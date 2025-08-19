Premium|share Market : लाभदायी शेअरखरेदी

सिद्धार्थ खेमका(मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. )अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांचे आयातशुल्क धोरण, भारत आणि ब्रिटनमधील व्यापार करार, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव, आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारातील कल; तसेच भारतीय कंपन्यांचे तिमाही आर्थिक निकाल, महागाई यामुळे भारतीय शेअर बाजारात सतत चढ-उतार दिसून येत आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत असून, मूल्यांकनाबाबत सजग असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सध्या कोणते शेअर खरेदीसाठी योग्य आहेत, याची शिफारस येथे केली आहे..लक्ष्मी डेंटल (उद्दिष्ट : रु. ५४०) लक्ष्मी डेंटल ही भारताची एकमेव संपूर्ण एकात्मिक डेंटल सोल्यूशन्स कंपनी असून, तिचा देशातील २२,००० हून अधिक क्लिनिकपर्यंत विस्तार, तर ९० हून अधिक देशांत निर्यात आहे. तंत्रप्रणित प्रारुप व डिजिटल डेंटिस्ट्रीची (इंट्राओरल स्कॅनर) लवकर अंमलबजावणी यामुळे या क्षेत्रात ती आघाडीवर आहे. अर्थवर्ष २०२५-२७ मध्ये चक्रवाढ वार्षिक विकास दर २१ ते ३३ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे, तर महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे २४ टक्के, ४८ टक्के व ६२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. .Premium| India Foreign Policy: भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्यात समतोल राखण्याचे आव्हान?.आयनॉक्स विंड (उद्दिष्ट : रु. २१०) : आयनॉक्स विंड (आयडब्ल्यूएल) ही भारतातील आघाडीची इंटिग्रेटेड विंड ओईएम कंपनी असून, टर्बाइन उत्पादनापासून ते प्रकल्प कार्यान्वयनापर्यंत अखंडित सोल्यूशन्स पुरवते. तिची क्षमता २.५ गिगावॉट असून, ३.२ गिगावॉटच्या ऑर्डर हातात आहेत. भारताने आपली पवनऊर्जा क्षमता २०३० पर्यंत दुपटीने वाढवून १०० गिगावॉटपर्यंत नेण्याची योजना आखली असल्याने त्याचा फायदा कंपनीला होणार आहे. भक्कम भवितव्य, स्वच्छ ताळेबंद, कार्यान्वयनाचा वेग आणि दीर्घकालीन रचनात्मक वृद्धीचे चित्र यामुळे अर्थवर्ष २०२५ ते २८ काळात महसूल आणि व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे ४८ टक्के व ३८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. .सुझलॉन एनर्जी (उद्दिष्ट : रु. ८२) : सुझलॉनचे ऑर्डर बुक सुदृढ असून, अर्थवर्ष २६ मध्येही ४ गिगावॉटच्या ऑर्डर मिळण्याची अपेक्षा आहे. एनटीपीसीकडून मिळणारी संभाव्य ऑर्डर गृहित धरली तर हे प्रमाण सुमारे ६.५ गिगावॉटपर्यंत पोचेल. इपीसी हिस्सा सध्याच्या २० टक्क्यांवरुन मध्यम काळात साधारणत: ५० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता असल्याने कार्यान्वयन क्षमता उत्तम राहील. स्वयंसक्रिय भूसंपादन व इपीसी विस्तार पुढाकार यांचा फायदा कंपनीला होणार आहे. रोकड परिवर्तन चक्र ३० ते ३५ दिवसांनी सुधारल्याने ताळेबंद अधिक भक्कम होऊन मुक्त रोकड प्रवाह निर्माण होईल व शेअरवरील परतावा शाश्वत राहण्यास पाठबळ मिळेल.मॅरिको (उद्दिष्ट : रु. ८२५) : मॅरिकोने अर्थवर्ष २६ च्या पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी केली आहे. मध्यवर्ती उत्पादन श्रेणी आणि नव्या व्यवसायांमुळे स्थानिक उलाढाल गेल्या अनेक तिमाहींच्या तुलनेत उच्चांकी पातळीला पोचली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवसायानेही स्थिर चलनासंदर्भात १९ टक्क्यांपर्यंत वृद्धी साधली आहे. बांगलादेशातून आधीप्रमाणेच भक्कम मागणी आहे. महागाई निवळत असल्याने, मोसमी पाऊस अनुकूल असल्याने आणि धोरणात्मक उत्तेजनामुळे एकूणच मॅरिकोच्या उत्पादनांचा खप वाढण्याची चिन्हे आहेत. अर्थवर्ष २५ मध्ये हा शेअर स्पर्धकांच्या तुलनेत आघाडीवर राहिला आहे. अर्थवर्ष २०२५ ते २७ अखेर या काळात महसूल व व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे ११ टक्के व १२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. .Premium|Trump Tariff : ट्रम्पचा टेरिफ बॉम्ब तरी शेअर बाजाराचे भक्कम खांब!.अल्ट्राटेक सिमेंट (उद्दिष्ट : रु. १४,२००) : पायाभूत सुविधा व गृहनिर्माण क्षेत्रांतील वाढत्या मागणीमुळे अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी अर्थवर्ष २६ मध्ये दोन अंकी उलाढाल वृद्धी गाठण्याची आशा आहे. केसोराम व आयसीईएम यांचे एकत्रीकरण प्रगतिपथावर असून, नफाक्षमता वाढण्याचा अंदाज आहे. अर्थवर्ष २०२५ ते २७ अखेर काळात महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १५ टक्के, २९ टक्के व ३४ टक्के राहण्याचा, शेअरवरील परतावा १३.७ टक्के राहाण्याचा व निव्वळ कर्ज/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न प्रमाण अर्धा टक्क्यापर्यंत घटण्याचा अंदाज आहे. मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स (उद्दिष्ट : रु. १८७०) : लोढा समूहाने अर्थवर्ष २६ च्या पहिल्या तिमाहीत वार्षिक तत्त्वावर १० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच ४४.५ अब्ज रुपये पूर्वविक्री (प्रीसेल) उत्पन्न मिळवून सरस कामगिरी करुन दाखवली आहे. पुणे व बेंगळुरूमधील विस्ताराला वेग आला असून, बेंगळुरुमध्ये कंपनीच्या बांधकाम क्षेत्रात ५.६ दशलक्ष चौरस फुटांची (६६ अब्ज रुपये एकूण विकास मूल्य) भर पडली आहे. अशा रीतीने पहिल्या तिमाहीत एकूण विकास मूल्य २२७ अब्ज रुपयांवर पोचले आहे. समूहाने अर्थवर्ष ३१ पर्यंत ५०० अब्ज रुपये पूर्वविक्रीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्याची पूर्ती होईल, असा विश्वास आहे. व्यापारी व औद्योगिक प्रकल्पांचा आवाका वाढवणे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व चेन्नईत व्यूहात्मक भूसंपादन, पलावामधील ६०० दशलक्ष चौरस फूट जागेची आर्थिकीकरण योजना यामुळे विकासाचे चित्र आश्वासक आहे. .कोटक महिंद्र बँक (उद्दिष्ट : रु. २५००) : अर्थवर्ष २६च्या पहिल्या तिमाहीत कोटक महिंद्र बँकेची निव्वळ कर्जे वार्षिक तत्त्वावर १४ टक्क्यांनी वाढून ४.४५ लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहेत आणि ठेवी वार्षिक तत्त्वावर १४.६ टक्क्यांनी वाढून १३ लाख कोटींवर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे कर्जांचे ठेवीशी प्रमाणही ८६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. बँकेला आपल्या मालमत्ता दर्जाबाबत विश्वास आहे. गेल्या वर्षीपेक्षाही यंदा कर्जवृद्धीत वाढीची अपेक्षा आहे. अर्थवर्ष २७ अखेर बँकेचा मालमत्तेवरील परतावा/शेअरवरील परतावा अनुक्रमे २.१ टक्के व १३.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. एचएएल (उद्दिष्ट : रु. ५७५०) : हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कंपनी शाश्वत वृद्धीसाठी सुसज्ज आहे, कारण अर्थवर्ष २५ मध्ये कंपनीचे ऑर्डर बुक आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत दुपटीने वाढून विक्रमी १.८९ लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे. कंपनीला पुढील एक-दोन वर्षांत आणखी एक लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर खात्रीलायक मिळणार आहेत. सध्या कंपनीला दरवर्षी २०० अब्ज रुपयांच्या दुरुस्ती व देखभाल ऑर्डर नियमित सुरू आहेत, शिवाय तेजस विमाननिर्मिती, एसयू ३० आधुनिकीकरण, एलसीएच प्रचंड आदी अनेक नव्या ऑर्डरही मिळत आहेत. अर्थवर्ष २०२५ ते २७ या काळात कंपनीचा महसूल/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे २१ टक्के व १४ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. .यूटीआय एएमसी (उद्दिष्ट : रु. १५५०) : यूटीआय एएमसी कंपनीने अलिकडे क्वांट फंड, मल्टी-कॅप फंड, स्मार्ट बीटा व थिमॅटिक इंडेक्स अशा नव्या योजना सादर केल्या आहेत. चौथ्या तिमाहीत तिमाही सरासरी व्यवस्थापनांतर्गत मालमत्ता वार्षिक तत्त्वावर १७ टक्क्यांनी वाढली आहे. अर्थवर्ष २५ मध्ये कंपनीने छोट्या शहरांत ६८ नव्या शाखा सुरु केल्या आहेत. अर्थवर्ष २०२५ ते २७ काळात कंपनीची व्यवस्थापनांतर्गत मालमत्ता/महसूल/मध्यवर्ती निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १७ टक्के, १३ टक्के व २० टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आयसीआयसीआय बँक (उद्दिष्ट : रु. १६५०) :आयसीआयसीआय बँक आपले ‘वन बँक वन आरओई’ धोरण उत्तम राबवत आहे. अर्थवर्ष २०२२ ते २५ या काळात बँकेने रीटेल, एसएमई व बिझनेस बँकिंगद्वारे दिलेल्या कर्जावरील परताव्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर साधारणत: १६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. मालमत्तेचा दर्जाही भरीव असून, अर्थवर्ष २५ च्या चौथ्या तिमाहीत जीएनपीए १.६७ टक्के, एनएनपीए ०.३९ टक्के, पीसीआर ७७ टक्क्यांपर्यंत आहे. आपत्कालीन निधी भक्कम म्हणजे १३१ अब्ज रुपये आहे. ठेवींमध्ये वार्षिक तत्त्वावर १४ टक्के वाढ झाली आहे, तर ‘कासा’ गुणोत्तरही ४१.८ टक्क्यांनी वाढले आहे. उत्तम एनआयएम, नियंत्रित पतखर्च व वाढीव शुल्क उत्पन्न यामुळे अर्थवर्ष २७ पर्यंत मालमत्तेवरील परतावा २.३ टक्के, तर शेअरवरील परतावा १७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.(डिस्क्लेमर : (डिस्क्लेमर : लेखक मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि.च्या रिसर्च व वेल्थ मॅनेजमेंट विभागांचे प्रमुख आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय स्वत:च्या जबाबदारीवर घेणे अपेक्षित आहे.) 