहीत धरून): १२०० रुपयेएकूण किंमत: १०,२०० रुपये विरुद्ध ४९९ रुपये शुल्कम्हणजे वार्षिक शुल्काच्या जवळजवळ २० पट नफा!.जीवनशैलीच्या फायद्यांवर फोकसआरोग्यवार्षिक आरोग्य तपासणी, वेलनेस प्रोग्राममध्ये सवलतीखरेदीविक्रीसाठी लवकर प्रवेश, विशेष सवलतीसुरक्षा फसवणूक संरक्षण, आपत्कालीन मदतपात्रता चेक कराप्रत्येक कार्डच्या अटी आणि शर्ती वेगवेगळ्या असतात.उत्पन्नप्रीमियम कार्डसाठी किमान वार्षिक उत्पन्न ३-५ लाख रुपये असणे आवश्यक आहे.क्रेडिट स्कोअरचांगल्या कार्डसाठी ७००+ सिबिल स्कोअरपर्याय गृहिणींसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट सिक्युअर्ड कार्ड.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.