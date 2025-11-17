Sakal Money

Premium|Long Term Investment : दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी निफ्टी ५० की निफ्टी नेक्स्ट ५०?

Nifty 50 vs Nifty Next 50: ‘निफ्टी ५०’मधील कंपन्यांची बॅलन्स शीट मजबूत असते. त्यांच्याकडे पर्चेसिंग पॉवर असल्याने मंदीचा मोठा फटका त्यांना बसत नाही.
इंडेक्स फंड तुलना: निफ्टी ५० आणि निफ्टी नेक्स्ट ५० कोण जास्त परतावा देतो?

मंगेश कुलकर्णी

मागच्या पाच वर्षांत गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांना पसंती दिली आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये साधारण तीनपट वाढ झाली. या दरम्यान इंडेक्स फंडांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये तब्बल २५ पट वाढ झाली. इंडेक्स फंडांमध्ये गुंतवणूकदारांनी सर्वाधिक पसंती ‘निफ्टी ५०’ आणि ‘निफ्टी नेक्स्ट ५०’ वर आधारित फंडांना दिली आहे.

यापैकी कोणता इंडेक्स फंड जास्त फायदेशीर आहे, ते जाणून घेऊ या.

