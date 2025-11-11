Premium| Top Stock To Buy: नोव्हेंबरमध्ये कोणते शेअर ठरतील लक्षवेधक?

Motilal Oswal’s Siddhartha Khemka shares top stock picks to watch after Diwali 2025, including Federal Bank, Polycab, Cummins India, Maruti Suzuki, and more.Explore expert analysis and long-term investment insights.सिद्धार्थ खेमका(मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. )अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विविध निर्णयांचे परिणाम जागतिक आणि भारतीय शेअर बाजारावर दिसून येत आहेत. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने अपेक्षेप्रमाणे नुकतीच पाव टक्क्याची कपात केली आहे. जागतिक भू-राजकीय तणाव, नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी अशा विविध घडामोडींचा प्रभावही शेअर बाजारावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिवाळीनंतरच्या काळात कोणत्या शेअरकडे लक्ष ठेवता येईल, ते जाणून घेऊ या..फेडरल बँक (उद्दिष्ट : रु. २५०) फेडरल बँकेच्या भांडवलात ‘ब्लॅकस्टोन’तर्फे ६२०० कोटी रुपयांची भर घालण्याची योजना असल्याने बँकेच्या ताळेबंदाची लवचिकता व नफाभिमुख प्रगती यांत सुधारणा होत आहे. कासा-प्रणित जोखीम सुधारणा, उच्च-उतारा कर्ज क्षेत्र आणि कर्जखर्च शिस्त यावर भर दिल्याने बँक आगामी काळात रचनात्मक उच्च नफाक्षमता व शाश्वत मालमत्ता परतावा विस्तारासाठी सज्ज आहे. अर्थवर्ष २६ ते २८ काळात कर्ज व निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १७ टक्के व २९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..Premium|Share Market : निर्देशांकाच्या तालावर नाचायचं की धीर धरायचा? .श्रीराम फायनान्स (उद्दिष्ट : रु. ७७०) श्रीराम फायनान्स लिमिटेड वाहन व बिगर-वाहन कर्जयोजनांत वितरण जाळे विस्तारत असून, ग्रामीण व निम-शहरी भागातून प्रवासी वाहने आणि लघु व मध्यम उद्योगांकडून अर्थसाह्याची स्थिर मागणी राहिल्याने तिची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता अर्थवर्ष २६ च्या पहिल्या तिमाहीत वार्षिक तत्त्वावर १६.६ टक्क्यांनी वाढली आहे. अर्थवर्ष २५ ते २७ अखेर या काळात व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता व निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १६ टक्के व १७ टक्के राहण्याचा, तर मालमत्तेवरील परतावा व शेअरवरील परतावा अनुक्रमे ३.२ टक्के व १६ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे.बीईएल (उद्दिष्ट : रु. ४९०) बीईएल कंपनीचे ऑर्डरबुक एक लाख अब्ज रुपयांपुढे पोचले आहे. या कंपनीला लष्कर, नौदल व हवाईदल यांच्याकडून रडार, इडब्ल्यू प्रणाली, संपर्क जाळे, ड्रोन-संरक्षण उपाय अशा विविध उत्पादनांसाठी तसेच तेजस विमानाच्या इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी शाश्वत पुरवठ्याच्या संधी आहेत. अर्थवर्ष २५ ते २८ या काळात विक्री/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १८ टक्के, १७ टक्के व १७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. भारताच्या संरक्षण आधुनिकीकरणाचा प्रवास पाहता या शेअरमध्ये गुंतवणूक भाग पाडणारी आहे.पॉलिकॅब (उद्दिष्ट : रु. ९११०) देशातील संघटित केबल अँड वायर (सी अँड डब्ल्यू) बाजारपेठेत आपला वाटा अर्थवर्ष २० मधील १८ टक्क्यांवरुन यंदा २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवून पॉलिकॅब कंपनीने स्पष्ट आघाडी घेतली आहे. नफ्याचे प्रमाणही सुदृढ १३ ते १५ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. सी अँड डब्ल्यू आणि एफएमईजी या दोन्ही क्षेत्रांत कंपनी नफाक्षमता कायम राखून औद्योगिक विकास दराच्या दीड ते दोनपट अधिक सरस कामगिरी करुन दाखवेल. भक्कम रोकड प्रवाह आणि ताळेबंद, स्थिर परतावा गुणोत्तरे या जोरावर ही कंपनी दीर्घकालीन प्रगतीसाठी सज्ज आहे..कमिन्स इंडिया (उद्दिष्ट : रु. ४५००) वीजनिर्मिती क्षेत्रात विस्तृत पुनरुज्जीवन घडत असून, त्याचा फायदा कमिन्स कंपनीला होत आहे. उत्पादन, रिअल इस्टेट, आरोग्यसुरक्षा, हॉटेल्स व डाटा सेंटर यांकडून मागणी वाढत आहे. रेल्वे, खाणी, बांधकाम या क्षेत्रातील नव्या उत्पादनांमुळे अर्थवर्ष २५ ते २८ काळात चक्रवाढ वार्षिक विकास दर १८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक मागणीमुळे विशेषत: डाटा सेंटर्सकडून मागणीमुळे; तसेच विविध क्षेत्रांत कमी हॉर्सपॉवर उत्पादनांच्या मागणीमुळे निर्यातीला फायदा होईल. अर्थवर्ष २५ ते २८ या काळात महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १६ टक्के, १६ टक्के व १७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.डेलिव्हेरी (उद्दिष्ट : रु. ५४०) डेलिव्हेरी कंपनीकडे एक्स्प्रेस लॉजिस्टिक्स बाजारपेठेतील २० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा असून, वर्ष २०२१ मध्ये स्पॉटन लॉजिस्टिक्स ताब्यात घेतल्यानंतर तिने पीटीएल क्षेत्रात झपाट्याने उपस्थिती वाढवली आहे. नुकतेच तिने १४ अब्ज रुपये मोजून इकॉम एक्स्प्रेस कंपनी ताब्यात घेतल्याने तिचा ग्रामीण विस्तार वाढला आहे, जाळे मजबूत झाले आहे आणि ती शाश्वत विकासासाठी सज्ज आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ या काळात कंपनीचा महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १४ टक्के, ३८ टक्के व ५३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. .Premium|Study Room : जागतिक स्तरावर कार्बन कमी करण्यात भारताची आघाडी.मारुती सुझुकी (उद्दिष्ट : रु. १८,५०१) जीएसटी दरांत कपात झाल्यानंतर मारुती सुझुकी कंपनीच्या एसयूव्ही सीएनजी मॉडेल्सना मागणी वाढल्याने सीएनजी श्रेणीचा वाटा भक्कम ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचे सुदृढ १०.४ टक्के प्रमाण अनुकूल उत्पादनसंग्रह व खर्चातील शिस्त दाखवून देतो. निव्वळ नफा वार्षिक तत्त्वावर २ टक्क्यांनी वाढून ३७.१ अब्ज रुपयांवर गेला आहे. त्या जोडीला परकी चलन विनिमय व कमोडिटी हेज लाभांचीही भर पडली आहे. निर्यात वार्षिक तत्त्वावर ३७ टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यातून परदेशांतून मागणी भक्कम असल्याचे दिसून येते. स्थिर स्थानिक व विस्तारक्षम निर्याताभिमुख मागणीचा फायदा घेण्यासाठी कंपनी सज्ज आहे.लॉरस लॅब्ज (उद्दिष्ट : रु. १११०) लॉरस लॅब्ज कंपनीने पुढील पाच वर्षांसाठी ५० अब्ज रुपये भांडवली खर्चाची योजना जाहीर केली असून, औषध उत्पादन आणि संशोधन व विकास विस्तारासाठी ६० कोटी डॉलर गुंतवणूक करण्यासाठी विझाग येथे ५३२ एकर जागा राखून ठेवली आहे. त्यातून उच्च मूल्याच्या सीडीएमओ व फॉर्म्युलेशन्समधील कंपनीचे स्थान भक्कम होईल व कामकाज आवाका व तंत्रज्ञान प्रगतीही वाढेल. उत्तम कामगिरी व वाढीव विक्रीच्या जोरावर कंपनीने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा अनुक्रमे ६ टक्के, १८ टक्के व ३८ टक्के मिळवला आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ या काळात कंपनीच्या उत्पन्नाचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर ५० टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..रॅडिको खेतान (उद्दिष्ट : रु. ३३७५) रॅडिको खेतान ही प्रीमियम व लक्झरी मद्य श्रेणींत आक्रमक विस्ताराद्वारे दीर्घकालीन विकासासाठी सुसज्ज आहे. मॅजिक मोमेंट्स व रामपूर सिंगल माल्ट अशा आघाडीच्या उत्पादनांमुळे ती २० कोटी रुपये उलाढालीच्या प्रेस्टिज अँड अबोव्ह (पी अँड ए) श्रेणीत बाजारपेठेचा ८ टक्के हिस्सा राखून आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ या काळात कंपनीचा महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १६ टक्के, २२ टक्के व ३० टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. लेमन ट्री (उद्दिष्ट : रु. १९५) लेमन ट्री हॉटेल्स लि.ने महाराष्ट्रातील पेंच अभयारण्यात लेमन ट्री रिसॉर्ट सुरू करुन आपला संग्रह भक्कम बनवला आहे. हे ६० खोल्यांचे रिसॉर्ट वन्य सहवासाचा अनुभव वृद्धिंगत करणार असून, महाराष्ट्रात आपला विस्तारही वाढवणार आहे. कंपनी महाराष्ट्रात याआधीच १४ हॉटेल चालवत असून, आणखी १० उभारली जात आहेत. कंपनी अर्थवर्ष २०२७ पर्यंत साधारणत: २७०० खोल्यांची भर घालणार असून, मुंबईतील ऑरिका हॉटेलचा व्यवसाय स्थिरावल्याने उत्पन्न व नफ्यात भर पडणार आहे. अर्थवर्ष २५ ते २७ या काळात कंपनीचा महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/समायोजित निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १३ टक्के, १६ टक्के व ३४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.(लेखक मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि.च्या रिसर्च व वेल्थ मॅनेजमेंट विभागाचे प्रमुख आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय स्वत:च्या जबाबदारीवर घेणे अपेक्षित आहे.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 