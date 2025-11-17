Premium|Long Term Investment : दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी निफ्टी ५० की निफ्टी नेक्स्ट ५०?

मंगेश कुलकर्णी mangaiishkulkarni@gmail.comमागच्या पाच वर्षांत गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांना पसंती दिली आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये साधारण तीनपट वाढ झाली. या दरम्यान इंडेक्स फंडांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये तब्बल २५ पट वाढ झाली. इंडेक्स फंडांमध्ये गुंतवणूकदारांनी सर्वाधिक पसंती ‘निफ्टी ५०’ आणि ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ वर आधारित फंडांना दिली आहे. यापैकी कोणता इंडेक्स फंड जास्त फायदेशीर आहे, ते जाणून घेऊ या. .‘निफ्टी ५०’ इंडेक्स फंडफ्री फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार, भारतातील सर्वांत मोठ्या ५० कंपन्यांमध्ये ‘निफ्टी ५०’ इंडेक्स फंड गुंतवणूक करतो. ‘निफ्टी ५०’ इंडेक्सएवढा परतावा गुंतवणूकदारांना मिळवून द्यायचा, हा या इंडेक्स फंडचा उद्देश असतो. ‘निफ्टी ५०’मध्ये ब्ल्यू चिप शेअरचा समावेश असतो, तसेच या कंपन्या त्यांच्या सेक्टरमध्ये ‘मार्केट लीडर’ असतात..Premium|Multi Asset Allocation Fund : गुंतवणुकीचे नवे क्षितिज मल्टी- अॅसेट ॲलोकेशन फंड.उदाहरणार्थ, ‘निफ्टी ५०’मध्ये रिलायन्स, एचडीएफसी बँक, भारती एअरटेल, टीसीएस, आयसीआयसीआय बँक, स्टेट बँक, बजाज फायनान्स, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, एल अँड टी, मारुती आणि महिंद्रा यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांचे बॅलन्स शीट मजबूत असतात आणि त्यांच्याकडे ‘पर्चेसिंग पॉवर’ असते, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी आली, तरी या कंपन्यांना फारसा फटका बसत नाही.तसेच या कंपन्या बुडण्याची शक्यता कमी असते. मात्र, या कंपन्या खूप मोठ्या असल्यामुळे, वाढीचा दर कमी असू शकतो. मागच्या १, ३ आणि ५ वर्षांत ‘निफ्टी ५०’ इंडेक्स फंडांनी अनुक्रमे २.२५%, १५.२७% आणि १७.४५% वार्षिक परतावा दिला आहे..‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ इंडेक्स फंड फ्री फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार, भारतातील ५१ ते १०० क्रमांकांच्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ इंडेक्स फंड गुंतवणूक करतो. ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ इंडेक्सएवढा परतावा गुंतवणूकदारांना मिळवून द्यायचा, हा या इंडेक्स फंडचा उद्देश असतो.‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’मध्ये असणाऱ्या कंपन्या ब्ल्यू चिप असतात आणि साधारणपणे त्यांच्या सेक्टरमध्ये त्या ‘टॉप ५’ मध्ये असतात. पण, ‘निफ्टी ५०’च्या तुलनेत या कंपन्यांचे बाजारमूल्य कमी असते. कंपन्या लहान असल्यामुळे, त्या जास्त वेगाने व्यवसायाची वाढ करू शकतात. त्याचबरोबर, या कंपन्यादेखील ब्ल्यू चिप असल्यामुळे बुडण्याची शक्यता कमी असते. .उदाहरणार्थ, ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’मध्ये एलआयसी, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स, अदानी पॉवर, ॲव्हेन्यू सुपरमार्ट् स डिव्हिस लॅब्स, टीव्हीएस मोटर्स, वेदांता, ब्रिटानिया, टाटा पॉवर, बीपीसीएल, इंडियन हॉटेल्स, बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. मागच्या १, ३ आणि ५ वर्षांत ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ इंडेक्स फंडांनी अनुक्रमे -८.७५%, १८.१८%, २०.२९% परतावा दिला आहे..Premium|SIP investment discipline : ‘एसआयपी’मुळे गुंतवणूकदार अधिक शिस्तबद्ध.जोखीम आणि परतावामागच्या पाच वर्षांचा विचार केल्यास, ‘निफ्टी ५०’ इंडेक्स फंडांनी साधारण १७.४५% आणि ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ इंडेक्स फंडांनी साधारण २०.२९% परतावा दिला आहे. मात्र, २०२० च्या कोविड महासाथीमध्ये ‘निफ्टी ५०’ इंडेक्स उच्चांकापासून साधारण ३९.५% आणि ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ इंडेक्स उच्चांकापासून साधारण ४२.५% खाली आला होता. .मागचे एक वर्षदेखील इक्विटी मार्केटसाठी कठीण होते. या दरम्यान ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ इंडेक्सने ‘निफ्टी ५०’ इंडेक्सला साधारण १० टक्याने अंडरपरफॉर्म केले. एकंदरीत विचार केल्यास, ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ इंडेक्स फंडामध्ये ‘निफ्टी ५०’ इंडेक्स फंडापेक्षा जास्त परतावा मिळू शकतो. पण यासाठी गुंतवणूकदारांना जास्त जोखीम घ्यावी लागेल. ज्यांचा गुंतवणुकीचा कालावधी १० वर्षांपेक्षा जास्त असेल, त्यांनी ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ इंडेक्स फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. गुंतवणुकीचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला अवश्य घ्यावा.(लेखक ‘ॲम्फी’ नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड सल्लागार आहेत. ९९२३२५७५१०) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.